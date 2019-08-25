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Крылья Советов Спартак

Исправиться за «Брагу»: «Спартак» чуть не забил «Крыльям». LIVE

Футбол. РПЛ. 7-й тур. «Крылья Советов» — «Спартак». LIVE

Московский «Спартак» гостит у «Крыльев Советов» в матче 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Предыдущую встречу красно-белые проиграли португальской «Браге» в рамках Лиги Европы и теперь горят желанием исправиться перед фанатами. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
7-й тур  |   25 августа 19:00   |  перерыв
Крылья Советов
1:0
Спартак
Стадион «Самара Арена», Самара | Главный судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Гынсарь 23'
Соболев 42'
Джикия 24'
Зобнин 29'
Ларссон 32'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Сергей Рыжиков
3 (з)   Никита Чернов
50 (з)   Максим Карпов
22 (з)   Александр Анюков
23 (з)   Дмитрий Комбаров 15'
77 (п)   Дмитрий Кабутов
14 (п)   Раду Гынсарь 23'
28 (п)   Паул Антон
20 (п)   Срджан Мияйлович
99 (н)   Максим Канунников
7 (н)   Александр Соболев 42'
98 (в)   Александр Максименко
2 (з)   Самуэль Жиго
14 (з)   Георгий Джикия 24'
92 (з)   Николай Рассказов
6 (з)    Айртон
9 (п)   Резиуан Мирзов
8 (п)   Гус Тиль
20 (п)   Андре Шюррле
47 (п)   Роман Зобнин 29'
54 (п)   Наиль Умяров
23 (н)   Джордан Ларссон 32'
Запасной состав
81 (в)   Богдан Овсянников
33 (в)   Евгений Конюхов
2 (з)   Владимир Полуяхтов 15'
44 (з)   Никита Чичерин
10 (п)   Антон Терехов
52 (п)   Данила Смирнов
17 (п)   Антон Зиньковский
69 (н)   Егор Голенков
9 (н)   Деян Радоньич
86 (в)   Артём Поплевченков
32 (в)   Артём Ребров
38 (з)   Андрей Ещенко
29 (з)   Илья Кутепов
25 (п)   Лоренсо Мельгарехо
10 (п)   Зелимхан Бакаев
22 (п)   Михаил Игнатов
7 (п)   Аяз Гулиев
17 (п)   Солтмурад Бакаев
49 (п)   Джано Ананидзе
88 (п)   Александр Ташаев
37 (н)   Георгий Мелкадзе
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'42

ГОООЛ!!! «Крылья» организовали быструю атаку после того, как Шюррле чуть не забил, и открыли счет! Очень красивый обыгрыш на левом фланге привел к тому, что Канунников вошел в штрафную спокойно прострелил в штрафную, и Собоелв в касание вколотил мяч! 1:0!

'41

Опасно! Шюррле попадает в штангу! Совсем не везет «Спартаку».

'40

Мирзов пролетел через весь левый фланг, как электричка, и прострелил в штрафную, но мяч угодил в защитника и вылетел в аут!

'39

«Спартак» заработал «стандарт». После навеса мяч был выбит из штрафной «Крыльев», но достался Шюррле. Немец пробил сильно, однако крайне неточно — мяч ушел выше ворот.

'37

Ларссон потерял мяч возле свой штрафной под давлением Антона! Однако защитники «Спартака» тут же окружили соперника и вернули снаряд себе. А могло бы быть очень опасно...

'35

Канунников очень жестко зарядил по ноге Умярову, наступив затем на голеностоп. Судья не стал давать еще один «горчичник», хотя бы близко к этому.

'34

«Крылья» раз за разом отправляют мяч далеко вперед, надеясь, что мощный Соболев оттеснит всех соперников и сохранит снаряд. Удается это не всегда, но, по крайней мере, мяч находится на чужой половине поля, и моментов возле ворот «Крыльев» не возникает.

'32

А нет, все-таки не обходится без «горчичника». Ларссон на скорости пытался поставить корпус Полуяхтову и отобрать у него мяч, но въехал локтем в челюсть. Пока врачи осматривают игрока «Крыльев», рефери наказывает желтой карточкой Ларссона.

'30

Игра становится все грубее. Теперь досталось полузащитнику «Крыльев» Паулу Антону. Арбитр решил обойтись без четвертого «горчичника» подряд, хотя тренерский штаб самарцев требовал наказания для «Спартака».

