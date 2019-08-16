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Трансляция
С конца
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'39
И ещё одна классная атака с ходу удалась хозяевам! Джанаев справился с ударом с линии штрафной!
'38
Шикарный момент создал «Оренбург»! Дальний заброс в штрафную «Сочи» состоялся, Терехов скинул мяч на радиус, Кулишев пробил — рядом с дальним углом ворот! Есть из-за чего схватиться за голову!
'37
Прошла подача с фланга в штрафную хозяев, где Руденко не пощадил мяч, двинув его кулаком.
'35
Надоело оренбуржским болельщикам смотреть на игру своей команды в обороне. Свист на трибунах.
'33
Солидное преимущество у «Сочи» по владению мячом. Нобоа в очередной раз загрузил мяч в штрафную — без проблем для хозяев.
'32
Набиуллин после контакта с Тереховым упал в штрафной «Оренбурга» — промолчал свисток арбитра.
'31
Право на угловой получили гости. Разыграли этот стандарт сочинцы, Нобоа подал в штрафную, но оренбуржцы верх не отдали.
'30
Шахов легко разрушил стандарт сочинцев, выбив мяч за штрафную.
'29
Заболотный классно сыграл в подыгрыше на фланге, Терехов не успел в подкате за мячом, а вот завалить Набиуллина не забыл — фол.
'28
Южане перекатывают мяч на своей половине поля, соперник обозначает прессинг, но он больше пассивный.
'26
Нобоа потерял мяч в центре поля, но оренбуржцы это не использовали.
'24
Руденко здорово сыграл на выходе из ворот после фланговой подачи. У Кудряшова во втором темпе атаки «Сочи» не получился удар с подбора.
'22
'22
Заболотный на скорости ворвался в штрафную «Оренбурга», но Терехов за счёт игры плечом оттеснил Антона от мяча. Было тут и падение форварда «Сочи», на которое судья никак не отреагировал.
'21
Мостовой не обработал мяч у чужой штрафной после жёсткой передачи в его адрес.
'19
'19
А теперь Сиваков отдал пас своему голкиперу, который был не готов к этому — угловой.
'18
Сиваков с левого края подкрутил мяч во вратарскую — Джанаев на месте.
'17
А теперь уже эпизод в штрафной «Оренбурга». Полоз упал после борьбы за мяч — нет пенальти!
'15
Алвеша завалили на углу штрафной «Сочи», но рефери не нашёл повода указать на «точку». VAR бы тут не помешал в разборе ситуации.
'14
Полоз откликнулся на заброс из глубины поля, но лишь с фолом смог забрать мяч у чужой штрафной.
'12
Новосельцев прочувствовал рывок Кулишева, не позволив оренбуржскому полузащитнику получить мяч в гостевой штрафной.
'10
Мостовой и Кудряшов отыгрались в стенку на левом краю сочинской атаки, но Шахов не позволил мячу пройти в штрафную «Оренбурга».
'9
Кудряшов с левого фланга мягкий навес исполнил, Нобоа в штрафной опередил Терехова и головой пробил — выше ворот.
'8
Набиуллин из аута выбросил мяч в штрафную хозяев, Заболотный не смог выиграть верх у защитника.
'6
Оренбуржцы провели атаку правым краем, последующая передача в штрафную остроты в себе не понесла.
'5
Нобоа дальний удар исполнил — неопасно. Пока у гостей есть небольшое игровое преимущество.
'3
Позиционная атака «Сочи» заглохла после смещения Набиуллина с фланга в центр. Контрвыпад у «Оренбурга» не вышел.
'2
Не получилось у гостей развить атаку через центр. Терехов головой уверенно скинул мяч на своего вратаря.
'1
Матч начался! Мяч с центра поля разыграли сочинцы.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Оренбург» — «Сочи» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура РПЛ: «Оренбург» — «Сочи». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.