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Забьет ли Кокорин вновь: «Сочи» принимает «Урал». LIVE

РПЛ. 21-й тур. «Сочи» — «Урал». LIVE

«Сочи» принимает екатеринбургский «Урал» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
21-й тур  |   08 марта 16:30   |  1 тайм
Сочи
0:0
Урал
Стадион «Фишт», Сочи | Главный судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
35 (в)   Сослан Джанаев
25 (з)   Иван Новосельцев
32 (з)   Миха Мевля
45 (з)   Иван Миладинович
27 (з)   Кирилл Заика
15 (з)   Ибрагим Цаллагов
34 (з)   Тимофей Маргасов
16 (п)   Кристиан Нобоа
17 (п)   Андрей Мостовой
91 (н)   Александр Кокорин
9 (н)   Антон Заболотный
31 (в)   Ярослав Годзюр
19 (з)   Денис Поляков
15 (з)   Денис Кулаков
5 (з)   Мацей Вилюш
13 (п)   Петрюс Бумаль
17 (п)   Николай Димитров
10 (п)   Эрик Бикфалви
44 (п)   Андрей Егорычев
18 (п)   Михал Кухарчик
88 (н)   Павел Погребняк
35 (н)   Николай Золотов
Запасной состав
12 (в)   Николай Заболотный
26 (з)   Никита Калугин
24 (з)   Эльмир Набиуллин
90 (з)   Павел Шакуро
94 (п)   Душан Лагатор
21 (н)   Акмаль Бахтияров
87 (н)   Александр Карапетян
77 (н)   Дмитрий Полоз
77 (в)   Олег Баклов
3 (з)   Вараздат Ароян
95 (з)   Игорь Калинин
4 (з)   Артём Мамин
6 (п)   Рафал Аугустыняк
14 (п)   Юрий Бавин
11 (п)   Дмитрий Ефремов
58 (п)   Отман Эль-Кабир
57 (п)   Артём Фидлер
80 (п)   Чингиз Магомадов
69 (п)   Артём Шаболин
20 (н)   Андрей Панюков
Удары
50%
По воротам: 7
В створ: 1
Владение мячом
51%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 4
  • 0
  • 5
Удары
50%
По воротам: 1
В створ: 1
Владение мячом
49%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 1
  • 3
Трансляция
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'24
Заболотный головой выбил мяч из своей штрафной после кросса с фланга.
'21
Легко справились гости с этим стандартом.
'20
Прошёл у Нобоа навес в штрафную с правого фланга, и на дальней штанге Кокорин пробил в подкате — заблокирован удар, угловой будет.
'18
Пробил Егорычев головой после подачи от угла поля — Джанаев на месте.
'17
Нобоа перед штрафной получил мяч от Кокорина и резко пробил — после рикошета Годзюр поймал мяч.
'15
Джанаев вышел из ворот и спокойно забрал мяч в руки после навеса с правого фланга.
'13
Егорычева сбили в центре поля. Обошлось без карточки здесь.
'11
Слишком сильно навесил Нобоа с углового, потерян мяч.
'10
Нобоа пробил с этого стандарта — рикошет, угловой.
'9
Штрафной заработали хозяева. Нобоа у мяча.
'6
Заболотный пробил головой из центра штрафной после навеса Маргасова — чуть выше ворот получилось!
'4
Кокорин пытался пройти с фланга в штрафную, но потерял мяч.
'2
Прошёл навес на ближнюю штангу, мяч взмыл в воздух, и в итоге Годзюр его поймал в прыжке.
'1
Сразу угловой заработали хозяева.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Выходят на поле футболисты.
'0
Подробная графическая трансляция матча «Сочи» — «Урал» доступна во вкладке LIVE. Из неё вы так же можете узнать обо всех подробностях матча. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто чаще атакует, какой сейчас счёт и приводятся другие интересные подробности встречи. Смотрите и будьте в курсе всех событий!
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Сочи» — «Урал» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура РПЛ: «Сочи» — «Урал». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.