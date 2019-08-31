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Трансляция
С конца
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'46
Второй тайм!
'45+2
Перерыв! Жестокий первый тайм для «Уфы». Две ошибки одного защитника поставили команду на грань поражения. «Оренбург» действовал активно, к гостям вопросов нет. К судейству тоже. Пенальти, скорее всего, был. Вторая жёлтая Пуцко? Это предмет споров, но решение уже не отменить. Посмотрим, что будет дальше. Шансов у «Уфы» почти не осталось, даже на ничью.
'45+2
'45+1
Бизяк чуть не забил! Словенский нападающий оказался без опеки на ближней штанге, но пробил мимо.
'44
'43
«Уфа» побежала отыгрываться, но кроме неудачного прострела и срезки мяча в руки Климовича ничего не создала.
'40
'39
'38
Деспотович головой скинул мяч в штрафную на Фамейе, которого опередил защитник.
'35
Климович забрал мяч в игре на выходе и столкнулся с соперником. Арбитр зафиксировал фол в атаке.
'34
Уфимцы несколько раз ошиблись в передачах, переходя из обороны в атаку. Похоже на усталость.
'31
Мишкич эффектно пробил с лёта из-за штрафной, но неточно.
'30
Сухов выдал классный навес на дальний край штрафной, где провалилась оборона «Оренбурга», но ситуацию спас Климович.
'28
Афонин навесил на Деспотовича, которому помешали ударить с центра штрафной.
'27
Фамейе не дали пробить с линии штрафной. Очень активно действует ганский нападающий.
'24
Бизяк не успел забежать на скидку партнёра. А могло быть опасно.
'22
'18
Три в три убежали оренбуржцы! Но Деспотович решил не бить, а сыграть на Фамейе, а тому не дали пробить.
'16
Деспотович зацепился за мяч впереди и заставил Пуцко сфолить — классическая работа нападающего.
'14
Беленов выбежал из ворот и спас команду от лишнего углового. Продолжается игра без голевых моментов. Даже по воротам команды бьют очень редко.
'13
Деспотович технично обработал мяч у штрафной «Уфы», но заигрался, оказавшись в окружении троих.
'10
Емельянов открылся на ближней штанге на подачу Карпа и неплохо пробил в касание — мяч просвистел рядом с девяткой ворот «Оренбурга».
'8
Фамейе проскочил двоих и выстрелил в третьего оппонента, намекая на игру рукой. Арбитр Игорь Панин ничего такого не увидел.
'7
Евсеев вышел к кромке поля. Его «Уфа» отошла всеми силами назад, и это не устраивает главного тренера.
'4
Фамейе развернулся перед штрафной «Уфы» и пробил чуть выше перекладины!
'2
'2
Уфимцы побежали вперёд, но спешка с передачей у штрафной соперника всё испортила.
'1
Игра началась!
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Уфа» — «Оренбург» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура РПЛ: «Уфа» — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 11:30 по московскому времени.