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Трансляция
С конца
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'45+2
Перерыв! 1:0 в пользу «Краснодара» после первого тайма. «Быки» забили уже на второй минуте, а в дальнейшем уверенно играли по счёту. «Тамбов» неплохо держал мяч, но ничего опасного в атаке не создал.
'45
Две минуты компенсировал арбитр к первому тайму.
'43
Костюков сделал скидку в штрафную, Мамтов полез в обводку по центру, но краснодарцы отняли у него мяч.
'41
Таказов мощно пробил со штрафного, мяч улетел намного выше перекладины.
'40
Фьолусон заплёл ноги набравшему скорость Чернышову. Штрафной, до ворот метров 25.
'38
По владению мячом преимущество у «Краснодара» — 60% на 40%.
'37
Петрову забинтовали голову и остановили кровотечение. И Таказов вернулся на поле.
'36
Ещё одна остановка, Таказов и Петров столкнулись головами в борьбе за мяч. Медики выбежали на поле.
'34
Контратакой ответили гости, де Вильена мощно приложился с дальней дистанции, мяч после рикошета прилетел в руки Шелии.
'33
Хозяева разыграли комбинацию перед штрафной, Мамтов сместился к центру, полез в обводку на двух соперников и потерял мяч.
'31
У «Тамбова» есть подходы к штрафной, но не хватает ударов по воротам. Крицюк практически без работы.
'29
Костюков откликнулся на заброс из глубины и мог выскочить один на один, но арбитр усмотрел у него офсайд.
'27
Спаич вернулся на газон, а Костюкову всё ещё бинтуют голову.
'26
Костюков и Спаич столкнулись головами в верховой борьбе за мяч. Пауза в игре — нужна помощь медиков.
'24
Вильена здорово открылся под пас, дошёл до лицевой и прострелил в штрафную, Ольссон пробил в касание, но мяч улетел в сторону.
'23
Вандерсон! Сместился к центру и из-за пределов штрафной пальнул в угол — Шелия в падении отразил мяч.
'21
«Краснодар» отодвинул игру от своих ворот. Добавили в движении краснодарцы.
'19
Спаич на фланге сбил Костюкова. Прошла подача в штрафную, но «быки» выиграли борьбу и выбили мяч.
'17
Чернышов в чужой штрафной пошёл в прессинг, перехватил мяч и пробил с острого угла — Крицюк был начеку.
'16
'15
Рыбин подключился к атаке и прострелил низом в центр штрафной, мяч прикатился в руки Крицюку.
'13
Камболов сфолил в 30 метрах от ворот. Костюков мощно приложился со штрафного, но мяч застрял ногах футболистов.
'11
'10
«Тамбов» забрал мяч и прижал соперника к чужой штрафной. Активно действуют хозяева.
'8
Костюков здорово развернулся на фланге и навесил в штрафную, а Рыбин рухнул на газон в борьбе с Вандерсоном. Но всё было в рамках правил.
'6
Гости заработали штрафной в 35 метрах от ворот. Рамирес мощно приложился со штрафного, мяч пролетел в нескольких метрах от ворот.
'4
«Быки» разыграли комбинацию в касание, Рамирес прострелил с левого края — Ойеволе перехватил.
'2
'1
Матч стартовал! Краснодарцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Перед началом встречи весь стадион стоя аплодировал в честь экипажа рейса U6-178 «Уральских авиалиний» «Москва – Симферополь».
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Тамбов» — «Краснодар» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура РПЛ: «Тамбов» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.