'90+5

Матч окончен! «Зенит» на своём поле сыграл вничью с «Ахматом» — 0:0. Игра получилась горячая и эмоциональная. «Зенит» получив большинство в дебюте игры, так и не сумел реализовать численное преимущество. Хотя во втором тайме было много моментов. После игры, конечно, будет много разговоров о судействе, удаление Уциева вызвало много вопросов. На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего!