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Трансляция
С конца
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'27
Пауза в игре — арбитр отправил команды попить воды. Душно в Краснодаре.
'26
Момент! Антон Миранчук со штрафного пробил поверх стенки, мяч попал в сетку с внешней стороны — Сафонов даже не дёрнулся.
'25
Спаич в верховой борьбе за мяч влетел в Смолова. Штрафной, до ворот метров 25.
'23
По владению мячом большое преимущество у «Краснодара» — 69% на 31%.
'22
Крыховяк навесил с правого края, Идову выиграл борьбу и пробил головой — мяч прилетел к Сафонову.
'20
Де Вильена выбрался на свободное пространство и мощно приложился с 30 метров! Мяч улетел на трибуну.
'18
Мурило в центре поля снёс набравшего скорость Сулейманова. Но арбитр устно предупредил игрока «Локомотива».
'16
Ольссон! Получил мяч в штрафной, развернулся и пробил в ближний угол — Гилерме перевёл мяч на угловой.
'15
«Краснодар» перехватил инициативу после неудачного старта. Хозяева забрали мяч под свой контроль, много игры через левый фланг…
'14
Де Вильена сыграл в стенку с партнёром, сместился на левый край и прострелил во вратарскую! Гилерме сыграл на перехвате.
'12
Стоцкий подобрал мяч возле штрафной и на исполнение пробил в дальний угол — Гилерме среагировал.
'10
Краснодарцы перешли в позиционную атаку. Вандерсон мягко навесил из угла штрафной — мяч прилетел в руки Гилерме.
'8
Уткин сместился на левый край и выполнил подачу, но мяч полетел слишком высоко.
'6
И пока не держится мяч у хозяев — «Локомотив» продолжает активно идти вперёд.
'4
'3
Миранчук с углового навесил на ближнюю штангу, но не дошёл мяч до Хёведеса. Отбились хозяева.
'2
Жемалетдинов поборолся за верховой мяч и сделал скидку на радиус штрафной, Смолов в касание пробил намного выше цели.
'1
Матч стартовал! «Железнодорожники» разыграли мяч с центра поля.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Краснодар» — «Локомотив» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча седьмого тура РПЛ: «Краснодар» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.