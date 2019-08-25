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Ростов Рубин

Карпин против Шаронова: «Рубин» и «Ростов» размочили счет. LIVE

Футбол. РПЛ. 7-й тур. «Ростов» — «Рубин». ОНЛАЙН

«Ростов» встречается с «Рубином» в матче 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
7-й тур  |   25 августа 19:00   |  1 тайм
Ростов
1:1
Рубин
Стадион «Ростов Арена», Ростов-на-Дону | Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
Шомуродов 29'
Марков 15'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Егор Бабурин
78 (з)   Дмитрий Чистяков
34 (з)   Алексей Козлов
28 (з)   Евгений Чернов
6 (з)   Рагнар Сигурдссон
26 (п)   Александр Саплинов
11 (п)   Алексей Ионов
7 (п)   Роман Ерёменко
15 (п)   Данил Глебов
17 (п)   Матиас Норманн
14 (н)   Эльдор Шомуродов 29'
22 (в)   Юрий Дюпин
80 (з)   Егор Сорокин
33 (з)   Олег Данченко
3 (з)   Константин Плиев
69 (з)   Данил Степанов
7 (п)   Вячеслав Подберёзкин 44'
6 (п)   Евгений Башкиров
10 (п)   Игорь Коновалов
11 (п)   Зурико Давиташвили
20 (н)   Евгений Марков 15'
26 (н)   Бека Микелтадзе
Запасной состав
79 (в)   Даниил Фролкин
30 (в)   Сергей Песьяков
25 (з)   Арсений Логашов
3 (з)   Мацей Вилюш
5 (з)   Деннис Хаджикадунич
23 (п)   Александр Зуев
47 (н)   Александр Долгов
13 (н)   Данила Прошляков
23 (в)   Иван Коновалов
1 (в)   Давид Волк
51 (з)   Илья Агапов
2 (з)   Карл Старфельт
29 (з)   Виталий Денисов
21 (п)   Хвича Кварацхелия 44'
77 (п)   Роман Акбашев
99 (п)   Камиль Закиров
56 (п)   Максим Седов
Самоечитаемое
Трансляция
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'45+3
Ионов очень хотел заработать угловой, но мяч от ноги Алексея покинул пределы поля.
'45+2
Ерёменко попытался озадачить Дюпина дальним ударом, но мяч отказался лететь в казанский створ.
'45+1
Три минуты добавлено к первому тайму!
'45
Чернову дали продвинуться по центру к границе штрафной, но удар с правой ноги у крайнего защитника «Ростова» вышел неточным!
'44
Кварацхелия вышел на поле вместо травмированного Подберёзкина.
'44
Вынужденная замена у «Рубина».
'43
Ионов перехватил мяч, влетел на скорости в штрафную «Рубина», убрал казалось защитника с пути, но тот успел блокировать удар в подкате! Затем уже Норманн зарядил с подбора с дальней дистанции — в метре от штанги!
'41
Подберёзкин у бровки получил повреждение — это работа для врачей.
'40
«Рубин» заработал стандарт в центре поля. Не спешат казанцы с вводом мяча в игру — нужна гостям передышка.
'39
Очередная атака «Ростова» смотрелась остро, но лайнсмен поднял флажок, заметив положение вне игры после передачи к вратарской.
'37
Вновь Ерёменко дал мысль атаке «Ростова», передача Романа в центр штрафной завершилась ударом Саплинова головой — выше ворот.
'36
А на этот раз Ерёменко уже тонко сыграл, но проникающий пас в расчёте на Шомуровова был выполнен слишком сильно.
'34
Ерёменко не стал искать хитрых ходов, а решил зарядить издали — мяч от спины Степанова прилетел в руки вратарю.
'33
Плиев неудачно приземлился на руку. Оказывают врачи помощь защитнику «Рубина».
'31
Быструю атаку провели хозяева, Ионов забросил мяч к вратарской, Шомуродов головой скинул на Саплинова, но того опередил казанский защитник.
'29
ГОЛ! Шомуродов на левом фланге атаки подхватил мяч, ворвался в штрафную, сместился в центр и пробил — мяч после рикошета от Коновалова юркнул в ближний угол ворот!
'28
Давиташвили неспешно дошёл до чужой штрафной и пробил — мяч с рикошетом от ростовского защитника попал в штангу!
'27
Ионов откликнулся на заброс к дальней штанге, тянулся Алексей в подкате к мячу, удар получился, но мимо цели.
'26
Очень динамичная игра. Смотрится всё это футболльное действие на одном дыхании. Ростовчане прописались на чужой половине поля.
'25
Дюпин не скучает! Подарили казанцы мяч Саплинову, удар из-за штрафной парировал голкипер!
'24
Чернов от угла поля выполнил подачу, Глебов с подбора из-за штрафной зарядил — промах, который контролировал вратарь «Рубина».
'22
«Ростов» после пропущенного мяча добавил давление на ворота соперника.
'19
А теперь уже Дюпин творит чудеса! Из девятины голкипер «Рубина» вытащил мяч!
'17
Какой момент! Норманн прорвался к воротам «Рубина», Дюпин не дал себя переиграть, но мяч вратарь не удержал, отскок получился на Ионова, который уже при отыгранном кипере пробил — Плиев с линии ворот мяч вынес! Затем уже Саплинов нанёс удар — Сорокин на «ленточке» подстраховал!
'15
ГОЛ! Увлёкся атакой «Ростов» и нарвался на контрвыпад «Рубина»! Подберёзкин по центру разогнал контратаку, затем сделал передачу между двух защитников, Марков вывалился на ворота и пробил точно в цель!
'14
Шомуродов в чужой штрафной оттеснил защитника, далее от лицевой сделал мягкий заброс в центр, Ионов в касание скинул Глебову, но тот с выгодной позиции пробил в соперника!
'13
Разогнали казанцы контратаку левым флангом, но Марков к лицевой сделал слишком сильную передачу — Давиташвили к мячу не успел.
'12
Суматошную атаку провели ростовчане, был в ней и удар Саплинова с линии штрафной, но мяч был направлен вдоль ворот.
'11
Чернов руками из-за боковой мяч доставил к вратарской «Рубина», но там хозяином положения выступил Дюпин.
'10
Чернов закинул мяч к левому краю штрафной, Саплинов передачу принял, но уже находясь в офсайде.
'9
Башкиров получил мяч в штрафной хозяев и после небольшого контакта с защитником рухнул на газон, но рефери не купился на это падение.
'7
Коновалов проверил Бабурина дальним ударом! Справился голкипер «Ростова» с угрозой воротам.
'6
«Рубин» свою атаку провёл, но пас Башкирова в штрафную соперника не нашёл нужного адресата.
'4
«Ростов» ожидаемо по-хозяйски начал встречу. Дюпин здорово сыграл на выходе из ворот, прервав фланговый навес.
'3
Глебов забросил мяч к лицевой линии, Козлов головой сделал скидку в центр штрафной, а оттуда Шомуродов из борьбы с лёта пробил — выше ворот!
'2
Прошла длинная передача к штрафной «Рубина», пришлось Дюпину покинуть свои ворота для перехвата мяча.
'1
Дан свисток к началу матча! Мяч с центра поля разыграли казанцы.
'0
Команды появились на поле «Ростов-Арены»!
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Ростов» — «Рубин» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура РПЛ: «Ростов» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.