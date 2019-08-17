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Трансляция
С конца
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'23
Ещё одна атака «Крыльев» прошла, но на этот раз без удара по воротам. Канунников не успел к мячу после заброса в штрафную.
'21
Фланговая подача в штрафную «Урала» привела к удару Соболева головой — выше ворот.
'20
Долгий контроль над мячом показали самарцы, но один неточный пас все старания разрушил.
'18
Насыров хорошую передачу сделал в штрафную гостей, Погребняк уже был готов к удару головой, но его опередил защитник.
'16
'15
Ответ «Крыльев». Соболев опасную скидку во вратарскую сделал, Гынсарь едва не успел к мячу!
'13
Ильин остался совсем один на левом краю штрафной, передача Насырова туда последовала незамедлительно, но вот удар в ближний угол ворот успели самарцы заблокировать!
'12
Димитров протащил мяч до лицевой и низом прострелил в район 11-метровой отметки, но получилось на ногу самарскому защитнику.
'11
«Урал» много играет флангами, используя подачи в штрафную. «Крылья Советов» пока справляется с этой манерой игры соперника.
'9
Ильин на скорости прорвался в штрафную гостей и низом пробил по воротам — Рыжиков на месте!
'8
В Екатеринбурге сегодня праздник — день города. Это, конечно, сказывается на хорошей посещаемости.
'7
Канунников затеял проход по левому краю, не забыл сделать подачу в штрафную «Урала», отскок мяча получился на Гынсаря, но он им не воспользовался.
'5
Димитров на дриблинге ушел под ударную позицию и с левой ноги проверил самарского голкипера.
'4
Бикфалви от лицевой линии сделал навес в штрафную «Крыльев», но зам за дело взялся Рыжиков, забравший мяч в руки.
'3
Атака «Урала» ушла на правый фланг, подача в штрафную получилась слишком высокой — Ильин до мяча не дотянулся.
'1
Дан свисток к началу матча! Мяч с центра поля разыграли самарцы.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Урал» — «Крылья Советов» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура РПЛ: «Урал» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.