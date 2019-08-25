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Арсенал Оренбург

Подняться со дна: «Оренбург» проигрывает «Арсеналу». LIVE

Футбол. РПЛ. 7-й тур. «Арсенал» — «Оренбург». ОНЛАЙН

Тульский «Арсенал» на своем поле принимает «Оренбург», который располагается на последнем месте в таблице, в рамках 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
7-й тур  |   25 августа 21:30   |  2 тайм
Арсенал
1:1
Оренбург
Стадион «Арсенал», Тула | Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
Ломовицкий 23'
Деспотович 21'
Деспотович 52'
Подробная статистика матча
Основные составы
36 (в)   Михаил Левашов
6 (з)   Максим Беляев
21 (з)   Виктор Альварес
9 (з)   Кирилл Комбаров
8 (з)   Гиа Григалава
11 (п)   Сергей Ткачёв
23 (п)   Игорь Горбатенко
20 (п)   Горан Чаушич
27 (п)   Александр Ломовицкий 23'
22 (п)   Даниил Лесовой
48 (н)   Евгений Луценко
1 (в)   Александр Руденко
12 (з)   Андрей Малых
31 (з)   Виталий Шахов
13 (з)   Сергей Терехов
3 (з)   Михаил Сиваков
29 (п)   Вадим Афонин
8 (п)   Даниэль Мишкич
17 (п)   Жига Шкофлек
22 (п)   Фёдор Черных
5 (н)   Тимур Аюпов
9 (н)   Джордже Деспотович 21' 52'
Запасной состав
1 (в)   Артур Нигматуллин
26 (з)   Бакари Коне
71 (з)   Александр Денисов
4 (з)   Роберт Бауэр
13 (з)   Максим Володько
5 (з)   Александр Довбня
25 (п)   Кингз Кангва
7 (п)   Кантемир Берхамов
28 (п)   Владислав Пантелеев
29 (н)   Ламек Банда
10 (н)   Эванс Кангва
17 (н)   Гурам Аджоев
56 (в)   Александр Довбня
66 (з)   Савелий Козлов
32 (п)   Артём Кулишев
77 (п)   Никита Маляров
19 (п)   Владимир Москвичев
20 (н)   Джоэль Фамейе
11 (н)   Андреа Чуканов
88 (н)   Артём Галаджан
Удары
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Удары
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Владение мячом
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Трансляция
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'67
Деспотович не подстроился под удар с лёта после заброса Черных в штрафную хозяев.
'66
Ломовицкий на фланге обыграл защитника и классную передачу вырезал на дальнюю штангу, Лесовой набежал и пробил — мяч в сетке, но с внешней стороны ворот «Оренбурга»!
'64
Горбатенко в касание доставил мяч в штрафную гостей, но партнеры по команде не успели к моменту.
'62
Черных накрутил на левом фланге двух соперников, но уже передача к штрафной «Арсенала» была перехвачена.
'60
Два подряд угловых выполнили оренбуржцы. Деспотович принял мяч на грудь, но пробить через себя ему не позволили.
'58
Шкофлек заработал штрафной и сам его исполнил — Левашов не позволил мячу залететь под дальнюю штангу!
'56
Свисток рефери остановил атаку «Арсенала» правым краем — офсайд замечен.
'54
Луценко из пределов штрафной из-под защитника коварно низом пробил — Руденко успел сложиться и мяч парировал!
'52
ГОЛ! Шкофлек в контратаке гостей сделал передачу в чужую штрафную, Деспотович подработал мяч под удар и пробил точно в ближний верхний угол ворот!
'51
Выбили туляки мяч от своих ворот, Сиваков моментально вернул игру в штрафную хозяев, но Альварес грамотно проводил мяч за лицевую.
'50
Терехов от угла поля навесил в штрафную «Арсенала», Луценко головой у ближней штанги здорово сыграл головой.
'48
Альварес силовую передачу с левого фланга выполнил, но мяч без лишних касаний прошёл через всю штрафную «Оренбурга».
'47
Горбатенко с дальней дистанции решился на удар — неточно.
'46
Второй тайм встречи начался!
'45+1
