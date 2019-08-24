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Краснодар Локомотив

Забыть про Грецию: «Краснодар» уступает «Локомотиву». LIVE

РПЛ. 7-й тур. «Краснодар» — «Локомотив». ОНЛАЙН

«Краснодар» в первом матче после разгромного поражения от греческого «Олимпиакоса» на своем поле встречается с московским «Локомотивом» в рамках 7-го тура чемпионата России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
7-й тур  |   24 августа 19:00   |  1 тайм
Краснодар
0:1
Локомотив
Стадион «ФК Краснодар», Краснодар | Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Крыховяк 5'
Подробная статистика матча
Основные составы
39 (в)   Матвей Сафонов
98 (з)   Сергей Петров
3 (з)   Йон Гудни
5 (з)   Урош 
89 (п)   Дмитрий Стоцкий
14 (п)   Кристофер Ольссон
52 (п)   Тонни де
47 (п)   Даниил Уткин
10 (н)    Вандерсон
93 (н)   Магомед-Шапи Сулейманов
17 (н)   Иван Игнатьев
1 (в)   Маринато Гилерме
3 (з)   Брайан Идову
27 (з)    Мурило
14 (з)   Ведран Чорлука
5 (з)   Бенедикт Хёведес
2 (з)   Дмитрий Живоглядов
11 (п)   Антон Миранчук
7 (п)   Гжегож Крыховяк 5'
6 (п)   Дмитрий Баринов
17 (п)   Рифат Жемалетдинов
9 (н)   Фёдор Смолов
Запасной состав
71 (в)   Сергей Ещенко
1 (в)   Станислав Крицюк
13 (з)   Алексей Грицаенко
6 (з)   Кристиан Рамирес
11 (з)   Дмитрий Скопинцев
21 (п)   Юнес Намли
31 (п)   Кайо Панталеан
77 (п)   Руслан Камболов
33 (н)   Маркус Берг
19 (н)   Андрей Иван
77 (в)   Антон Коченков
30 (в)   Никита Медведев
33 (з)   Соломон Кверквелия
18 (п)   Александр Коломейцев
67 (п)   Роман Тугарев
20 (п)   Владислав Игнатьев
59 (п)   Алексей Миранчук
69 (п)   Даниил Куликов
38 (п)   Николай Титков
31 (п)   Мацей Рыбусь
22 (н)   Лука Джорджевич
19 (н)   Антонио Эдер
Самоечитаемое
Трансляция
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'27
Пауза в игре — арбитр отправил команды попить воды. Душно в Краснодаре.
'26
Момент! Антон Миранчук со штрафного пробил поверх стенки, мяч попал в сетку с внешней стороны — Сафонов даже не дёрнулся.
'25
Спаич в верховой борьбе за мяч влетел в Смолова. Штрафной, до ворот метров 25.
'23
По владению мячом большое преимущество у «Краснодара» — 69% на 31%.
'22
Крыховяк навесил с правого края, Идову выиграл борьбу и пробил головой — мяч прилетел к Сафонову.
'20
Де Вильена выбрался на свободное пространство и мощно приложился с 30 метров! Мяч улетел на трибуну.
'18
Мурило в центре поля снёс набравшего скорость Сулейманова. Но арбитр устно предупредил игрока «Локомотива».
'16
Ольссон! Получил мяч в штрафной, развернулся и пробил в ближний угол — Гилерме перевёл мяч на угловой.
'15
«Краснодар» перехватил инициативу после неудачного старта. Хозяева забрали мяч под свой контроль, много игры через левый фланг…
'14
Де Вильена сыграл в стенку с партнёром, сместился на левый край и прострелил во вратарскую! Гилерме сыграл на перехвате.
'12
Стоцкий подобрал мяч возле штрафной и на исполнение пробил в дальний угол — Гилерме среагировал.
'10
Краснодарцы перешли в позиционную атаку. Вандерсон мягко навесил из угла штрафной — мяч прилетел в руки Гилерме.
'8
Уткин сместился на левый край и выполнил подачу, но мяч полетел слишком высоко.
'6
И пока не держится мяч у хозяев — «Локомотив» продолжает активно идти вперёд.
'4
ГОЛ! Грубейшая ошибка Сафонова! Крыховяк беспрепятственно дошёл до штрафной и несильно пробил низом, мяч прошёл под руками голкипера и закатился в сетку ворот «Краснодара»!
'3
Миранчук с углового навесил на ближнюю штангу, но не дошёл мяч до Хёведеса. Отбились хозяева.
'2
Жемалетдинов поборолся за верховой мяч и сделал скидку на радиус штрафной, Смолов в касание пробил намного выше цели.
'1
Матч стартовал! «Железнодорожники» разыграли мяч с центра поля.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Краснодар» — «Локомотив» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча седьмого тура РПЛ: «Краснодар» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.