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Трансляция
С конца
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'24
Заболотный головой выбил мяч из своей штрафной после кросса с фланга.
'21
Легко справились гости с этим стандартом.
'20
Прошёл у Нобоа навес в штрафную с правого фланга, и на дальней штанге Кокорин пробил в подкате — заблокирован удар, угловой будет.
'18
Пробил Егорычев головой после подачи от угла поля — Джанаев на месте.
'17
Нобоа перед штрафной получил мяч от Кокорина и резко пробил — после рикошета Годзюр поймал мяч.
'15
Джанаев вышел из ворот и спокойно забрал мяч в руки после навеса с правого фланга.
'13
Егорычева сбили в центре поля. Обошлось без карточки здесь.
'11
Слишком сильно навесил Нобоа с углового, потерян мяч.
'10
Нобоа пробил с этого стандарта — рикошет, угловой.
'9
Штрафной заработали хозяева. Нобоа у мяча.
'6
Заболотный пробил головой из центра штрафной после навеса Маргасова — чуть выше ворот получилось!
'4
Кокорин пытался пройти с фланга в штрафную, но потерял мяч.
'2
Прошёл навес на ближнюю штангу, мяч взмыл в воздух, и в итоге Годзюр его поймал в прыжке.
'1
Сразу угловой заработали хозяева.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Выходят на поле футболисты.
'0
Подробная графическая трансляция матча «Сочи» — «Урал» доступна во вкладке LIVE. Из неё вы так же можете узнать обо всех подробностях матча. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто чаще атакует, какой сейчас счёт и приводятся другие интересные подробности встречи. Смотрите и будьте в курсе всех событий!
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Сочи» — «Урал» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура РПЛ: «Сочи» — «Урал». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.