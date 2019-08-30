'45+1

Судейский свисток отправил команды отдохнуть! «Крылья Советов» и «Динамо» за первый тайм встречи не нашли вариантов распечатать ворота друг друга — 0:0 на табло. Москвичи активно начали матч, лишь к середине тайма самарцы нашли кнопку включения в игру, но при этом всё равно моментов у ворот было создано не так много. Самый убойный шанс был у Грулёва, но самоотверженная игра Рыжикова не позволила динамовцам заполучить лидерство.