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Ростов Крылья Советов

Встреча на Дону: «Крылья» гостят у «Ростова». LIVE

РПЛ. 5-й тур. Ростов — Крылья Советов. ОНЛАЙН

«Ростов» в рамках 5-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) дома встречается с самарскими «Крыльями Советов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
5-й тур  |   12 августа 20:00   |  1 тайм
Ростов
0:0
Крылья Советов
Стадион «Ростов Арена», Ростов-на-Дону | Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
30 (в)   Сергей Песьяков
6 (з)   Рагнар Сигурдссон
78 (з)   Дмитрий Чистяков
34 (з)   Алексей Козлов
28 (з)   Евгений Чернов
11 (п)   Алексей Ионов
8 (п)   Ивелин Попов
7 (п)   Роман Ерёменко
19 (п)   Хорен Байрамян
17 (п)   Матиас Норманн
14 (н)   Эльдор Шомуродов
1 (в)   Сергей Рыжиков
22 (з)   Александр Анюков
3 (з)   Никита Чернов
50 (з)   Максим Карпов
23 (з)   Дмитрий Комбаров
40 (п)   Артём Тимофеев
14 (п)   Раду Гынсарь
8 (п)   Александр Гацкан
77 (п)   Дмитрий Кабутов
99 (н)   Максим Канунников
7 (н)   Александр Соболев
Запасной состав
79 (в)   Даниил Фролкин
1 (в)   Егор Бабурин
5 (з)   Деннис Хаджикадунич
3 (з)   Мацей Вилюш
25 (з)   Арсений Логашов
15 (п)   Данил Глебов
26 (п)   Александр Саплинов
23 (п)   Александр Зуев
9 (н)   Бьорн Сигурдарсон
13 (н)   Данила Прошляков
47 (н)   Александр Долгов
81 (в)   Богдан Овсянников
33 (в)   Евгений Конюхов
2 (з)   Владимир Полуяхтов
44 (з)   Никита Чичерин
52 (п)   Данила Смирнов
17 (п)   Антон Зиньковский
20 (п)   Срджан Мияйлович
28 (п)   Паул Антон
10 (п)   Антон Терехов
69 (н)   Егор Голенков
9 (н)   Деян Радоньич
Самоечитаемое
Трансляция
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'14
Еременко приблизился к чужой штрафной по левому флангу атаки, решился на удар метров с 25-ти, но вышло прямо в руки Рыжикову.
'12
Момент у «Ростова»! Шомуродов здорово сбросил мяч в чужой штрафной под удар Ионову, а тот в касание пробил точно в дальний угол ворот, но Рыжиков в красивом прыжке спас свою команду!
'10
Кабутов получил передачу на правом краю чужой штрафной и попытался на силу пробить по воротам, но отправил мяч намного выше створа ворот.
'8
После подачи с левого фланга атаки в центр владений Рыжикова в борьбе в касание нанес удар по воротам Шомуродов, но вышло прямо в руки голкиперу.
'6
Дмитрий Комбаров навесил со штрафного с правого фланга в центр владений Песьякова, где первым на мяче был Сигурдссон.
'5
Сигурдссон с нарушением правил сыграл против Соболева на правом фланге атаки «Крыльев Советов». Стандартное положение для гостей.
'3
«Ростов» завладел преимуществом с первых минут нашего матча. Гости пока вынуждены в основном обороняться.
'1
Матч начался!
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Ростов» — «Крылья Советов» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура РПЛ: «Ростов» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.