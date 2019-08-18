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Уфа Ростов

Встреча бывших спартаковцев: «Уфа» обыгрывает «Ростов». LIVE

РПЛ. 6-й тур. «Уфа» — «Ростов». ОНЛАЙН

В матче 6-го тура Российской премьер-лиги «Уфа» Вадима Евсеева принимает на своем поле «Ростов» Валерия Карпина. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
6-й тур  |   18 августа 16:30   |  2 тайм
Уфа
1:0
Ростов
Стадион «Нефтяник», Уфа | Главный судья: Евгений Турбин (Дмитров, Россия)
Емельянов 22'
Игбун 40'
Глебов 18'
Песьяков 40'
Подробная статистика матча
Основные составы
31 (в)   Александр Беленов
15 (з)   Александр Пуцко
55 (з)   Джемал Табидзе
33 (з)   Александр Сухов
27 (з)   Йонуц Неделчяру
77 (п)   Азер Алиев
74 (п)   Даниил Фомин
8 (п)   Кэтэлин Карп
17 (н)   Николай Гиоргобиани
23 (н)   Данила Емельянов 22'
44 (н)   Сильвестр Игбун 40'
30 (в)   Сергей Песьяков 40'
34 (з)   Алексей Козлов
6 (з)   Рагнар Сигурдссон
78 (з)   Дмитрий Чистяков
28 (з)   Евгений Чернов
11 (п)   Алексей Ионов
17 (п)   Матиас Норманн
23 (п)   Александр Зуев
15 (п)   Данил Глебов 18'
8 (п)   Ивелин Попов 46'
14 (н)   Эльдор Шомуродов
Запасной состав
16 (в)   Юрий Шафинский
1 (в)   Алексей Чернов
5 (з)   Боян Йокич
3 (з)   Павел Аликин
22 (з)   Артём Голубев
4 (з)   Алексей Никитин
10 (п)   Оливье Тилл
13 (п)   Кирилл Фольмер
11 (н)   Ловро Бизяк
57 (н)   Вячеслав Кротов
99 (н)   Андрей Козлов
1 (в)   Егор Бабурин
79 (в)   Даниил Фролкин
5 (з)   Деннис Хаджикадунич
25 (з)   Арсений Логашов
7 (п)   Роман Ерёменко 46'
26 (п)   Александр Саплинов
47 (н)   Александр Долгов
13 (н)   Данила Прошляков
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Удары
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Владение мячом
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Трансляция
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'54
Вновь дальний заброс на Игбуна подчеркнул проблемы ростовчан в обороне, но на этот раз обошлось для гостей.
'52
Зуев не может продолжить игру. «Ростов» готовит экстренную замену.
'51
Шомуродов классную диагональ исполнил на угол штрафной, Ионов мяч на грудь принял, чуть сместился в центр и несильно низом пробил — Беленов на месте.
'49
В меньшинстве «Ростов» атакует. Зуеву за бровкой всё ещё оказывают помощь.
'48
Зуев получил болезненное повреждение после верховой борьбы за мяч внутри чужой штрафной. Врачи в деле.
'46
Стартовал второй тайм встречи!
'46
Ерёменко вышел вместо Попова — замена, которая напрашивалась.
'46
Замена у «Ростова» в перерыве.
'45+1
Судейский свисток отправил команды передохнуть! В первом тайме игры «Уфа» использовала позиционный просчёт обороны «Ростова» — Игбун записал свою фамилию на табло. Уфимцы в целом интереснее смотрелись в первой половине матча. А вот ростовчане провели эти 45 минут явно хуже своих возможностей. Сказывается отсутствие в основном составе южан Ерёменко. С нетерпением ждём продолжения встречи.
'45+1
Одну минуту Евгений Турбин добавил к первому тайму.
'44
Могли хозяева и более удачно распорядиться атакой с ходу, но она захлебнулась на границе штрафной.
'42
Игбуну опять досталось — Чернов попал рукой в лицо, но тут уже никаких санкций от рефери не последовало.
'40
В голевой атаке «Уфы» Песьяков снёс Игбуна — потянуло это на карточку для голкипера.