'28

Да что ж такое! Череда желтых карточек не прекращается. «Крылья» перехватили мяч, и Зобнин решил прервать опасную контратаку, въехав сопернику в ноги. Желтая полузащитнику «Спартака».

'26

Ответная любезность от «Спартака»: теперь Джикия проиграл борьбу Соболеву, схватил Соболева за шорты и уложил на газон, за что получает «горчичник».

'24

Полузащитник «Крыльев» Гынсарь получает желтую карточку за атаку Мирзова сзади.

'23

После навеса с углового мяч перелетел через штрафную и оказался на дальней штанге «Крыльев», где его подхватил Жиго. Француз обработал его и тут же пробил в ближний, но Максименко был к этому готов и перекрыл створ.

'22

Еще одна атака имени Шюррле. Чемпион мира получил мяч на чужой половине поля, дошел до штрафной и решил пробить, но мяч угодил в ногу защитнику и ушел на очередной угловой.

'21

Шюррле! Тиль выдал ему пас в чужую штрафную, и немец пробил с нескольких метров, но мимо!

'19

Вау! Джикия внезапно пробил издали! Правда, мяч полетел не в створ, но чуть не дошел до Ларссона, который дежурил на правом фланге. Могла бы получиться голевая передача.

'17

«Спартак» заработал очередной угловой. После навеса Ларссона Мирзов пытался пробить головой, но Рыжиков грамотно вышел из ворот и забрал мяч в прыжке.

'15

Неожиданная замена в составе «Крыльев»: только что неудачно сыгравший Комбаров уходит, уступая место Владимиру Полуяхтову. Судя по прихрамыванию Дмитрия, у него небольшая травма. Здоровья!

'13

Тиль пробил прямо из штрафной, но Чернов заблокировал удар! Мяч ушел на угловой.

'11

Опасно! Комбаров решил взять игру на себя и пошел с мячом в центр поля, а там его накрыл Тиль и отобрал мяч!

Голландец немного протащил снаряд вперед и отдал на Шюррле, который нанес удар по воротам низом, но Рыжиков вовремя сложился и поймал мяч.

'9

Красно-белые захватили полный контроль над мячом и неспешно подбираются к чужим воротам. «Крылья» после пропущенной контратаки стараются не рисковать.

'7

«Спартак» отвечает своей опасной атакой! По левому флангу пронесся Мирзов и здорово покатил в центр, где Рассказов в касание пробил с левой ноги. Мяч чуть-чуть разминулся со штангой!

'6

Бывший спартаковец Дмитрий Комбаров, который сейчас выступает за «Крылья», пробил со штрафного в ближний угол! Но Максименко сумел отразить этот удар.

'4

«Крылья» пронеслись по правому флангу, но Айртон сфолил на полузащитнике Дмитрии Кабутове и прервал это перспективное начинание.

'3

«Спартак», несмотря на быстрый отбор мяча, не сумел организовать опасную атаку — завозился на своей половине поля.

'1

Стартовый свисток прозвучал! «Крылья» разыграли мяч, но тут же его потеряли.

19:05

Символический удар по мячу нанесли бывший игрок «Спартака» и Крыльев Александр Самедов и космонавт Олег Кононенко.

19:00

Команды уже находятся на поле. Матч вот-вот начнется!

18:55

Несмотря на большую разницу в очках, не будем забывать, что в составе «Крыльев» играет лучший бомбардир чемпионата России на данный момент — Александр Соболев. На его счету пять голов за шесть прошедших туров. Прямо сейчас ему вручают награду лучшему игроку РПЛ в июле. Поздравляем!

18:50

В данный момент «Крылья» находятся лишь на 13-м месте в таблице РПЛ с шестью набранными очками. «Спартак» — четвертый с 11-ю. Особенно красно-белые должны быть раззадорены после недавнего поражения от португальской «Браги» (0:1) в отборочном раунде плей-офф Лиги Европы. Посмотрим, как подопечные Олега Кононова поработали над ошибками и проявят себя в этой встрече.

18:45

Стартовый состав «Крыльев»: Рыжиков, Чернов, Анюков, Комбаров, Карпов, Гынсарь, Мияйлович, Антон, Кабутов, Соболев, Канунников.

18:40

Стартовый состав «Спартака»: Максименко, Жиго, Джикия, Рассказов, Айртон, Зобнин, Умяров, Ларссон, Тиль, Мирзов, Шюррле.

18:35

Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.

18:30

Приветствуем всех любителей футбола на онлайн-трансляции матча 7-го тура РПЛ между самарскими «Крыльями Советов» и московским «Спартаком».