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Трансляция
С конца
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'54
Вновь дальний заброс на Игбуна подчеркнул проблемы ростовчан в обороне, но на этот раз обошлось для гостей.
'52
Зуев не может продолжить игру. «Ростов» готовит экстренную замену.
'51
Шомуродов классную диагональ исполнил на угол штрафной, Ионов мяч на грудь принял, чуть сместился в центр и несильно низом пробил — Беленов на месте.
'49
В меньшинстве «Ростов» атакует. Зуеву за бровкой всё ещё оказывают помощь.
'48
Зуев получил болезненное повреждение после верховой борьбы за мяч внутри чужой штрафной. Врачи в деле.
'46
Стартовал второй тайм встречи!
'46
'46
'45+1
Судейский свисток отправил команды передохнуть! В первом тайме игры «Уфа» использовала позиционный просчёт обороны «Ростова» — Игбун записал свою фамилию на табло. Уфимцы в целом интереснее смотрелись в первой половине матча. А вот ростовчане провели эти 45 минут явно хуже своих возможностей. Сказывается отсутствие в основном составе южан Ерёменко. С нетерпением ждём продолжения встречи.
'45+1
Одну минуту Евгений Турбин добавил к первому тайму.
'44
Могли хозяева и более удачно распорядиться атакой с ходу, но она захлебнулась на границе штрафной.
'42
Игбуну опять досталось — Чернов попал рукой в лицо, но тут уже никаких санкций от рефери не последовало.
'40
'40
'39
Ещё один жёсткий стык — Зуев не пожалел Карпа в центре поля.
'38
Емельянов и Норманн до последнего боролись за мяч, что привело к жёсткому столкновению. Обошлось без серьёзных последствий.
'36
Емельянов от углового флажка исполнил подачу в район 11-метровой отметки, Пуцко оттуда головой пробил с отскоком мяча от газона, но ворота «Ростова» остались в стороне.
'35
Норманн успел опередить Карпа, который уже был готов к удару головой из центра штрафной.
'34
Ошибся Табидзе могла дорого стоить уфимцам! Беленов подчистил огрех своей обороны.
'33
Неплохую атаку левым краем провели хозяева, Емельянов с линии штрафной зарядил, но попал в соперника.
'32
Норманн с левого фланга загрузил мяч в штрафную «Уфы», но там плотно сыграли с Шомуродовым.
'30
Лайнсмен остановил атаку южан — положение вне игры зафиксировано.
'29
Разыграли гости свой корнер, перешла атака в «позиционку», но в ней ничего интересного придумано не было.
'28
Прострел Зуева помог «Ростову» получить право на угловой.
'27
Глебов у правой бровки оторвался от защитника и сделал хорошую подачу на дальний угол вратарской — Чернов головой пробил чуть выше цели!
'25
Подача от угла поля не несла в себе опасности — отбились ростовчане.
'25
Уфимцы из своей атаки с ходу извлекли пользу — заработан угловой.
'24
Шомуродов подобрал мяч у линии чужой штрафной, пробить ему не дали, но Эльдор нашёл пасом чуть назад Попова, но и попытку Ивелина уфимцы накрыли.
'22
'21
Перекладина за «Ростов»! Гиоргобиани классно обвёл стенку, но мяч попал в верхний каркас ворот!
'20
Отличная позиция для прямого удара со штрафного у хозяев. До ворот примерно 22 метра.
'19
Медики на поле. Игроки используют паузу на водопой.
'18
'17
«Уфа» по левому флангу разогнала контратаку, но успел Козлов вернуться в оборону, остановив прорыв соперника.
'15
Уфимский корнер привёл к удару Игбуна головой из центра штрафной — неточно.
'14
Емельянов откликнулся на передачу к правому краю штрафной, удар с лёта получился в ближний угол ворот — Песьяков справился!
'12
Зуев довольно грубо сыграл против соперника, но рефери ограничился лишь свистком.
'11
Зуев заброс из глубины попытался продолжить скидкой на Ионова, но того опередили в борьбе за мяч.
'9
Игбун до лицевой линии протащил мяч, но вот передачу выполнил слишком высокую.
'8
Табидзе умело отодвинул от мяча Ионова, не позволив форварду «Ростова» ворваться в штрафную «Уфы».
'6
Емельянов разыграл уфимский стандарт, мяч пришёл к ростовской штрафной, Игбун в касание зарядил, но в створ не попал.
'5
Игбуна жёстко встретил Глебов — фол, но без карточки.
'3
Норманн подобрал мяч за штрафной, чуть подвинулся вперёд и пробил с лёта — выше ворот.
'2
Игбун забрался в офсайд после дальнего заброса в его адрес.
'1
Дан свисток к началу матча! Мяч с центра поля разыграли уфимцы.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Уфа» — «Ростов» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура РПЛ: «Уфа» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.