'40
ГОЛ! Прошёл заброс от Пуцко со своей половины поля к штрафной «Ростова», Игбун оторвался от защитников, Песьяков рванул страховать партнёров, но не смог помешать Сильвестру протолкнуть головой мяч в ворота!
'39
Ещё один жёсткий стык — Зуев не пожалел Карпа в центре поля.
'38
Емельянов и Норманн до последнего боролись за мяч, что привело к жёсткому столкновению. Обошлось без серьёзных последствий.
'36
Емельянов от углового флажка исполнил подачу в район 11-метровой отметки, Пуцко оттуда головой пробил с отскоком мяча от газона, но ворота «Ростова» остались в стороне.
'35
Норманн успел опередить Карпа, который уже был готов к удару головой из центра штрафной.
'34
Ошибся Табидзе могла дорого стоить уфимцам! Беленов подчистил огрех своей обороны.
'33
Неплохую атаку левым краем провели хозяева, Емельянов с линии штрафной зарядил, но попал в соперника.
'32
Норманн с левого фланга загрузил мяч в штрафную «Уфы», но там плотно сыграли с Шомуродовым.
'30
Лайнсмен остановил атаку южан — положение вне игры зафиксировано.
'29
Разыграли гости свой корнер, перешла атака в «позиционку», но в ней ничего интересного придумано не было.
'28
Прострел Зуева помог «Ростову» получить право на угловой.
'27
Глебов у правой бровки оторвался от защитника и сделал хорошую подачу на дальний угол вратарской — Чернов головой пробил чуть выше цели!
'25
Подача от угла поля не несла в себе опасности — отбились ростовчане.
'25
Уфимцы из своей атаки с ходу извлекли пользу — заработан угловой.
'24
Шомуродов подобрал мяч у линии чужой штрафной, пробить ему не дали, но Эльдор нашёл пасом чуть назад Попова, но и попытку Ивелина уфимцы накрыли.
'22
Емельянов помешал гостям ввести мяч в игру — «горчичник» за такие дела.
'21
Перекладина за «Ростов»! Гиоргобиани классно обвёл стенку, но мяч попал в верхний каркас ворот!
'20
Отличная позиция для прямого удара со штрафного у хозяев. До ворот примерно 22 метра.
'19
Медики на поле. Игроки используют паузу на водопой.
'18
Глебов в единоборстве грубо врезался в Фомина — жёлтая карточка в руках арбитра.
'17
«Уфа» по левому флангу разогнала контратаку, но успел Козлов вернуться в оборону, остановив прорыв соперника.
'15
Уфимский корнер привёл к удару Игбуна головой из центра штрафной — неточно.
'14
Емельянов откликнулся на передачу к правому краю штрафной, удар с лёта получился в ближний угол ворот — Песьяков справился!
'12
Зуев довольно грубо сыграл против соперника, но рефери ограничился лишь свистком.
'11
Зуев заброс из глубины попытался продолжить скидкой на Ионова, но того опередили в борьбе за мяч.
'9
Игбун до лицевой линии протащил мяч, но вот передачу выполнил слишком высокую.
'8
Табидзе умело отодвинул от мяча Ионова, не позволив форварду «Ростова» ворваться в штрафную «Уфы».
'6
Емельянов разыграл уфимский стандарт, мяч пришёл к ростовской штрафной, Игбун в касание зарядил, но в створ не попал.
'5
Игбуна жёстко встретил Глебов — фол, но без карточки.
'3
Норманн подобрал мяч за штрафной, чуть подвинулся вперёд и пробил с лёта — выше ворот.
'2
Игбун забрался в офсайд после дальнего заброса в его адрес.
'1
Дан свисток к началу матча! Мяч с центра поля разыграли уфимцы.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Уфа» — «Ростов» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура РПЛ: «Уфа» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.