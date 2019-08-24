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Уфа Зенит

Укрепить лидерство: «Зенит» встречается с «Уфой». LIVE

РПЛ. 7-й тур. «Уфа» — «Зенит». ОНЛАЙН

«Уфа» на своем поле играет с петербургским «Зенитом» в рамках 7-го тура чемпионата России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
7-й тур  |   24 августа 16:30   |  Матч не начался
Уфа
0:0
Зенит
Стадион «Нефтяник», Уфа | Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
31 (в)   Александр Беленов
5 (з)   Боян Йокич
15 (з)   Александр Пуцко
27 (з)   Йонуц Неделчяру
55 (з)   Джемал Табидзе
33 (з)   Александр Сухов
74 (п)   Даниил Фомин
8 (п)   Кэтэлин Карп
17 (н)   Николай Гиоргобиани
23 (н)   Данила Емельянов
99 (н)   Андрей Козлов
99 (в)   Андрей Лунёв
19 (з)   Игорь Смольников
44 (з)   Ярослав Ракицкий
3 (з)   Дуглас дос
6 (з)   Бранислав Иванович
21 (п)   Александр Ерохин
10 (п)   Эмилиано Ригони
27 (п)   Магомед Оздоев
5 (п)   Вильмар Барриос
22 (н)   Артём Дзюба
7 (н)   Сердар Азмун
Запасной состав
16 (в)   Юрий Шафинский
1 (в)   Алексей Чернов
22 (з)   Артём Голубев
3 (з)   Павел Аликин
4 (з)   Алексей Никитин
77 (п)   Азер Алиев
10 (п)   Оливье Тилл
13 (п)   Кирилл Фольмер
57 (н)   Вячеслав Кротов
11 (н)   Ловро Бизяк
41 (в)   Михаил Кержаков
78 (в)   Александр Васютин
24 (з)   Эмануэль Маммана
23 (з)   Миха Мевля
49 (з)   Денис Терентьев
20 (п)   Роберт Мак
14 (п)   Далер Кузяев
91 (п)   Алексей Сутормин
38 (п)   Леон Мусаев
18 (п)   Юрий Жирков
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура РПЛ: «Уфа» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.