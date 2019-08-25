Крылья Советов

Опасно! Комбаров решил взять игру на себя и пошел с мячом в центр поля, а там его накрыл Тиль и отобрал мяч!

Голландец немного протащил снаряд вперед и отдал на Шюррле, который нанес удар по воротам низом, но Рыжиков вовремя сложился и поймал мяч.