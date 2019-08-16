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Встреча аутсайдеров: «Сочи» гостит у «Оренбурга». LIVE

РПЛ. 6-й тур. Оренбург - Сочи. ОНЛАЙН

«Оренбург» в рамках 6-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) дома встречается с «Сочи». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
6-й тур  |   16 августа 18:00   |  1 тайм
Оренбург
0:0
Сочи
Стадион «Газовик», Оренбург | Главный судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Аюпов 22'
Новосельцев 19'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Александр Руденко
3 (з)   Михаил Сиваков
13 (з)   Сергей Терехов
31 (з)   Виталий Шахов
10 (п)   Рикарду Алвеш
32 (п)   Артём Кулишев
29 (п)   Вадим Афонин
8 (п)   Даниэль Мишкич
5 (н)   Тимур Аюпов 22'
11 (н)   Андреа Чуканов
9 (н)   Джордже Деспотович
35 (в)   Сослан Джанаев
20 (з)   Игорь Юрганов
24 (з)   Эльмир Набиуллин
25 (з)   Иван Новосельцев 19'
26 (з)   Никита Калугин
13 (з)   Фёдор Кудряшов
15 (п)   Ибрагим Цаллагов
16 (п)   Кристиан Нобоа
17 (п)   Андрей Мостовой
77 (п)   Дмитрий Полоз
9 (н)   Антон Заболотный
Запасной состав
56 (в)   Александр Довбня
12 (з)   Андрей Малых
76 (п)   Давид Бидловский
57 (п)   Евгений Болотов
77 (п)   Никита Маляров
88 (н)   Артём Галаджан
20 (н)   Джоэль Фамейе
19 (в)   Евгений Фролов
12 (в)   Николай Заболотный
34 (з)   Тимофей Маргасов
5 (п)   Алексей Померко
7 (п)   Евгений Песегов
55 (п)   Ян Казаев
94 (п)   Душан Лагатор
18 (п)   Никита Бурмистров
21 (п)   Акмаль Бахтияров
11 (н)   Владимир Обухов
87 (н)   Александр Карапетян
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Трансляция
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'39
И ещё одна классная атака с ходу удалась хозяевам! Джанаев справился с ударом с линии штрафной!
'38
Шикарный момент создал «Оренбург»! Дальний заброс в штрафную «Сочи» состоялся, Терехов скинул мяч на радиус, Кулишев пробил — рядом с дальним углом ворот! Есть из-за чего схватиться за голову!
'37
Прошла подача с фланга в штрафную хозяев, где Руденко не пощадил мяч, двинув его кулаком.
'35
Надоело оренбуржским болельщикам смотреть на игру своей команды в обороне. Свист на трибунах.
'33
Солидное преимущество у «Сочи» по владению мячом. Нобоа в очередной раз загрузил мяч в штрафную — без проблем для хозяев.
'32
Набиуллин после контакта с Тереховым упал в штрафной «Оренбурга» — промолчал свисток арбитра.
'31
Право на угловой получили гости. Разыграли этот стандарт сочинцы, Нобоа подал в штрафную, но оренбуржцы верх не отдали.
'30
Шахов легко разрушил стандарт сочинцев, выбив мяч за штрафную.
'29
Заболотный классно сыграл в подыгрыше на фланге, Терехов не успел в подкате за мячом, а вот завалить Набиуллина не забыл — фол.
'28
Южане перекатывают мяч на своей половине поля, соперник обозначает прессинг, но он больше пассивный.
'26
Нобоа потерял мяч в центре поля, но оренбуржцы это не использовали.
'24
Руденко здорово сыграл на выходе из ворот после фланговой подачи. У Кудряшова во втором темпе атаки «Сочи» не получился удар с подбора.
'22
Аюпов сзади ударил Полоза — ещё одна карточка в руках арбитра.
'22
Заболотный на скорости ворвался в штрафную «Оренбурга», но Терехов за счёт игры плечом оттеснил Антона от мяча. Было тут и падение форварда «Сочи», на которое судья никак не отреагировал.
'21
Мостовой не обработал мяч у чужой штрафной после жёсткой передачи в его адрес.
'19
Справились хозяева с корнером соперника. Новосельцев в грубом подкате встретил Терехова — бесспорная жёлтая карточка.
'19
А теперь Сиваков отдал пас своему голкиперу, который был не готов к этому — угловой.
'18
Сиваков с левого края подкрутил мяч во вратарскую — Джанаев на месте.
'17
А теперь уже эпизод в штрафной «Оренбурга». Полоз упал после борьбы за мяч — нет пенальти!
'15
Алвеша завалили на углу штрафной «Сочи», но рефери не нашёл повода указать на «точку». VAR бы тут не помешал в разборе ситуации.
'14
Полоз откликнулся на заброс из глубины поля, но лишь с фолом смог забрать мяч у чужой штрафной.
'12
Новосельцев прочувствовал рывок Кулишева, не позволив оренбуржскому полузащитнику получить мяч в гостевой штрафной.
'10
Мостовой и Кудряшов отыгрались в стенку на левом краю сочинской атаки, но Шахов не позволил мячу пройти в штрафную «Оренбурга».
'9
Кудряшов с левого фланга мягкий навес исполнил, Нобоа в штрафной опередил Терехова и головой пробил — выше ворот.
'8
Набиуллин из аута выбросил мяч в штрафную хозяев, Заболотный не смог выиграть верх у защитника.
'6
Оренбуржцы провели атаку правым краем, последующая передача в штрафную остроты в себе не понесла.
'5
Нобоа дальний удар исполнил — неопасно. Пока у гостей есть небольшое игровое преимущество.
'3
Позиционная атака «Сочи» заглохла после смещения Набиуллина с фланга в центр. Контрвыпад у «Оренбурга» не вышел.
'2
Не получилось у гостей развить атаку через центр. Терехов головой уверенно скинул мяч на своего вратаря.
'1
Матч начался! Мяч с центра поля разыграли сочинцы.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Оренбург» — «Сочи» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура РПЛ: «Оренбург» — «Сочи». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.