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Крылья Советов Динамо М

Выбраться из зоны риска: «Крылья» бьются с «Динамо». LIVE

Футбол. РПЛ. 8-й тур. «Крылья Советов» — «Динамо». ОНЛАЙН

Самарские «Крылья Советов», которые находятся в зоне стыковых матчей за право остаться в высшем дивизионе, на своем поле принимают московское «Динамо» в рамках 8-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
8-й тур  |   30 августа 20:00   |  2 тайм
Крылья Советов
0:0
Динамо М
Стадион «Самара Арена», Самара | Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Каборе 27'
Рауш 41'
Филипп 58'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Сергей Рыжиков
3 (з)   Никита Чернов
50 (з)   Максим Карпов
22 (з)   Александр Анюков
2 (з)   Владимир Полуяхтов
8 (п)   Александр Гацкан
28 (п)   Паул Антон
40 (п)   Артём Тимофеев
77 (п)   Дмитрий Кабутов
99 (н)   Максим Канунников
7 (н)   Александр Соболев
31 (в)   Игорь Лещук
17 (з)   Сергей Паршивлюк
44 (з)   Тони Шуньич
24 (з)   Роман Евгеньев
34 (з)   Константин Рауш 41'
6 (п)   Артур Юсупов
77 (п)   Шарль Каборе 27'
22 (п)    Жоаозиньо
20 (п)   Вячеслав Грулёв
5 (н)   Максимилиан Филипп 58'
9 (н)   Клинтон Н'Жье 63'
Запасной состав
81 (в)   Богдан Овсянников
33 (в)   Евгений Конюхов
44 (з)   Никита Чичерин
17 (п)   Антон Зиньковский
10 (п)   Антон Терехов
52 (п)   Данила Смирнов
20 (п)   Срджан Мияйлович
6 (п)   Денис Якуба
14 (п)   Раду Гынсарь
78 (п)   Геннадий Киселёв
69 (н)   Егор Голенков
9 (н)   Деян Радоньич
33 (в)   Егор Седов
3 (з)   Заурбек Плиев
4 (з)   Владимир Рыков
13 (з)   Игорь Калинин
15 (з)   Роман Нойштедтер
2 (з)   Григорий Морозов
18 (з)   Иван Ордец
11 (п)   Себастьян Шиманьски 63'
7 (п)   Мигел Кардозу
99 (н)   Рамиль Шейдаев
8 (н)   Кирилл Панченко
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Удары
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Трансляция
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'65
Хороший отрезок в атаке выдают «Крылья». Не без сумбура «Динамо» в обороне действует.
'63
Шиманьски в игре.
'63
Замена у «Динамо». Н'Жье покинул поле.
'62
Жоаозиньо сорвал атаку хозяев по центру. Требовали самарцы карточку, но судья не полез в карман.
'61
Лещук в работе! Ещё один удар пришёлся в гостевой створ, но и тут голкипер был начеку!
'59
Минутка Кабутова! Сначала самарский хавбек едва от лицевой не сделал пас на гол, а затем уже сам пробил в ближний угол ворот — Лещук в игре!
'58
Филипп откровенно нарушил правила на Антоне — жёлтая карточка в руках рефери. Пока в этой игре предупреждения выписываются исключительно игрокам «Динамо».
'57
Разогнал Канунников атаку самарцев, но на границе чужой штрафной не сработала игра в стенку с Соболевым.
'56
Никуда не делся и брак в простых передачах. Чуть лучше сейчас у гостей держится мяч.
'54
Москвичи в своей позиционной атаке неплохо дёргали фланги, но так и не придумали нужного обострения.
'52
Активно начали разминаться запасные игроки. Филипп верхом доставил мяч в штрафную «Крыльев», но к воротам эту атаку развернуть динамовцам не удалось.
'51
Кабутов на фланге жёстко сыграл против Рауша — фол, но без карточки.
'50
На первых минутах после перерыва команды затеяли борьбу за инициативу.
'49
Каборе подготовил дальний удар и исполнил его — Гацкан в подкате блокировал эту попытку.
'48
Анюков по флангу подключился в атаку, но ответный пас от партнёра получился в положение вне игры.
'46
Стартовал второй тайм встречи. Без замен в перерыве.
'45+1
Судейский свисток отправил команды отдохнуть! «Крылья Советов» и «Динамо» за первый тайм встречи не нашли вариантов распечатать ворота друг друга — 0:0 на табло. Москвичи активно начали матч, лишь к середине тайма самарцы нашли кнопку включения в игру, но при этом всё равно моментов у ворот было создано не так много. Самый убойный шанс был у Грулёва, но самоотверженная игра Рыжикова не позволила динамовцам заполучить лидерство.
'45+1
