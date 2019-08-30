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Трансляция
С конца
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'65
Хороший отрезок в атаке выдают «Крылья». Не без сумбура «Динамо» в обороне действует.
'63
'63
'62
Жоаозиньо сорвал атаку хозяев по центру. Требовали самарцы карточку, но судья не полез в карман.
'61
Лещук в работе! Ещё один удар пришёлся в гостевой створ, но и тут голкипер был начеку!
'59
Минутка Кабутова! Сначала самарский хавбек едва от лицевой не сделал пас на гол, а затем уже сам пробил в ближний угол ворот — Лещук в игре!
'58
'57
Разогнал Канунников атаку самарцев, но на границе чужой штрафной не сработала игра в стенку с Соболевым.
'56
Никуда не делся и брак в простых передачах. Чуть лучше сейчас у гостей держится мяч.
'54
Москвичи в своей позиционной атаке неплохо дёргали фланги, но так и не придумали нужного обострения.
'52
Активно начали разминаться запасные игроки. Филипп верхом доставил мяч в штрафную «Крыльев», но к воротам эту атаку развернуть динамовцам не удалось.
'51
Кабутов на фланге жёстко сыграл против Рауша — фол, но без карточки.
'50
На первых минутах после перерыва команды затеяли борьбу за инициативу.
'49
Каборе подготовил дальний удар и исполнил его — Гацкан в подкате блокировал эту попытку.
'48
Анюков по флангу подключился в атаку, но ответный пас от партнёра получился в положение вне игры.
'46
Стартовал второй тайм встречи. Без замен в перерыве.
'45+1
Судейский свисток отправил команды отдохнуть! «Крылья Советов» и «Динамо» за первый тайм встречи не нашли вариантов распечатать ворота друг друга — 0:0 на табло. Москвичи активно начали матч, лишь к середине тайма самарцы нашли кнопку включения в игру, но при этом всё равно моментов у ворот было создано не так много. Самый убойный шанс был у Грулёва, но самоотверженная игра Рыжикова не позволила динамовцам заполучить лидерство.
'45+1
Жоаозиньо к вратарской доставил мяч, Соболев вернулся в оборону и здорово сыграл головой.
'45+1
Филипп взялся стандарт на себя, но мяч рикошетом от стенки отправился на угловой.
'45
Филипп получил по ногам от Карпова — штрафной удар прямо по центру ворот.
'43
Соболев слишком активно вёл борьбу за мяч — боковой рефери дал сигнал главному, заметив фол в атаке.
'41
'40
Всё в порядке с самарским вратарём. Возобновилась встреча.
'39
Рыжиков ценой повреждения остановил прорыв Грулёва! Жоаозиньо пасом через центр вспорол оборону «Крыльев», получил Грулёв мяч у штрафной, продвинулся чуть вперёд и там столкнулся с голкипером!
'37
Тимофеев из глубины хороший заброс на Соболева совершил, но прочитал эту передачу Лещук, своевременно сыграв на выходе из ворот.
'35
Шуньич получил повреждение, но обошлось тут без замены.
'34
Стали получаться у «Крыльев» затяжные позиционные атаки. Кабутов со стандарта навесил мяч в штрафную, Соболев «второй этаж» занял и пробил оттуда головой — мимо цели!
'32
Соболев заработал для хозяев угловой. Подача от флажка с последующей скидкой к дальней штанге подняла болельщиков со своих мест, но Антон пробежал мимо момента!
'31
Соболев пасом в касание попробовал запустить левый край самарской атаки, но Канунников к мячу не успел.
'29
Соболев из центра штрафной головой пробил в борьбе с защитником — выше перекладины.
'27
'26
Филипп долго принимал решение у чужой штрафной, мяч у него отобрали, а немец на это ответил нарушением правил.
'24
Филипп из-за штрафной пробил, но мяч свалился с ноги и полетел в сторону от ворот.
'22
Перспективно смотрелась контратака «Крыльев», но Канунникову и Антону у чужой штрафной не хватило взаимопонимания.
'21
Пару фланговых навесов в самарскую штрафную остались без адресата.
'20
Полуяхтов грубо сыграл против Жоаозиньо. Судья ограничился свистком и профилактической беседой.
'19
Опасно! Прошла подача от угла поля, Гацкан во вратарской «Динамо» выиграл верх, но при этом тянулся до мяча, в итоге удар головой получился выше ворот!
'17
Разрушили динамовцы позиционную атаку соперника мелким фолом в центре поля.
'15
Н'Жье подхватил мяч на углу штрафной и решил пробить по воротам — прямо в спину самарскому защитнику.
'13
Не получается пока у «Крыльев» построение атак за счёт длинных забросов. Соболев никак за мяч зацепиться не может.
'12
Паршивлюк от правой бровки загрузил мяч в штрафную «Крыльев», но эта атака «Динамо» осталась без удара по воротам.
'11
А теперь уже Лещук здорово сыграл на выходе из ворот, забрав мяч у самой линии штрафной.
'10
Н'Жье на рывке ушёл от соперника и прострелил от лицевой во вратарскую — Рыжиков на перехвате сыграл безупречно.
'8
После подачи в штрафную самарцев мяч не нашёл голову Грулёва, а вот в руки Рыжикову прилетел послушно.
'7
Филипп ворвался в штрафную хозяев правым краем и пробил из-под защитника — мяч через рикошет отправился на ещё один угловой.
'6
Право на угловой получили гости. Жоаозиньо хитро от флажка подкрутил мяч под ближнюю штангу — рядом с целью! Рыжиков едва не просчитался с позицией в створе.
'5
Полуяхтов красиво пяткой скинул мяч Канунникову, удар Максима из пределов штрафной «Динамо» заблокировал Шуньич!
'3
Грулёв получил мяч в штрафной хозяев и пробил в ближний угол ворот — Рыжиков справился!
'3
Грулёв ушёл в лицевую линию, но уже там его оттеснили от мяча.
'2
Юсупов головой протолкнул мяч себе на ход и пробил из-за штрафной — промах, который полностью контролировал Рыжиков.
'1
Дан свисток к началу матча! Мяч с центра поля разыграли самарцы.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Крылья Советов» — «Динамо» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура РПЛ: «Крылья Советов» — «Динамо». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.