Прозвучал свисток на перерыв! «Оренбург» активно начал встречу, но своё стартовое преимущество не смог преобразовать в забитые мячи. «Арсенал» к середине тайма игру подравнял и в итоге смог реализовать свой голевой шанс — Ломовицкий классным ударом из-за штрафной выбил девятку гостевых ворот.
'45+1
Одна минута компенсирована к первому тайму.
'44
Шахов накинул мяч на угол вратарской, Черных сделал скидку головой, но нарушив правила.
'43
Не получился у Аюпова удар головой — мяч покинул пределы поля.
'42
Оренбуржцы продолжают атаковать флангами. Беляев выбил мяч на угловой.
'40
Интересную атаку провёл «Оренбург» с фланговыми навесами и прострелами. Деспотовичу так и не дали встретиться с мячом после всех этих настырных передач в штрафную «Арсенала».
'38
Сиваков аккуратно головой скинул мяч на своего вратаря, прервав заброс из глубины поля.
'36
Классный пас на третьего через центр получился у Горбатенко, но Луценко не зацепился за мяч у чужой штрафной.
'34
Продолжается качельный футбол. Туляки в позиционном нападении пытаются, что-то изобрести.
'32
Горбатенко от правого фланга выполнил подачу со стандарта, Сиваков к мячу в штрафной «Оренбурга» никого не подпустил.
'30
Не задерживается игровая инициатива ни у одной из команд. «Оренбург» теперь принимается за активные действия в передней линии.
'28
А вот сейчас гости здорово выбежали в контратаку. Быстро домчали оренбуржцы до чужой штрафной, Мишкич нанёс удар в противоход вратарю, но мяч попал в опорную ногу Левашову! Было и добивание Шкофлека, но уже из положения вне игры.
'27
Удар Деспотовича с дальней дистанции лишь дополнительно размял Левашова.
'25
Не получилось у оренбуржцев развить атаку с ходу, пришлось замедлить продвижение вперёд.
'23
ГОЛ! Ткачёв принял передачу у штрафной и оставил мяч Ломовицкому, который чуть улучшил позицию и неотразимо с левой ноги пробил в верхний угол ворот!
'22
Деспотович в грубом подкате срубил Григалаву — жёлтая карточка, но с красным оттенком.
'21
«Арсенал» к середине тайма наладил контроль над мячом. Теперь уже больше игры на половине поля «Оренбурга».
'19
Ткачёв из-за штрафной плотный удар исполнил — кулаками Руденко мяч парировал в сторону от ворот!
'18
Подача Горбатенко от угла поля не стала сложной задачей для защиты гостей.
'17
Подача Альвареса помогла тулякам заработать стандарт от углового флажка.
'16
Ломовицкий ворвался в штрафную «Оренбурга» и после небольшого соприкосновения с соперником рухнул на газон, но судейский свисток промолчал.
'14
Левашов справился с очередной фланговой передачей в штрафную «канониров».
'12
Разобрались хозяева с корнером соперника. «Арсенал» пока вынужден отбиваться.
'11
«Оренбург» вновь в атаке! Деспотович принял мяч в чужой штрафной, но Лесовой успел помешать форварду гостей нанести удар из убойной позиции!
'9
Здорово гости выбежали в контратаку, выжав из нее сразу два удара! Попытка Мишкича была блокирована, а Черных пробил более опасно из центра штрафной — Левашов кончиками пальцев дотянулся до мяча у штанги!
'7
у Деспотовича возникли проблемы со здоровьем после столкновения в центре поля.
'6
Альварес во второй волне тульской атаки пробил из-за штрафной — большой промах.
'5
Успел Григалава в подкате выбить мяч из штрафной «Арсенала» после обостряющего паса с левого фланга.
'4
Терехов подключился в атаку гостей по левому флангу, но передачу получил с запозданием — офсайд зафиксирован.
'3
«Оренбург» на правом краю атаки задержался, но Малых не дали прорваться в штрафную.
'1
Встреча началась! Первый удар по мячу в центре поля нанесли туляки.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Арсенал» — «Оренбург» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура РПЛ: «Арсенал» — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 21:30 по московскому времени.