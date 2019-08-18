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Трансляция
С конца
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'40
Лесовой приблизился к чужой штрафной по центру и нанес мощный удар, но выручил свою команду Дюпин!
'38
Альварес подключился к атаке своей команды по левому флангу, попробовал навесить в чужую штрафную, но там первым на мяче был один из соперников.
'36
Кварацхелия получил пас на правом краю чужой штрафной и попытался прострелить в центр, но надежно на перехвате сыграл в этом эпизоде Григалава.
'34
Кирилл Комбаров подключился к атаке своей команды по правому флангу, попытался обыграть один в один соперника, но в итоге быстро лишился мяча.
'32
Степанов исполнил длинную передачу на Кьяртанссона, но против того здорово корпусом сыграл Беляев, выиграв единоборство.
'30
Давиташвили блестяще на дриблинге по центру прорвался к чужой штрафной и мощно пробил, но угодил в перекладину чужих ворот.
'28
Башкиров попробовал исполнить длинную передачу к чужой штрафной, но там уверенно на перехвате сыграл один из соперников.
'26
Паузу на водопой объявил арбитр.
'24
Кирилл Комбаров оказался первым на подборе на линии чужой штрафной, в касание на силу пробил, но выручил свою команду Дюпин!
'22
Данченкод подключился к атаке своей команды по правому флангу, навесил в чужую штрафную, но никто из партнеров не успел на этот пас.
'20
Башкиров грубо сыграл против Чаушича поблизости от центра поля. Но арбитр пока обошелся без желтой карточки.
'18
Много борьбы у нас в центре поля в эти минуты матча и пока мало остроты у чужих ворот.
'16
Ломовицкий оказался первым на подборе в центральной зоне у чужой штрафной, попытался пробить по воротам, но отправил мяч выстрелом в касание намного выше цели.
'14
Давиташвили исполнил бесхитростную подачу со штрафного метров с 30-ти. Мяч стал легкой добычей для Левашова.
'12
Коновалов исполнил классный перевод на правый край чужой штрафной, где Кьяртанссон не сумел мяч нормально обработать, выпустив его за лицевую линию поля.
'10
Кварацхелия получил пас на левом фланге атаки у чужой штрафной и попытался отдать передачу низом на ход Степанову, но против того на опережение сыграл соперник.
'8
Разыграли угловой футболисты «Арсенала», после чего сумел нанести удар из центра чужой штрафной Луценко, но отправил мяч рядом со штангой ворот Дюпина.
'7
Евгений Луценко на скорости прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки, но при попытке прострелить в центр угодил в Сорокина и мяч шел на угловой.
'5
Кварацхелия на дриблинге попытался прорваться в чужую штрафную с правого фланга атаки мимо нескольких соперников, но в итоге быстро лишился мяча.
'3
Пока спокойное начало у нашего матча. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'1
Матч начался!
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Рубин» — «Арсенал» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура РПЛ: «Рубин» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.