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Не самая зрелищная игра, но в ней ЦСКА на порядок лучше смотрелся. Правда, не забил. «Спартак» один момент создал, по сути. Посмотрим, что будет во второй половине. Пока отдыхаем.
Подача, вынос и удар Ахметова в касание с подбора — неточно.
ЦСКА зарабатывает напоследок угловой. Кучаев делал прострел, но попал в защитника и схватился за голову.
Темп невысок в игре, спартаковцы сейчас почаще владеют мячом, чем в начале матча. Пытаются позиционную атаку организовать.
Быстрая и опасная атака ЦСКА. Влашич получает мяч и пространство, идет к штрафной и бьет метров с 22-х с правой — в руки Максименко.
Дальний удар наносит Гулиев. В створ, но очень спокойно Акинфеев забирает.
Кирилл Набабкин без давления делал перевод низом из центра направо Фернандесу на своей половине и... отправил мяч в аут.
Шюррле! Опять шикарно играет спартаковский немец! Двумя движениями двоих убрал, но потом не хватило скорости, чтобы убежать к воротам, а третья обводка уже перед самой штрафной не прошла.
Продолжает атаковать ЦСКА. Сейчас Кучаев финтил у лицевой в штрафной «Спартака», но упустил мяч за лицевую.
С левой бьет, подработавший себе мяч и обыгравший перед штрафной двух соперников Влашич. Но удар не получился.
Влашич размотал спартаковских защитников на левом фланге и очень опасно прострелил в штрафную. Вынесли с грехом пополам спартаковские защитники мяч.
Чалов фолит в атаке на Джикии, применяя борцовский прием. Страсти.
37% на 63% владение мячом! Это вот так «Спартак» дома мало владеет мячом!
3-7 по ударам в пользу ЦСКА уже! Вот такой дебют.
Нисимура наступил на ногу Джикии шипами. Больно капитану «Спартака», но судья не увидел криминала.
Жиго в последний момент в подкате сыграл на перехвате. Очень опасный момент намечался.
Теперь Айртону досталось. Но это рабочий момент, ничего страшного.
Жиго очень жестко играет против прорывавшегося Ефремова, но все чисто. А угловой ни к чему не приводит.
Максименко очень неспешно готовится выбить от ворот. Вроде игра спокойная, но ЦСКА на порядок острее в эпизодах.
Тиль попробовал пробить от границы штрафной из не самой удобной позиции. Вышло неопасно.
Ахметов подавал в штрафную, но Ещенко вынес мяч.
Набабкин жестко встретил на фланге Шюррле. Штрафной заработал «Спартак». Джикия подал в штрафную, но опасности не случилось.
Момент! Влашич классно разобрался на фланге и подал в штрафную, где Обляков бил головой из убойной позиции, но Ещенко головой же сделал блок-шот!
Подача ничем не заканичвается, подбор остается за армейцами, но «Спартак» грамотно обороняется. Только аут.
ЦСКА сразу давит и с помощью прессинга провоцирует угловой.
Обслуживает сегодняшнюю встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Должен был работать Алексей Еськов, но он получил повреждение в матче Лиги Европы «Брага» — «Брондбю». И, кстати, на этой игре, впервые в сезоне в поединках «Спартака» будет работать VAR!
У ЦСКА сегодня в составе получивший по носу в матче с «Сочи» Федор Чалов. Там хлестала кровища, но нападающий готов играть. А в запасе у армейцев 15-летний голкипер Владислав Тороп! Воспитаннику дают впитать дух дерби. У «Спартака» тот же состав, что и в игре против «Ахмата», только Бакаев и Ларссон вроде как меняются краями. Так заявлено, по крайней мере.
У ЦСКА на данный момент 10 очков в турнирной таблице, у «Спартака» — 8. Это пятое и восьмое места в РПЛ. При этом в случае победы армейцы всего на балл будут отставать от «Зенита», а красно-белые обойдут своего извечного соперника и догонят идущий четвертым «Ростов».
А вот сочетание футболистов ЦСКА, выставленное на матч Виктором Гончаренко:
Акинфеев — Фернандес, Набабкин, Дивеев, Магнуссон — Обляков — Ефремов, Ахметов, Влашич, Кучаев — Чалов.
Команды уже объявили стартовые составы. Вот кого из футболистов «Спартака» с первых минут выставил Олег Кононов:
Максименко — Ещенко, Жиго, Джикия, Айртон — Зобнин, Гулиев — Бакаев, Тиль, Ларссон — Шюррле.
Начало дерби всея Руси запланировано на 20.00 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция центрального матча 6-го тура РПЛ, в котором «Спартак» принимает ЦСКА.