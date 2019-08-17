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Тамбов Краснодар

Разминка на новичке: «Краснодар» выигрывает у «Тамбова». LIVE

РПЛ. 6-й тур. «Тамбов» — «Краснодар». ОНЛАЙН

В матче 6-го тура Российской премьер-лиги «Тамбов» принимает «Краснодар». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
6-й тур  |   17 августа 16:30   |  перерыв
Тамбов
0:1
Краснодар
Стадион «Мордовия Арена», Саранск | Главный судья: Николай Волошин (Смоленск, Россия)
Карасев 15'
Вандерсон 2'
Рамирес 11'
Подробная статистика матча
Основные составы
88 (в)   Гиорги Шелия
58 (з)   Адесойе Ойеволе
30 (з)   Сослан Таказов
2 (з)   Алексей Рыбин
3 (з)   Гурам Тетрашвили
27 (з)   Седрик Гогуа
55 (з)   Максим Осипенко
25 (п)   Павел Карасев 15'
7 (п)   Олег Чернышов
77 (н)   Михаил Костюков
9 (н)   Хасан Мамтов
1 (в)   Станислав Крицюк
98 (з)   Сергей Петров
6 (з)   Кристиан Рамирес 11'
5 (з)   Урош 
3 (з)   Йон Гудни
77 (п)   Руслан Камболов
52 (п)   Тонни де
14 (п)   Кристофер Ольссон
10 (н)    Вандерсон 2'
93 (н)   Магомед-Шапи Сулейманов
17 (н)   Иван Игнатьев
Запасной состав
50 (в)   Владимир Сугробов
15 (п)   Усман Мухаммед
70 (п)   Салли Муниру
11 (п)   Олабиран Муйва
17 (п)   Хетаг Хосонов
99 (п)   Иван Маркелов
14 (н)   Хызыр Аппаев
19 (н)   Мохамед Конате
39 (в)   Матвей Сафонов
11 (з)   Дмитрий Скопинцев
13 (з)   Алексей Грицаенко
89 (п)   Дмитрий Стоцкий
47 (п)   Даниил Уткин
31 (п)   Кайо Панталеан
33 (н)   Маркус Берг
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Трансляция
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'45+2
Перерыв! 1:0 в пользу «Краснодара» после первого тайма. «Быки» забили уже на второй минуте, а в дальнейшем уверенно играли по счёту. «Тамбов» неплохо держал мяч, но ничего опасного в атаке не создал.
'45
Две минуты компенсировал арбитр к первому тайму.
'43
Костюков сделал скидку в штрафную, Мамтов полез в обводку по центру, но краснодарцы отняли у него мяч.
'41
Таказов мощно пробил со штрафного, мяч улетел намного выше перекладины.
'40
Фьолусон заплёл ноги набравшему скорость Чернышову. Штрафной, до ворот метров 25.
'38
По владению мячом преимущество у «Краснодара» — 60% на 40%.
'37
Петрову забинтовали голову и остановили кровотечение. И Таказов вернулся на поле.
'36
Ещё одна остановка, Таказов и Петров столкнулись головами в борьбе за мяч. Медики выбежали на поле.
'34
Контратакой ответили гости, де Вильена мощно приложился с дальней дистанции, мяч после рикошета прилетел в руки Шелии.
'33
Хозяева разыграли комбинацию перед штрафной, Мамтов сместился к центру, полез в обводку на двух соперников и потерял мяч.
'31
У «Тамбова» есть подходы к штрафной, но не хватает ударов по воротам. Крицюк практически без работы.
'29
Костюков откликнулся на заброс из глубины и мог выскочить один на один, но арбитр усмотрел у него офсайд.
'27
Спаич вернулся на газон, а Костюкову всё ещё бинтуют голову.
'26
Костюков и Спаич столкнулись головами в верховой борьбе за мяч. Пауза в игре — нужна помощь медиков.
'24
Вильена здорово открылся под пас, дошёл до лицевой и прострелил в штрафную, Ольссон пробил в касание, но мяч улетел в сторону.
'23
Вандерсон! Сместился к центру и из-за пределов штрафной пальнул в угол — Шелия в падении отразил мяч.
'21
«Краснодар» отодвинул игру от своих ворот. Добавили в движении краснодарцы.
'19
Спаич на фланге сбил Костюкова. Прошла подача в штрафную, но «быки» выиграли борьбу и выбили мяч.
'17
Чернышов в чужой штрафной пошёл в прессинг, перехватил мяч и пробил с острого угла — Крицюк был начеку.
'16
Карасев в подкате влетел в ногу Вандерсону. Грубый фол и жёлтая карточка.
'15
Рыбин подключился к атаке и прострелил низом в центр штрафной, мяч прикатился в руки Крицюку.
'13
Камболов сфолил в 30 метрах от ворот. Костюков мощно приложился со штрафного, но мяч застрял ногах футболистов.
'11
Рамирес прихватил за футболку рвавшегося в атаку Чернышова и получил «горчичник» за срыв атаки.
'10
«Тамбов» забрал мяч и прижал соперника к чужой штрафной. Активно действуют хозяева.
'8
Костюков здорово развернулся на фланге и навесил в штрафную, а Рыбин рухнул на газон в борьбе с Вандерсоном. Но всё было в рамках правил.
'6
Гости заработали штрафной в 35 метрах от ворот. Рамирес мощно приложился со штрафного, мяч пролетел в нескольких метрах от ворот.
'4
«Быки» разыграли комбинацию в касание, Рамирес прострелил с левого края — Ойеволе перехватил.
'2
ГОЛ! Краснодарцы отбились после углового и в контратаке убежали два в два! Вандерсон на скорости дошёл до штрафной, сблизился с вратарём и аккуратно пробил в дальний угол!
'1
Матч стартовал! Краснодарцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Перед началом встречи весь стадион стоя аплодировал в честь экипажа рейса U6-178 «Уральских авиалиний» «Москва – Симферополь».
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Тамбов» — «Краснодар» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура РПЛ: «Тамбов» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.