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Зенит Ахмат

Глушаков остановил: «Зенит» в большинстве не дожал «Ахмат»

«Зенит» не смог обыграть «Ахмат», играя 83 минуты в большинстве

В матче 6-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» в Санкт-Петербурге принимал «Ахмат» и не смог выиграть, хотя 83 минуты провел в большинстве. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
6-й тур  |   17 августа 19:00   |  закончен
Зенит
0:0
Ахмат
Стадион «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», Санкт-Петербург | Главный судья: Алексей Матюнин (Москва, Россия)
Смольников 24'
Ракицкий 55'
Оздоев 74'
Уциев 7'
Бериша 14'
Роши 66'
Нижич 90+4'
Подробная статистика матча
Основные составы
99 (в)   Андрей Лунёв
19 (з)   Игорь Смольников 46' 24'
6 (з)   Бранислав Иванович
3 (з)   Дуглас дос
44 (з)   Ярослав Ракицкий 55'
5 (п)   Вильмар Барриос
10 (п)   Эмилиано Ригони 83'
21 (п)   Александр Ерохин 68'
27 (п)   Магомед Оздоев 74'
22 (н)   Артём Дзюба
7 (н)   Сердар Азмун
33 (в)   Виталий Гудиев
15 (з)   Андрей Семёнов
20 (з)   Зоран Нижич 90'
40 (з)   Ризван Уциев 7'
4 (з)   Уилкер Анхель
77 (п)   Бернард Бериша 62' 14'
11 (п)    Исмаэл
19 (п)   Олег Иванов 81'
23 (п)   Антон Швец
88 (п)   Денис Глушаков 90'
59 (п)   Евгений Харин
Запасной состав
78 (в)   Александр Васютин
41 (в)   Михаил Кержаков
24 (з)   Эмануэль Маммана
49 (з)   Денис Терентьев
23 (з)   Миха Мевля
18 (п)   Юрий Жирков 46'
91 (п)   Алексей Сутормин 68'
14 (п)   Далер Кузяев 83'
38 (п)   Леон Мусаев
20 (п)   Роберт Мак
16 (в)   Евгений Городов
5 (з)   Магомед Мусалов
21 (п)   Одисе Роши 62' 66'
6 (п)   Михаил Гащенков 90'
9 (п)   Конрад Михаляк
10 (п)   Халид Кадыров
13 (п)   Роланд Гиголаев
8 (п)   Дамиан Шиманьски
22 (п)   Лечи Садулаев
18 (н)   Андрес Понсе 81'
7 (н)   Магомед Митришев
Самоечитаемое
Трансляция
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'90+5
Матч окончен! «Зенит» на своём поле сыграл вничью с «Ахматом» — 0:0. Игра получилась горячая и эмоциональная. «Зенит» получив большинство в дебюте игры, так и не сумел реализовать численное преимущество. Хотя во втором тайме было много моментов. После игры, конечно, будет много разговоров о судействе, удаление Уциева вызвало много вопросов. На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего!
'90+4
Стычка возникла в штрафной «Ахмата»! Едва не дошло до драки.
'90+2
Момент! Нижич откликнулся на подачу с углового и пробил головой в нижний угол, Лунёв в падении спас команду!
'90+1
Гащенков появился на поле.
'90+1
Глушаков заменён.
'90
Четыре минуты компенсировал арбитр ко второму тайму.
'87
Дуглас мягко забросил мяч в штрафную, Барриос тянулся, но немного не успел.
'85
Сутормин! Со входа в штрафную зарядил по центру ворот — Гудиев без проблем забрал мяч.
'83
Кузяев вышел вместо Ригони.
'83
Заменой ответил Сергей Семак.
'81
Понсе вышел вместо Иванова.
'81
Замена у «Ахмата».
'80
Усиливает давление «Зенит»! Ракицкий с левого края вырезал подачу в штрафную, Азмуну и Дзюбе не удалось замкнуть.
'78
Момент! Сутормин на скорости влетел в штрафную и сделал скидку на Оздоева, но Магомед запустил мяч на трибуну.
'76
Дуглас подключился к атаке и навесил на голову Дзюбе! Артём пробил выше цели.
'74
Оздоев за фол в центре поля против Харина получил «горчичник».
'72
Ригони рванул по правому флангу и прострелил в штрафную! Анхель перехватил мяч.
'71
Семёнов оступился и присел на газон. Ещё одна пауза возникла.
'69
Сутормин вышел вместо Ерохина.
'69
Замена у «Зенита».
'68
Опасно! Азмун здорово выпрыгнул и пробил головой после подачи с фланга — мяч прошёл рядом со штангой!
'67
Дуглас Сантос нашёл в штрафной Дзюбу, но Анхель накрыл выстрел Артёма.
'66
Роши прямой ногой пошёл на Жиркова и получил карточку.
'64
Ракицкий поборолся в штрафной и сделал скидку на Ерохина, Александр в касание пробил выше перекладины.
'62
Роши в игре.
'62
Бериша заменён.
'60
Жирков приложился с дальней дистанции, Гудиев в падении забрал мяч.
'58
Контратакой ответили гости. Иванов сделал заброс на Беришу — Иванович перехватил.
'56
Момент! Оздоев сделал скидку на радиус штрафной, Дуглас Коста в касание зарядил в нижний угол — Гудиев в падении забрал мяч!
