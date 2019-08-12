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Трансляция
С конца
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'14
Еременко приблизился к чужой штрафной по левому флангу атаки, решился на удар метров с 25-ти, но вышло прямо в руки Рыжикову.
'12
Момент у «Ростова»! Шомуродов здорово сбросил мяч в чужой штрафной под удар Ионову, а тот в касание пробил точно в дальний угол ворот, но Рыжиков в красивом прыжке спас свою команду!
'10
Кабутов получил передачу на правом краю чужой штрафной и попытался на силу пробить по воротам, но отправил мяч намного выше створа ворот.
'8
После подачи с левого фланга атаки в центр владений Рыжикова в борьбе в касание нанес удар по воротам Шомуродов, но вышло прямо в руки голкиперу.
'6
Дмитрий Комбаров навесил со штрафного с правого фланга в центр владений Песьякова, где первым на мяче был Сигурдссон.
'5
Сигурдссон с нарушением правил сыграл против Соболева на правом фланге атаки «Крыльев Советов». Стандартное положение для гостей.
'3
«Ростов» завладел преимуществом с первых минут нашего матча. Гости пока вынуждены в основном обороняться.
'1
Матч начался!
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Ростов» — «Крылья Советов» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура РПЛ: «Ростов» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.