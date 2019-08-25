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Трансляция
С конца
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'67
Деспотович не подстроился под удар с лёта после заброса Черных в штрафную хозяев.
'66
Ломовицкий на фланге обыграл защитника и классную передачу вырезал на дальнюю штангу, Лесовой набежал и пробил — мяч в сетке, но с внешней стороны ворот «Оренбурга»!
'64
Горбатенко в касание доставил мяч в штрафную гостей, но партнеры по команде не успели к моменту.
'62
Черных накрутил на левом фланге двух соперников, но уже передача к штрафной «Арсенала» была перехвачена.
'60
Два подряд угловых выполнили оренбуржцы. Деспотович принял мяч на грудь, но пробить через себя ему не позволили.
'58
Шкофлек заработал штрафной и сам его исполнил — Левашов не позволил мячу залететь под дальнюю штангу!
'56
Свисток рефери остановил атаку «Арсенала» правым краем — офсайд замечен.
'54
Луценко из пределов штрафной из-под защитника коварно низом пробил — Руденко успел сложиться и мяч парировал!
'52
'51
Выбили туляки мяч от своих ворот, Сиваков моментально вернул игру в штрафную хозяев, но Альварес грамотно проводил мяч за лицевую.
'50
Терехов от угла поля навесил в штрафную «Арсенала», Луценко головой у ближней штанги здорово сыграл головой.
'48
Альварес силовую передачу с левого фланга выполнил, но мяч без лишних касаний прошёл через всю штрафную «Оренбурга».
'47
Горбатенко с дальней дистанции решился на удар — неточно.
'46
Второй тайм встречи начался!
'45+1
Прозвучал свисток на перерыв! «Оренбург» активно начал встречу, но своё стартовое преимущество не смог преобразовать в забитые мячи. «Арсенал» к середине тайма игру подравнял и в итоге смог реализовать свой голевой шанс — Ломовицкий классным ударом из-за штрафной выбил девятку гостевых ворот.
'45+1
Одна минута компенсирована к первому тайму.
'44
Шахов накинул мяч на угол вратарской, Черных сделал скидку головой, но нарушив правила.
'43
Не получился у Аюпова удар головой — мяч покинул пределы поля.
'42
Оренбуржцы продолжают атаковать флангами. Беляев выбил мяч на угловой.
'40
Интересную атаку провёл «Оренбург» с фланговыми навесами и прострелами. Деспотовичу так и не дали встретиться с мячом после всех этих настырных передач в штрафную «Арсенала».
'38
Сиваков аккуратно головой скинул мяч на своего вратаря, прервав заброс из глубины поля.
'36
Классный пас на третьего через центр получился у Горбатенко, но Луценко не зацепился за мяч у чужой штрафной.
'34
Продолжается качельный футбол. Туляки в позиционном нападении пытаются, что-то изобрести.
'32
Горбатенко от правого фланга выполнил подачу со стандарта, Сиваков к мячу в штрафной «Оренбурга» никого не подпустил.
'30
Не задерживается игровая инициатива ни у одной из команд. «Оренбург» теперь принимается за активные действия в передней линии.
'28
А вот сейчас гости здорово выбежали в контратаку. Быстро домчали оренбуржцы до чужой штрафной, Мишкич нанёс удар в противоход вратарю, но мяч попал в опорную ногу Левашову! Было и добивание Шкофлека, но уже из положения вне игры.
'27
Удар Деспотовича с дальней дистанции лишь дополнительно размял Левашова.
'25
Не получилось у оренбуржцев развить атаку с ходу, пришлось замедлить продвижение вперёд.
'23
'22
'21
«Арсенал» к середине тайма наладил контроль над мячом. Теперь уже больше игры на половине поля «Оренбурга».
'19
Ткачёв из-за штрафной плотный удар исполнил — кулаками Руденко мяч парировал в сторону от ворот!
'18
Подача Горбатенко от угла поля не стала сложной задачей для защиты гостей.
'17
Подача Альвареса помогла тулякам заработать стандарт от углового флажка.
'16
Ломовицкий ворвался в штрафную «Оренбурга» и после небольшого соприкосновения с соперником рухнул на газон, но судейский свисток промолчал.
'14
Левашов справился с очередной фланговой передачей в штрафную «канониров».
'12
Разобрались хозяева с корнером соперника. «Арсенал» пока вынужден отбиваться.
'11
«Оренбург» вновь в атаке! Деспотович принял мяч в чужой штрафной, но Лесовой успел помешать форварду гостей нанести удар из убойной позиции!
'9
Здорово гости выбежали в контратаку, выжав из нее сразу два удара! Попытка Мишкича была блокирована, а Черных пробил более опасно из центра штрафной — Левашов кончиками пальцев дотянулся до мяча у штанги!
'7
у Деспотовича возникли проблемы со здоровьем после столкновения в центре поля.
'6
Альварес во второй волне тульской атаки пробил из-за штрафной — большой промах.
'5
Успел Григалава в подкате выбить мяч из штрафной «Арсенала» после обостряющего паса с левого фланга.
'4
Терехов подключился в атаку гостей по левому флангу, но передачу получил с запозданием — офсайд зафиксирован.
'3
«Оренбург» на правом краю атаки задержался, но Малых не дали прорваться в штрафную.
'1
Встреча началась! Первый удар по мячу в центре поля нанесли туляки.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Арсенал» — «Оренбург» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура РПЛ: «Арсенал» — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 21:30 по московскому времени.