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Спартак ЦСКА

Главное дерби страны: «Спартак» принимает ЦСКА. LIVE

РПЛ. 6-й тур. «Спартак» - ЦСКА. ОНЛАЙН

«Спартак» встречается с ЦСКА в рамках московского дерби в матче 6-го тура Российской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка
6-й тур  |   19 августа 20:00   |  перерыв
Спартак
0:0
ЦСКА
Стадион «Открытие Арена», Москва | Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия)
Ларссон 36'
Подробная статистика матча
Основные составы
98 (в)   Александр Максименко
14 (з)   Георгий Джикия
2 (з)   Самуэль Жиго
38 (з)   Андрей Ещенко
6 (з)    Айртон
47 (п)   Роман Зобнин
10 (п)   Зелимхан Бакаев
8 (п)   Гус Тиль
7 (п)   Аяз Гулиев
20 (п)   Андре Шюррле
23 (н)   Джордан Ларссон 36'
35 (в)   Игорь Акинфеев
14 (з)   Кирилл Набабкин
23 (з)   Хёрдур Магнуссон
78 (з)   Игорь Дивеев
2 (з)   Марио Фернандес
7 (п)   Ильзат Ахметов
98 (п)   Иван Обляков
20 (п)   Константин Кучаев
8 (п)   Никола Влашич
15 (п)   Дмитрий Ефремов 22'
9 (н)   Фёдор Чалов
Запасной состав
57 (в)   Александр Селихов
32 (в)   Артём Ребров
21 (з)   Малькольм Баду
92 (з)   Николай Рассказов
29 (з)   Илья Кутепов
88 (п)   Александр Ташаев
9 (п)   Резиуан Мирзов
17 (п)   Солтмурад Бакаев
49 (п)   Джано Ананидзе
25 (п)   Лоренсо Мельгарехо
54 (п)   Наиль Умяров
37 (н)   Георгий Мелкадзе
49 (в)   Владислав Тороп
1 (в)   Илья Помазун
62 (з)   Вадим Карпов
31 (з)   Звонимир Шарлия
25 (п)   Кристиян Бистрович
87 (п)   Константин Марадишвили
71 (п)   Наяир Тикнизян
29 (п)   Яка Бийол
19 (н)   Такума Нисимура 22'
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'46

Поеееехали! Второй тайм стартовал.

Перерыв

Не самая зрелищная игра, но в ней ЦСКА на порядок лучше смотрелся. Правда, не забил. «Спартак» один момент создал, по сути. Посмотрим, что будет во второй половине. Пока отдыхаем.

'45+3

Ну и все, на этом первая половина встречи завершена. Карасев дает свисток.

'45+2

Подача, вынос и удар Ахметова в касание с подбора — неточно.

'45+7

ЦСКА зарабатывает напоследок угловой. Кучаев делал прострел, но попал в защитника и схватился за голову.

'45+1

Две минуты добавлено к первому тайму.

'45+1

ЦСКА отвечает ударом Облякова после передачи Нисимуры. Опасно, но тоже неточно.

'45

Момент! И опять Шюррле создает остроту, классно разобравшись перед штрафной и сделав передачу под удар Тилю. Голландец бил от линии штрафной в касание, но мяч прошел рядом со штангой.

44

Темп невысок в игре, спартаковцы сейчас почаще владеют мячом, чем в начале матча. Пытаются позиционную атаку организовать.

'42

Быстрая и опасная атака ЦСКА. Влашич получает мяч и пространство, идет к штрафной и бьет метров с 22-х с правой — в руки Максименко.

'40

Дальний удар наносит Гулиев. В створ, но очень спокойно Акинфеев забирает.

'39

Кирилл Набабкин без давления делал перевод низом из центра направо Фернандесу на своей половине и... отправил мяч в аут.

'37

Шюррле! Опять шикарно играет спартаковский немец! Двумя движениями двоих убрал, но потом не хватило скорости, чтобы убежать к воротам, а третья обводка уже перед самой штрафной не прошла.

'36

Йордан Ларссон рубит Константина Кучаева и получает первую в матче желтую карточку. Кучаеву больно.

'35

Продолжает атаковать ЦСКА. Сейчас Кучаев финтил у лицевой в штрафной «Спартака», но упустил мяч за лицевую.

'33

С левой бьет, подработавший себе мяч и обыгравший перед штрафной двух соперников Влашич. Но удар не получился.

