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Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Уфа» — «Зенит» можно здесь.
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура РПЛ: «Уфа» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.