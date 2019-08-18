онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Бонус
Развернуть
Динамо М Локомотив

Дерби для разогрева: «Динамо» выигрывает у «Локо». LIVE

РПЛ. 6-й тур. «Динамо» — «Локомотив». ОНЛАЙН

В одном из центральных матчей 6-го тура Российской премьер-лиги московское «Динамо» принимает столичный «Локомотив». «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию встречи.
6-й тур  |   18 августа 19:00   |  1 тайм
Динамо М
1:0
Локомотив
Стадион «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», Москва | Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия)
Филипп 3'
Шиманьски 13'
Баринов 2'
Подробная статистика матча
Основные составы
31 (в)   Игорь Лещук
3 (з)   Заурбек Плиев
44 (з)   Тони Шуньич
17 (з)   Сергей Паршивлюк
4 (з)   Владимир Рыков
15 (з)   Роман Нойштедтер
11 (п)   Себастьян Шиманьски 13'
77 (п)   Шарль Каборе
5 (н)   Максимилиан Филипп 3'
99 (н)   Рамиль Шейдаев
9 (н)   Клинтон Н'Жье
1 (в)   Маринато Гилерме
5 (з)   Бенедикт Хёведес
14 (з)   Ведран Чорлука
3 (з)   Брайан Идову
20 (п)   Владислав Игнатьев
11 (п)   Антон Миранчук
7 (п)   Гжегож Крыховяк
59 (п)   Алексей Миранчук
6 (п)   Дмитрий Баринов 2'
17 (п)   Рифат Жемалетдинов
9 (н)   Фёдор Смолов
Запасной состав
33 (в)   Егор Седов
2 (з)   Григорий Морозов
24 (з)   Роман Евгеньев
18 (з)   Иван Ордец
13 (з)   Игорь Калинин
34 (з)   Константин Рауш
19 (п)   Владимир Москвичев
22 (п)    Жоаозиньо
7 (п)   Мигел Кардозу
10 (п)   Фёдор Черных
20 (п)   Вячеслав Грулёв
8 (н)   Кирилл Панченко
30 (в)   Никита Медведев
77 (в)   Антон Коченков
37 (з)   Станислав Магкеев
27 (з)    Мурило
33 (з)   Соломон Кверквелия
2 (з)   Дмитрий Живоглядов
69 (п)   Даниил Куликов
38 (п)   Николай Титков
18 (п)   Александр Коломейцев
67 (п)   Роман Тугарев
93 (н)   Тимур Сулейманов
22 (н)   Лука Джорджевич
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'13
Шиманьски проиграл позицию и прихватил за футболку Антона Миранчука. Жёлтая карточка.
'11
Н'Жье с левого края влетел в штрафную, завозился и скинул мяч на ногу сопернику.
'9
Филипп со штрафного пробил верхом, но попал в стенку. На этот раз отбились красно-зелёные.
'8
Крыховяк заехал по ноге Филиппу. Ещё один штрафной — до ворот метров 27.
'7
Динамовцы продолжают атаковать. Н'Жье разогнался и сделал скидку в штрафную, Шейдаев не успел к мячу.
'5
Идову навесил в штрафную, Алексей Миранчук сделал скидку в центр, но там никого не оказалось.
'3
ГОЛ! Филипп со штрафного пробил под перекладину, мяч от рук Гилерме влетел в сетку ворот! Блестяще исполнил Максимилиан.
'2
Баринов на фланге прихватил за футболку Н'Жье и получил карточку за срыв атаки.
'1
Резво начали бело-голубые! Филипп сместился к центру и пробил с дальней дистанции — Хёведес заблокировал.
'1
Матч начался! Динамовцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Перед началом встречи прошли аплодисменты в честь экипажа A321, совершившего аварийную посадку на кукурузное поле в Московской области.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Динамо» — «Локомотив» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура РПЛ: «Динамо» — «Локомотив». Начало московского дерби запланировано на 19:00 по московскому времени.