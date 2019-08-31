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Уфа Оренбург
Игрок ФК «Уфа» Ловро Бизяк в матче 30-го тура чемпионата России по футболу среди клубов... РИА Новости
Игрок ФК «Уфа» Ловро Бизяк в матче 30-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК «Локомотив» (Москва) и ФК «Уфа» (Уфа).

Битва аутсайдеров: «Уфа» против «Оренбурга». LIVE

Футбол. 8-й тур. «Уфа» - «Оренбург». ОНЛАЙН

«Уфа» встречается с «Оренбургом» в матче 8-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-траснляцию.
8-й тур  |   31 августа 11:30   |  2 тайм
Уфа
0:1
Оренбург
Стадион «Нефтяник», Уфа | Главный судья: Игорь Панин (Дмитров, Россия)
Карп 2'
Пуцко 39'
Пуцко 45+1'
Шахов 22'
Деспотович 40' (пен)
Аюпов 45'
Подробная статистика матча
Основные составы
31 (в)   Александр Беленов
33 (з)   Александр Сухов
5 (з)   Боян Йокич
55 (з)   Джемал Табидзе
27 (з)   Йонуц Неделчяру
15 (з)   Александр Пуцко 39' 45'
8 (п)   Кэтэлин Карп 2'
74 (п)   Даниил Фомин
17 (н)   Николай Гиоргобиани
23 (н)   Данила Емельянов
11 (н)   Ловро Бизяк
38 (в)   Андрей Климович
31 (з)   Виталий Шахов 22'
15 (з)   Георгий Зотов
13 (з)   Сергей Терехов
12 (з)   Андрей Малых
8 (п)   Даниэль Мишкич
29 (п)   Вадим Афонин
17 (п)   Жига Шкофлек
5 (н)   Тимур Аюпов 45'
9 (н)   Джордже Деспотович 40'
20 (н)   Джоэль Фамейе
Запасной состав
1 (в)   Алексей Чернов
16 (в)   Юрий Шафинский
22 (з)   Артём Голубев
4 (з)   Алексей Никитин
2 (з)   Данил Круговой
3 (з)   Павел Аликин
77 (п)   Азер Алиев
10 (п)   Оливье Тилл
99 (н)   Андрей Козлов
57 (н)   Вячеслав Кротов
32 (н)   Андрес Вомбергар
56 (в)   Александр Довбня
3 (з)   Михаил Сиваков
66 (з)   Савелий Козлов
18 (п)   Данил Липовой
19 (п)   Владимир Москвичев
10 (п)   Рикарду Алвеш
22 (п)   Фёдор Черных
32 (п)   Артём Кулишев
77 (п)   Никита Маляров
88 (н)   Артём Галаджан
11 (н)   Андреа Чуканов
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'46
Второй тайм!
'45+2
Перерыв! Жестокий первый тайм для «Уфы». Две ошибки одного защитника поставили команду на грань поражения. «Оренбург» действовал активно, к гостям вопросов нет. К судейству тоже. Пенальти, скорее всего, был. Вторая жёлтая Пуцко? Это предмет споров, но решение уже не отменить. Посмотрим, что будет дальше. Шансов у «Уфы» почти не осталось, даже на ничью.
'45+2
Удаление Пуцко! Александр срубил соперника, играя на опережение. Арбитр сразу же показал вторую жёлтую карточку и удалил защитника с поля.
'45+1
Бизяк чуть не забил! Словенский нападающий оказался без опеки на ближней штанге, но пробил мимо.
'44
Аюпов сфолил на фланге и получил «горчичник».
'43
«Уфа» побежала отыгрываться, но кроме неудачного прострела и срезки мяча в руки Климовича ничего не создала.
'40
ГОЛ! «Оренбург» открывает счёт! Лучший форвард команды Деспотович уверенно реализовал пенальти, ударив под правую штангу.
'39
Пенальти в ворота «Уфы». Пуцко получил жёлтую за фол в штрафной.
'38
Деспотович головой скинул мяч в штрафную на Фамейе, которого опередил защитник.
'35
Климович забрал мяч в игре на выходе и столкнулся с соперником. Арбитр зафиксировал фол в атаке.
'34
Уфимцы несколько раз ошиблись в передачах, переходя из обороны в атаку. Похоже на усталость.
'31
Мишкич эффектно пробил с лёта из-за штрафной, но неточно.
'30
Сухов выдал классный навес на дальний край штрафной, где провалилась оборона «Оренбурга», но ситуацию спас Климович.
'28
Афонин навесил на Деспотовича, которому помешали ударить с центра штрафной.
'27
Фамейе не дали пробить с линии штрафной. Очень активно действует ганский нападающий.
'24
Бизяк не успел забежать на скидку партнёра. А могло быть опасно.
'22
Шахов остановил Бизяка нарушением, которое арбитр оценил на жёлтую карточку.
'18
Три в три убежали оренбуржцы! Но Деспотович решил не бить, а сыграть на Фамейе, а тому не дали пробить.
'16
Деспотович зацепился за мяч впереди и заставил Пуцко сфолить — классическая работа нападающего.
'14
Беленов выбежал из ворот и спас команду от лишнего углового. Продолжается игра без голевых моментов. Даже по воротам команды бьют очень редко.
'13
Деспотович технично обработал мяч у штрафной «Уфы», но заигрался, оказавшись в окружении троих.
'10
Емельянов открылся на ближней штанге на подачу Карпа и неплохо пробил в касание — мяч просвистел рядом с девяткой ворот «Оренбурга».
'8
Фамейе проскочил двоих и выстрелил в третьего оппонента, намекая на игру рукой. Арбитр Игорь Панин ничего такого не увидел.
'7
Евсеев вышел к кромке поля. Его «Уфа» отошла всеми силами назад, и это не устраивает главного тренера.
'4
Фамейе развернулся перед штрафной «Уфы» и пробил чуть выше перекладины!
'2
Карп сорвал контратаку «Оренбурга» и получил первую в матче жёлтую карточку.
'2
Уфимцы побежали вперёд, но спешка с передачей у штрафной соперника всё испортила.
'1
Игра началась!
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Уфа» — «Оренбург» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура РПЛ: «Уфа» — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 11:30 по московскому времени.