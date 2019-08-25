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Трансляция
С конца
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'15
Набабкин присел на газон и схватился за ногу. Кириллу оказывают помощь за пределами поля.
'14
Грозненцы убежали в контратаку. Бериша с фланга попытался навесить, но мяч свалился с ноги и ушёл на трибуну.
'13
Ахметов забросил мяч далеко к штрафной, Гудиев выбежал из ворот и опередил Чалова.
'11
Иванов из глубины сделал заброс вперёд, Садулаев достал мяч у лицевой и прострелил — мяч пришёл к Акинфееву.
'9
Бериша рванул по правому флангу, но не сумел уйти от Набабкина и упустил мяч за лицевую.
'7
Борьба в штрафной " Ахмата"! Чалову не дали пробить, но Бийол в сутолоке выцарапал мяч и пробил по центру — Гудиев на месте.
'6
Ахметов дождался забегания Фернандеса и сделал передачу на правый край, Марио навесил в штрафную! Кучаев пробил в касание, но мяч от Садулаева улетел на угловой.
'4
«Армейцы» разыграли комбинацию по правому флангу. Влашич прострелил на ближнюю штангу, но Семёнов опередил Чалова и выбил мяч в аут.
'3
Осторожное начало встречи, в центре поля идёт борьба за мяч. Команды не форсируют события.
'1
Матч стартовал! «Армейцы» разыграли мяч с центра поля.
'0
Перед началом встречи символический удар по мячу нанесла Юлия Перхун — вдова трагически погибшего голкипера ЦСКА Сергея Перхуна.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: ЦСКА — «Ахмат» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура РПЛ: ЦСКА — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.