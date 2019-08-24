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Тамбов Динамо М

Битва аутсайдеров: «Тамбов» принимает «Динамо». LIVE

РПЛ. 7-й тур. «Тамбов» — «Динамо». ОНЛАЙН

«Тамбов» принимает «Динамо» в рамках 7-го тура чемпионата России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
7-й тур  |   24 августа 14:00   |  перерыв
Тамбов
0:1
Динамо М
Стадион «Мордовия Арена», Саранск | Главный судья: Игорь Панин (Дмитров, Россия)
Ойеволе 25'
Филипп 41'
Каборе 43'
Подробная статистика матча
Основные составы
88 (в)   Гиорги Шелия
3 (з)   Гурам Тетрашвили
58 (з)   Адесойе Ойеволе 25'
27 (з)   Седрик Гогуа
30 (з)   Сослан Таказов
55 (з)   Максим Осипенко
8 (п)   Антон Килин
25 (п)   Павел Карасев
92 (п)   Валерий Чуперка
99 (п)   Иван Маркелов
14 (н)   Хызыр Аппаев
31 (в)   Игорь Лещук
3 (з)   Заурбек Плиев
44 (з)   Тони Шуньич
24 (з)   Роман Евгеньев
17 (з)   Сергей Паршивлюк
15 (з)   Роман Нойштедтер
11 (п)   Себастьян Шиманьски
77 (п)   Шарль Каборе 43'
22 (п)    Жоаозиньо
9 (н)   Клинтон Н'Жье
5 (н)   Максимилиан Филипп 41'
Запасной состав
50 (в)   Владимир Сугробов
2 (з)   Алексей Рыбин
11 (п)   Олабиран Муйва
15 (п)   Усман Мухаммед
70 (п)   Салли Муниру
17 (п)   Хетаг Хосонов
90 (п)   Дмитрий Меренчуков
77 (н)   Михаил Костюков
9 (н)   Хасан Мамтов
19 (н)   Мохамед Конате
33 (в)   Егор Седов
34 (з)   Константин Рауш
4 (з)   Владимир Рыков
18 (з)   Иван Ордец
2 (з)   Григорий Морозов
6 (п)   Артур Юсупов
7 (п)   Мигел Кардозу
20 (п)   Вячеслав Грулёв
8 (н)   Кирилл Панченко
99 (н)   Рамиль Шейдаев
Удары
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По воротам:
В створ:
Владение мячом
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  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Удары
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Владение мячом
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  • Угловые
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Трансляция
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'45+2
Отправляются отдыхать команды. Первая половина тайма была равной, затем «Динамо» прибавило и по делу повело в счёте. Посмотрим, как сложится второй тайм, а пока отдохнём немного.
'45+1
Тетрашвили прострелил в штрафную, но Жоаозиньо прервал эту передачу.
'45
Одна минута добавлена к первому тайму.
'45
Шиманьски вывел Н'Жье один на один с Шелией, но переиграть вратаря ему не удалось — Гиорги в красивом прыжке отразил удар!
'43
Каборе сбил Ойеволе и получил «горчичник».
'42
Попытался Н'Жье пробить с ходу в ближний угол из штрафной, но голкипер закрывал это направление.
'41
ГОЛ! Жоаозиньо получил мяч от Филиппа и покатил его от линии штрафной чуть назад, на Филиппа. Тот метров с 22 пробил в левый верхний угол, уложив мяч точно под перекладину!
'39
У «Тамбова» прорывы в штрафную совсем перестали получаться.
'37
Ойеволе навесил в штрафную — Лещук в прыжке поймал мяч.
'35
Н'Жье красиво сыграл с Жоаозиньо, который неожиданно для защитников забежал влево в штрафной, и бразилец покатил мяч направо, на Шиманьского, который переложил мяч под левую ногу и пробил в соперника.
'33
Филипп пробил с этого стандарта — на пару метров выше угла ворот.
'32
Карасёв зацепил Каборе у своей штрафной.
'30
Опять Филиппу досталось, теперь от Карасёва. Но Павел, в отличие от Ойеволе, максимально старался уйти от столкновения, так что карточки не получил.
'28
Килин пробил из-за пределов штрафной — мяч после рикошета достался вратарю.
'26
Шимньски навесил со штрафного к воротам, тот отскочил к свободному Н'Жье, который выполнил передачу на Жоаозиньо, а он закрутил мяч в направлении правого угла ворот — рядом со штангой!
'25
Получил Ойеволе карточку за этот стык, как только смог подняться с газона.
'24
На всякий случай Рыбин пошёл разминаться у «Тамбова».
'23
Филипп выскочил из-за спины Ойеволе, успев к мячу раньше, и получил от него по ногам. В результате этого столкновения оба игрока оказались на газоне.
'21
Каборе переборщил с силой прострела вперёд по флангу, не дав Паршивлюку возможности догнать мяч.
'19
Осиенко слишком сильно навесил вперёд — мяч перелетел всех партнёров и достался Лещуку.
'17
Паршивлюк пробежал по флангу и навесил в штрафную — Шелия в прыжке поймал мяч.
'15
Удар Плиева из-за пределов штрафной принял на себя Тетрашвили.
'13
Филипп навесил в штрафную с «точки Шевченко», и защита выбила мяч к центру поля.
'11
Шелия спокойно забрал мяч в руки после подачи в штрафную с левого фланга.
'9
Килин перехватил мяч в центре поля и побежал вперёд, но Нойштедтер грамотно сыграл в подкате.
'7
Аппаев сделал скидку в центр штрафной, где Гогуа принял мяч и почти без обработки пробил по воротам, едва не чиркнув по перекладине!
'5
Чуперка получил мяч у линии штрафной, но поскользнулся и не смог пройти к воротам.
'3
«Динамо» владеет мячом в первые минуты матча.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды выходят на поле.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Тамбов» — «Динамо» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура РПЛ: «Тамбов» — «Динамо». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.