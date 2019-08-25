'17

Какой момент! Норманн прорвался к воротам «Рубина», Дюпин не дал себя переиграть, но мяч вратарь не удержал, отскок получился на Ионова, который уже при отыгранном кипере пробил — Плиев с линии ворот мяч вынес! Затем уже Саплинов нанёс удар — Сорокин на «ленточке» подстраховал!