Жоаозиньо к вратарской доставил мяч, Соболев вернулся в оборону и здорово сыграл головой.
'45+1
Филипп взялся стандарт на себя, но мяч рикошетом от стенки отправился на угловой.
'45
Филипп получил по ногам от Карпова — штрафной удар прямо по центру ворот.
'43
Соболев слишком активно вёл борьбу за мяч — боковой рефери дал сигнал главному, заметив фол в атаке.
'41
Рауш нарвался на «горчичник» за фол около штрафной «Крыльев».
'40
Всё в порядке с самарским вратарём. Возобновилась встреча.
'39
Рыжиков ценой повреждения остановил прорыв Грулёва! Жоаозиньо пасом через центр вспорол оборону «Крыльев», получил Грулёв мяч у штрафной, продвинулся чуть вперёд и там столкнулся с голкипером!
'37
Тимофеев из глубины хороший заброс на Соболева совершил, но прочитал эту передачу Лещук, своевременно сыграв на выходе из ворот.
'35
Шуньич получил повреждение, но обошлось тут без замены.
'34
Стали получаться у «Крыльев» затяжные позиционные атаки. Кабутов со стандарта навесил мяч в штрафную, Соболев «второй этаж» занял и пробил оттуда головой — мимо цели!
'32
Соболев заработал для хозяев угловой. Подача от флажка с последующей скидкой к дальней штанге подняла болельщиков со своих мест, но Антон пробежал мимо момента!
'31
Соболев пасом в касание попробовал запустить левый край самарской атаки, но Канунников к мячу не успел.
'29
Соболев из центра штрафной головой пробил в борьбе с защитником — выше перекладины.
'27
Каборе не успел за Канунниковым, пришлось фолить на карточку. Следующий матч Шарль пропустит — это четвёртый «горчичник» в сезоне.
'26
Филипп долго принимал решение у чужой штрафной, мяч у него отобрали, а немец на это ответил нарушением правил.
'24
Филипп из-за штрафной пробил, но мяч свалился с ноги и полетел в сторону от ворот.
'22
Перспективно смотрелась контратака «Крыльев», но Канунникову и Антону у чужой штрафной не хватило взаимопонимания.
'21
Пару фланговых навесов в самарскую штрафную остались без адресата.
'20
Полуяхтов грубо сыграл против Жоаозиньо. Судья ограничился свистком и профилактической беседой.
'19
Опасно! Прошла подача от угла поля, Гацкан во вратарской «Динамо» выиграл верх, но при этом тянулся до мяча, в итоге удар головой получился выше ворот!
'17
Разрушили динамовцы позиционную атаку соперника мелким фолом в центре поля.
'15
Н'Жье подхватил мяч на углу штрафной и решил пробить по воротам — прямо в спину самарскому защитнику.
'13
Не получается пока у «Крыльев» построение атак за счёт длинных забросов. Соболев никак за мяч зацепиться не может.
'12
Паршивлюк от правой бровки загрузил мяч в штрафную «Крыльев», но эта атака «Динамо» осталась без удара по воротам.
'11
А теперь уже Лещук здорово сыграл на выходе из ворот, забрав мяч у самой линии штрафной.
'10
Н'Жье на рывке ушёл от соперника и прострелил от лицевой во вратарскую — Рыжиков на перехвате сыграл безупречно.
'8
После подачи в штрафную самарцев мяч не нашёл голову Грулёва, а вот в руки Рыжикову прилетел послушно.
'7
Филипп ворвался в штрафную хозяев правым краем и пробил из-под защитника — мяч через рикошет отправился на ещё один угловой.
'6
Право на угловой получили гости. Жоаозиньо хитро от флажка подкрутил мяч под ближнюю штангу — рядом с целью! Рыжиков едва не просчитался с позицией в створе.
'5
Полуяхтов красиво пяткой скинул мяч Канунникову, удар Максима из пределов штрафной «Динамо» заблокировал Шуньич!
'3
Грулёв получил мяч в штрафной хозяев и пробил в ближний угол ворот — Рыжиков справился!
'3
Грулёв ушёл в лицевую линию, но уже там его оттеснили от мяча.
'2
Юсупов головой протолкнул мяч себе на ход и пробил из-за штрафной — промах, который полностью контролировал Рыжиков.
'1
Дан свисток к началу матча! Мяч с центра поля разыграли самарцы.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Крылья Советов» — «Динамо» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура РПЛ: «Крылья Советов» — «Динамо». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.