'32

Влашич размотал спартаковских защитников на левом фланге и очень опасно прострелил в штрафную. Вынесли с грехом пополам спартаковские защитники мяч.

'31

Чалов фолит в атаке на Джикии, применяя борцовский прием. Страсти.

'29

37% на 63% владение мячом! Это вот так «Спартак» дома мало владеет мячом!

'28

3-7 по ударам в пользу ЦСКА уже! Вот такой дебют.

'26

Бакаев сохранил мяч у лицевой в штрафной ЦСКА и сделал пас на второй темп под удар набежавшему Тилю. Того опередил Кучаев, в которого голландец врезался по инерции. Молодой россиянин оказался на газоне, а полузащитник «Спартака» оказался в кольце армейцев. Первая стычка! Дерби!

'25

Нисимура наступил на ногу Джикии шипами. Больно капитану «Спартака», но судья не увидел криминала.

'24

Жиго в последний момент в подкате сыграл на перехвате. Очень опасный момент намечался.

'24

Такума Нисимура заменил Дмитрия Ефремова.

'23

Теперь Айртону досталось. Но это рабочий момент, ничего страшного.

'21

Ефремов сидит на газоне. К нему выходят врачи. И уже готовится замена! Нисимура выйдет.

'19

Жиго очень жестко играет против прорывавшегося Ефремова, но все чисто. А угловой ни к чему не приводит.

'18

Максименко очень неспешно готовится выбить от ворот. Вроде игра спокойная, но ЦСКА на порядок острее в эпизодах.

'16

Набакин бьет влет с угла штрафной после диагональной закидушки — высоковато. Но опять прошла передача у армейцев!

'14

МОМЕНТ! После подачи углового мяч оказался на ноге у Чалова в убойной позиции — Максименко прыгнул и потащил ногой!

'13

Обляков бьет из-за штрафной, Максименко отбивает перед собой, на добивании оказывается Чалов, но рикошетом от защитника мяч уходит на корнер.

'11

Тиль попробовал пробить от границы штрафной из не самой удобной позиции. Вышло неопасно.

'9

Ахметов подавал в штрафную, но Ещенко вынес мяч.

'7

Набабкин жестко встретил на фланге Шюррле. Штрафной заработал «Спартак». Джикия подал в штрафную, но опасности не случилось.

'5

Момент! Влашич классно разобрался на фланге и подал в штрафную, где Обляков бил головой из убойной позиции, но Ещенко головой же сделал блок-шот!

'3

Подача ничем не заканичвается, подбор остается за армейцами, но «Спартак» грамотно обороняется. Только аут.

'2

ЦСКА сразу давит и с помощью прессинга провоцирует угловой.

'1

Поееееехали! Матч начался!

20:00

Обслуживает сегодняшнюю встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Должен был работать Алексей Еськов, но он получил повреждение в матче Лиги Европы «Брага» — «Брондбю». И, кстати, на этой игре, впервые в сезоне в поединках «Спартака» будет работать VAR!

19:55

У ЦСКА сегодня в составе получивший по носу в матче с «Сочи» Федор Чалов. Там хлестала кровища, но нападающий готов играть. А в запасе у армейцев 15-летний голкипер Владислав Тороп! Воспитаннику дают впитать дух дерби. У «Спартака» тот же состав, что и в игре против «Ахмата», только Бакаев и Ларссон вроде как меняются краями. Так заявлено, по крайней мере.

19:50

У ЦСКА на данный момент 10 очков в турнирной таблице, у «Спартака» — 8. Это пятое и восьмое места в РПЛ. При этом в случае победы армейцы всего на балл будут отставать от «Зенита», а красно-белые обойдут своего извечного соперника и догонят идущий четвертым «Ростов».

19:45

А вот сочетание футболистов ЦСКА, выставленное на матч Виктором Гончаренко:

Акинфеев — Фернандес, Набабкин, Дивеев, Магнуссон — Обляков — Ефремов, Ахметов, Влашич, Кучаев — Чалов.

19:40

Команды уже объявили стартовые составы. Вот кого из футболистов «Спартака» с первых минут выставил Олег Кононов:

Максименко — Ещенко, Жиго, Джикия, Айртон — Зобнин, Гулиев — Бакаев, Тиль, Ларссон — Шюррле.

19:35

Начало дерби всея Руси запланировано на 20.00 мск.

19:30

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция центрального матча 6-го тура РПЛ, в котором «Спартак» принимает ЦСКА.