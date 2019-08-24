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Трансляция
С конца
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'45+2
Отправляются отдыхать команды. Первая половина тайма была равной, затем «Динамо» прибавило и по делу повело в счёте. Посмотрим, как сложится второй тайм, а пока отдохнём немного.
'45+1
Тетрашвили прострелил в штрафную, но Жоаозиньо прервал эту передачу.
'45
Одна минута добавлена к первому тайму.
'45
Шиманьски вывел Н'Жье один на один с Шелией, но переиграть вратаря ему не удалось — Гиорги в красивом прыжке отразил удар!
'43
'42
Попытался Н'Жье пробить с ходу в ближний угол из штрафной, но голкипер закрывал это направление.
'41
'39
У «Тамбова» прорывы в штрафную совсем перестали получаться.
'37
Ойеволе навесил в штрафную — Лещук в прыжке поймал мяч.
'35
Н'Жье красиво сыграл с Жоаозиньо, который неожиданно для защитников забежал влево в штрафной, и бразилец покатил мяч направо, на Шиманьского, который переложил мяч под левую ногу и пробил в соперника.
'33
Филипп пробил с этого стандарта — на пару метров выше угла ворот.
'32
Карасёв зацепил Каборе у своей штрафной.
'30
Опять Филиппу досталось, теперь от Карасёва. Но Павел, в отличие от Ойеволе, максимально старался уйти от столкновения, так что карточки не получил.
'28
Килин пробил из-за пределов штрафной — мяч после рикошета достался вратарю.
'26
Шимньски навесил со штрафного к воротам, тот отскочил к свободному Н'Жье, который выполнил передачу на Жоаозиньо, а он закрутил мяч в направлении правого угла ворот — рядом со штангой!
'25
'24
На всякий случай Рыбин пошёл разминаться у «Тамбова».
'23
Филипп выскочил из-за спины Ойеволе, успев к мячу раньше, и получил от него по ногам. В результате этого столкновения оба игрока оказались на газоне.
'21
Каборе переборщил с силой прострела вперёд по флангу, не дав Паршивлюку возможности догнать мяч.
'19
Осиенко слишком сильно навесил вперёд — мяч перелетел всех партнёров и достался Лещуку.
'17
Паршивлюк пробежал по флангу и навесил в штрафную — Шелия в прыжке поймал мяч.
'15
Удар Плиева из-за пределов штрафной принял на себя Тетрашвили.
'13
Филипп навесил в штрафную с «точки Шевченко», и защита выбила мяч к центру поля.
'11
Шелия спокойно забрал мяч в руки после подачи в штрафную с левого фланга.
'9
Килин перехватил мяч в центре поля и побежал вперёд, но Нойштедтер грамотно сыграл в подкате.
'7
Аппаев сделал скидку в центр штрафной, где Гогуа принял мяч и почти без обработки пробил по воротам, едва не чиркнув по перекладине!
'5
Чуперка получил мяч у линии штрафной, но поскользнулся и не смог пройти к воротам.
'3
«Динамо» владеет мячом в первые минуты матча.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды выходят на поле.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Тамбов» — «Динамо» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура РПЛ: «Тамбов» — «Динамо». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.