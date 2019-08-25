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ЦСКА Ахмат

Забыть про дерби: ЦСКА принимает «Ахмат». LIVE

Футбол. РПЛ. 7-й тур. ЦСКА — «Ахмат». ОНЛАЙН

ЦСКА после поражения в московском дерби от «Спартака» на своем поле принимает «Ахмат» в матче 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
7-й тур  |   25 августа 16:30   |  1 тайм
ЦСКА
0:0
Ахмат
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва | Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
35 (в)   Игорь Акинфеев
23 (з)   Хёрдур Магнуссон
14 (з)   Кирилл Набабкин 17'
78 (з)   Игорь Дивеев
2 (з)   Марио Фернандес
98 (п)   Иван Обляков
20 (п)   Константин Кучаев
7 (п)   Ильзат Ахметов
29 (п)   Яка Бийол
8 (п)   Никола Влашич
9 (н)   Фёдор Чалов
33 (в)   Виталий Гудиев
4 (з)   Уилкер Анхель
20 (з)   Зоран Нижич
15 (з)   Андрей Семёнов
23 (п)   Антон Швец
59 (п)   Евгений Харин
22 (п)   Лечи Садулаев
11 (п)    Исмаэл
21 (п)   Одисе Роши
77 (п)   Бернард Бериша
19 (п)   Олег Иванов
Запасной состав
1 (в)   Илья Помазун
49 (в)   Владислав Тороп
31 (з)   Звонимир Шарлия 17'
62 (з)   Вадим Карпов
87 (п)   Константин Марадишвили
25 (п)   Кристиян Бистрович
71 (п)   Наяир Тикнизян
19 (н)   Такума Нисимура
16 (в)   Евгений Городов
5 (з)   Магомед Мусалов
10 (п)   Халид Кадыров
13 (п)   Роланд Гиголаев
6 (п)   Михаил Гащенков
8 (п)   Дамиан Шиманьски
9 (п)   Конрад Михаляк
17 (н)   Аблайе Мбенге
18 (н)   Андрес Понсе
7 (н)   Магомед Митришев
Самоечитаемое
Трансляция
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'15
Набабкин присел на газон и схватился за ногу. Кириллу оказывают помощь за пределами поля.
'14
Грозненцы убежали в контратаку. Бериша с фланга попытался навесить, но мяч свалился с ноги и ушёл на трибуну.
'13
Ахметов забросил мяч далеко к штрафной, Гудиев выбежал из ворот и опередил Чалова.
'11
Иванов из глубины сделал заброс вперёд, Садулаев достал мяч у лицевой и прострелил — мяч пришёл к Акинфееву.
'9
Бериша рванул по правому флангу, но не сумел уйти от Набабкина и упустил мяч за лицевую.
'7
Борьба в штрафной " Ахмата"! Чалову не дали пробить, но Бийол в сутолоке выцарапал мяч и пробил по центру — Гудиев на месте.
'6
Ахметов дождался забегания Фернандеса и сделал передачу на правый край, Марио навесил в штрафную! Кучаев пробил в касание, но мяч от Садулаева улетел на угловой.
'4
«Армейцы» разыграли комбинацию по правому флангу. Влашич прострелил на ближнюю штангу, но Семёнов опередил Чалова и выбил мяч в аут.
'3
Осторожное начало встречи, в центре поля идёт борьба за мяч. Команды не форсируют события.
'1
Матч стартовал! «Армейцы» разыграли мяч с центра поля.
'0
Перед началом встречи символический удар по мячу нанесла Юлия Перхун — вдова трагически погибшего голкипера ЦСКА Сергея Перхуна.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: ЦСКА — «Ахмат» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура РПЛ: ЦСКА — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.