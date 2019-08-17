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Урал Крылья Советов

В честь героического экипажа: «Урал» играет с «Крыльями». LIVE

РПЛ. 6-й тур. «Урал» — «Крылья Советов». ОНЛАЙН

В матче 6-го тура РПЛ «Урал» в Екатеринбурге принимает самарские «Крылья Советов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
6-й тур  |   17 августа 14:00   |  1 тайм
Урал
0:0
Крылья Советов
Стадион «Екатеринбург Арена», Екатеринбург | Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Гынсарь 16'
Подробная статистика матча
Основные составы
31 (в)   Ярослав Годзюр
3 (з)   Вараздат Ароян
21 (з)   Исламжан Насыров
15 (п)   Денис Кулаков
8 (п)   Роман Емельянов
6 (п)   Рафал Аугустыняк
17 (п)   Николай Димитров
13 (п)   Петрюс Бумаль
10 (н)   Эрик Бикфалви
11 (н)   Владимир Ильин
88 (н)   Павел Погребняк
1 (в)   Сергей Рыжиков
50 (з)   Максим Карпов
22 (з)   Александр Анюков
3 (з)   Никита Чернов
23 (з)   Дмитрий Комбаров
14 (п)   Раду Гынсарь 16'
77 (п)   Дмитрий Кабутов
40 (п)   Артём Тимофеев
8 (п)   Александр Гацкан
99 (н)   Максим Канунников
7 (н)   Александр Соболев
Запасной состав
77 (в)   Олег Баклов
4 (з)   Артём Мамин
50 (з)   Никита Чистяков
27 (з)   Михаил Меркулов
19 (з)   Денис Поляков
43 (п)   Александр Голубцов
14 (п)   Юрий Бавин
69 (п)   Артём Шаболин
80 (п)   Чингиз Магомадов
44 (п)   Андрей Егорычев
20 (н)   Андрей Панюков
79 (н)   Артём Юсупов
33 (в)   Евгений Конюхов
81 (в)   Богдан Овсянников
2 (з)   Владимир Полуяхтов
44 (з)   Никита Чичерин
28 (п)   Паул Антон
52 (п)   Данила Смирнов
20 (п)   Срджан Мияйлович
10 (п)   Антон Терехов
17 (п)   Антон Зиньковский
9 (н)   Деян Радоньич
69 (н)   Егор Голенков
Удары
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Владение мячом
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Удары
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По воротам:
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Владение мячом
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Самоечитаемое
Трансляция
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'23
Ещё одна атака «Крыльев» прошла, но на этот раз без удара по воротам. Канунников не успел к мячу после заброса в штрафную.
'21
Фланговая подача в штрафную «Урала» привела к удару Соболева головой — выше ворот.
'20
Долгий контроль над мячом показали самарцы, но один неточный пас все старания разрушил.
'18
Насыров хорошую передачу сделал в штрафную гостей, Погребняк уже был готов к удару головой, но его опередил защитник.
'16
Первые штрафные санкции от рефери. Гынсарь получил жёлтую карточку за срыв атаки.
'15
Ответ «Крыльев». Соболев опасную скидку во вратарскую сделал, Гынсарь едва не успел к мячу!
'13
Ильин остался совсем один на левом краю штрафной, передача Насырова туда последовала незамедлительно, но вот удар в ближний угол ворот успели самарцы заблокировать!
'12
Димитров протащил мяч до лицевой и низом прострелил в район 11-метровой отметки, но получилось на ногу самарскому защитнику.
'11
«Урал» много играет флангами, используя подачи в штрафную. «Крылья Советов» пока справляется с этой манерой игры соперника.
'9
Ильин на скорости прорвался в штрафную гостей и низом пробил по воротам — Рыжиков на месте!
'8
В Екатеринбурге сегодня праздник — день города. Это, конечно, сказывается на хорошей посещаемости.
'7
Канунников затеял проход по левому краю, не забыл сделать подачу в штрафную «Урала», отскок мяча получился на Гынсаря, но он им не воспользовался.
'5
Димитров на дриблинге ушел под ударную позицию и с левой ноги проверил самарского голкипера.
'4
Бикфалви от лицевой линии сделал навес в штрафную «Крыльев», но зам за дело взялся Рыжиков, забравший мяч в руки.
'3
Атака «Урала» ушла на правый фланг, подача в штрафную получилась слишком высокой — Ильин до мяча не дотянулся.
'1
Дан свисток к началу матча! Мяч с центра поля разыграли самарцы.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Урал» — «Крылья Советов» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура РПЛ: «Урал» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.