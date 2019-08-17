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Трансляция
С конца
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'90+5
Матч окончен! «Зенит» на своём поле сыграл вничью с «Ахматом» — 0:0. Игра получилась горячая и эмоциональная. «Зенит» получив большинство в дебюте игры, так и не сумел реализовать численное преимущество. Хотя во втором тайме было много моментов. После игры, конечно, будет много разговоров о судействе, удаление Уциева вызвало много вопросов. На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего!
'90+4
'90+2
Момент! Нижич откликнулся на подачу с углового и пробил головой в нижний угол, Лунёв в падении спас команду!
'90+1
'90+1
'90
Четыре минуты компенсировал арбитр ко второму тайму.
'87
Дуглас мягко забросил мяч в штрафную, Барриос тянулся, но немного не успел.
'85
Сутормин! Со входа в штрафную зарядил по центру ворот — Гудиев без проблем забрал мяч.
'83
'83
'81
'81
'80
Усиливает давление «Зенит»! Ракицкий с левого края вырезал подачу в штрафную, Азмуну и Дзюбе не удалось замкнуть.
'78
Момент! Сутормин на скорости влетел в штрафную и сделал скидку на Оздоева, но Магомед запустил мяч на трибуну.
'76
Дуглас подключился к атаке и навесил на голову Дзюбе! Артём пробил выше цели.
'74
'72
Ригони рванул по правому флангу и прострелил в штрафную! Анхель перехватил мяч.
'71
Семёнов оступился и присел на газон. Ещё одна пауза возникла.
'69
'69
'68
Опасно! Азмун здорово выпрыгнул и пробил головой после подачи с фланга — мяч прошёл рядом со штангой!
'67
Дуглас Сантос нашёл в штрафной Дзюбу, но Анхель накрыл выстрел Артёма.
'66
'64
Ракицкий поборолся в штрафной и сделал скидку на Ерохина, Александр в касание пробил выше перекладины.
'62
'62
'60
Жирков приложился с дальней дистанции, Гудиев в падении забрал мяч.
'58
Контратакой ответили гости. Иванов сделал заброс на Беришу — Иванович перехватил.
'56
Момент! Оздоев сделал скидку на радиус штрафной, Дуглас Коста в касание зарядил в нижний угол — Гудиев в падении забрал мяч!
'55
'54
Ерохин получил передачу возле штрафной, пробил низом и попал в защитника.
'52
Усиливает давление «Зенит», прибавили питерцы в движении после перерыва.
'50
Ещё одна подача в штрафную «Ахмата»! Гудиев вышел из ворот и смахнул мяч в сторону.
'48
Опасно! Жирков рванул по левому флангу и навесил на дальнюю штангу, Дзюба сложился и пробил головой — мяч прошёл рядом со штангой!
'46
Стартовал второй тайм!
'46
'46
'45+3
Перерыв! Ничья 0:0 после 45 минут. Много борьбы было на поле. «Зенит» с седьмой минуты играл в большинстве, но гости грамотно защищались и имели шансы забить в контратаках. Ключевым моментом стало удаление Уциева — эпизод был очень спорным, и наверняка после игры будет много разговоров.
'45+2
Момент! Ракицкий дошёл до штрафной и опасно пальнул в дальний угол — мяч просвистел рядом со штангой!
'45+1
Иванович выиграл борьбу и пробил головой после кросса Оздоева — мяч прилетел в руки Гудиеву.
'45
Две минуты компенсировал арбитр к первому тайму.
'42
Швец получил пас возле штрафной, развернулся и пробил в дальний угол — мимо!
'40
Иванович набрал скорость, влетел в штрафную и врезался в Нижича. Но всё было в рамках правил, продолжается игра.
'38
Ракицкий получил мяч у штрафной, пробил низом и попал в соперника.
'36
И по-прежнему не идут подачи у «Зенита», не долетает мяч до Дзюбы.
'34
Момент у «Зенита»! Ерохин из-за пределов штрафной пробил под перекладину, Гудиев неудачно отбил мяч перед собой, но затем справился с добиванием Азмуна в упор!
'32
Харин неудачно приземлился на ногу, пытаясь добраться до верхового мяча. Нужна помощь врачей.
'30
Ригони неожиданно решился на удар из угла штрафной! Мяч попал в сетку с внешней стороны.
'28
Продолжает плотная борьба на поле. Оздоев сперва прихватил Иванова, а затем заехал сопернику по ногам. Обошлось без карточки.
'26
Грозненцы в контратаке заработали угловой. Но не прошла подача у Исмаэла — отбились хозяева.
'24
'22
Ригони с фланга вырезал подачу в штрафную, Азмун оторвался от опекуна, но немного не дотянулся до мяча!
'20
Дуглас Сантос получил пас на ход и прострелил с левого края, Гудиев в падении забрал мяч.
'18
«Зенит» идёт вперёд. Много забросов в штрафную, но гости выигрывают всю борьбу в воздухе.
'16
Продолжается борьба за мяч в центре поля. Кипят страсти — много стыков и единоборств.
'14
'12
Ракицкий неудачно врезался в Лунёва — нужна помощь защитнику «Зенита».
'11
«Ахмат» едва не забил в меньшинстве! Бериша получил передачу на ход, с левого края ворвался в штрафную и пробил в ближний угол — мяч попал в сетку с внешней стороны.
'9
Ракицкий со штрафного пробил верхом, мяч после рикошета от стенки улетел на угловой.
'8
И опасный штрафной для «Зенита» — до ворот около 20 метров. Уциев покинул поле, а капитанская повязка перешла к Иванову.
'7
'6
Уциев с правого края дошёл до лицевой и прострелил во вратарскую! Лунёв в падении сыграл на перехвате.
'4
Азмун вернулся на поле, всё в порядке с иранцем. В равных составах продолжается игра.
'3
Ригони прорвался по правому флангу, но проиграл борьбу и сфолил в атаке.
'2
Азмун получил болезненный удар по ноге и долго не может подняться. Медицинская бригада на поле.
'1
Матч стартовал! Грозненцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Перед началом встречи весь стадион стоя аплодирует экипажу рейса U6-178 «Уральских авиалиний» «Москва – Симферополь», который совершили чудо, приземлив самолёт на кукурузное поле.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Зенит» — «Ахмат» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура РПЛ: «Зенит» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.