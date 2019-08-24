Забыть про Грецию: «Краснодар» уступает «Локомотиву». LIVE

РПЛ. 7-й тур. «Краснодар» — «Локомотив». ОНЛАЙН

24.08.2019, 19:00

«Краснодар» в первом матче после разгромного поражения от греческого «Олимпиакоса» на своем поле встречается с московским «Локомотивом» в рамках 7-го тура чемпионата России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.