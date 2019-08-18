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Трансляция
С конца
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'13
'11
Н'Жье с левого края влетел в штрафную, завозился и скинул мяч на ногу сопернику.
'9
Филипп со штрафного пробил верхом, но попал в стенку. На этот раз отбились красно-зелёные.
'8
Крыховяк заехал по ноге Филиппу. Ещё один штрафной — до ворот метров 27.
'7
Динамовцы продолжают атаковать. Н'Жье разогнался и сделал скидку в штрафную, Шейдаев не успел к мячу.
'5
Идову навесил в штрафную, Алексей Миранчук сделал скидку в центр, но там никого не оказалось.
'3
'2
'1
Резво начали бело-голубые! Филипп сместился к центру и пробил с дальней дистанции — Хёведес заблокировал.
'1
Матч начался! Динамовцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Перед началом встречи прошли аплодисменты в честь экипажа A321, совершившего аварийную посадку на кукурузное поле в Московской области.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Динамо» — «Локомотив» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура РПЛ: «Динамо» — «Локомотив». Начало московского дерби запланировано на 19:00 по московскому времени.