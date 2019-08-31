'45+2

Перерыв! Жестокий первый тайм для «Уфы». Две ошибки одного защитника поставили команду на грань поражения. «Оренбург» действовал активно, к гостям вопросов нет. К судейству тоже. Пенальти, скорее всего, был. Вторая жёлтая Пуцко? Это предмет споров, но решение уже не отменить. Посмотрим, что будет дальше. Шансов у «Уфы» почти не осталось, даже на ничью.