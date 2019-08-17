'45+2

Перерыв! 1:0 в пользу «Краснодара» после первого тайма. «Быки» забили уже на второй минуте, а в дальнейшем уверенно играли по счёту. «Тамбов» неплохо держал мяч, но ничего опасного в атаке не создал.