'55
Ракицкий сфолил на карточку.
'54
Ерохин получил передачу возле штрафной, пробил низом и попал в защитника.
'52
Усиливает давление «Зенит», прибавили питерцы в движении после перерыва.
'50
Ещё одна подача в штрафную «Ахмата»! Гудиев вышел из ворот и смахнул мяч в сторону.
'48
Опасно! Жирков рванул по левому флангу и навесил на дальнюю штангу, Дзюба сложился и пробил головой — мяч прошёл рядом со штангой!
'46
Стартовал второй тайм!
'46
Жирков вышел вместо Смольникова.
'46
Замена в перерыве произошла у «Зенита».
'45+3
Перерыв! Ничья 0:0 после 45 минут. Много борьбы было на поле. «Зенит» с седьмой минуты играл в большинстве, но гости грамотно защищались и имели шансы забить в контратаках. Ключевым моментом стало удаление Уциева — эпизод был очень спорным, и наверняка после игры будет много разговоров.
'45+2
Момент! Ракицкий дошёл до штрафной и опасно пальнул в дальний угол — мяч просвистел рядом со штангой!
'45+1
Иванович выиграл борьбу и пробил головой после кросса Оздоева — мяч прилетел в руки Гудиеву.
'45
Две минуты компенсировал арбитр к первому тайму.
'42
Швец получил пас возле штрафной, развернулся и пробил в дальний угол — мимо!
'40
Иванович набрал скорость, влетел в штрафную и врезался в Нижича. Но всё было в рамках правил, продолжается игра.
'38
Ракицкий получил мяч у штрафной, пробил низом и попал в соперника.
'36
И по-прежнему не идут подачи у «Зенита», не долетает мяч до Дзюбы.
'34
Момент у «Зенита»! Ерохин из-за пределов штрафной пробил под перекладину, Гудиев неудачно отбил мяч перед собой, но затем справился с добиванием Азмуна в упор!
'32
Харин неудачно приземлился на ногу, пытаясь добраться до верхового мяча. Нужна помощь врачей.
'30
Ригони неожиданно решился на удар из угла штрафной! Мяч попал в сетку с внешней стороны.
'28
Продолжает плотная борьба на поле. Оздоев сперва прихватил Иванова, а затем заехал сопернику по ногам. Обошлось без карточки.
'26
Грозненцы в контратаке заработали угловой. Но не прошла подача у Исмаэла — отбились хозяева.
'24
Смольников получил отложенную карточку за фол.
'22
Ригони с фланга вырезал подачу в штрафную, Азмун оторвался от опекуна, но немного не дотянулся до мяча!
'20
Дуглас Сантос получил пас на ход и прострелил с левого края, Гудиев в падении забрал мяч.
'18
«Зенит» идёт вперёд. Много забросов в штрафную, но гости выигрывают всю борьбу в воздухе.
'16
Продолжается борьба за мяч в центре поля. Кипят страсти — много стыков и единоборств.
'14
Бериша не успел к мячу и ударил по ноге Смольникова. Жёлтая карточка.
'12
Ракицкий неудачно врезался в Лунёва — нужна помощь защитнику «Зенита».
'11
«Ахмат» едва не забил в меньшинстве! Бериша получил передачу на ход, с левого края ворвался в штрафную и пробил в ближний угол — мяч попал в сетку с внешней стороны.
'9
Ракицкий со штрафного пробил верхом, мяч после рикошета от стенки улетел на угловой.
'8
И опасный штрафной для «Зенита» — до ворот около 20 метров. Уциев покинул поле, а капитанская повязка перешла к Иванову.
'7
Удаление у «Ахмата». Длинная передача прошла к штрафной гостей, Ерохин мог выскочить один на один, но Уциев возле штрафной зацепил соперника. Но атака продолжилась, и Ригони поразил ворота. Арбитр посчитал, что был фол последней надежды. Вообще очень сложный эпизод, даже на повторах сложно разобрать.
'6
Уциев с правого края дошёл до лицевой и прострелил во вратарскую! Лунёв в падении сыграл на перехвате.
'4
Азмун вернулся на поле, всё в порядке с иранцем. В равных составах продолжается игра.
'3
Ригони прорвался по правому флангу, но проиграл борьбу и сфолил в атаке.
'2
Азмун получил болезненный удар по ноге и долго не может подняться. Медицинская бригада на поле.
'1
Матч стартовал! Грозненцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Перед началом встречи весь стадион стоя аплодирует экипажу рейса U6-178 «Уральских авиалиний» «Москва – Симферополь», который совершили чудо, приземлив самолёт на кукурузное поле.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Зенит» — «Ахмат» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура РПЛ: «Зенит» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.