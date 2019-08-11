'45+1

Судейский свисток отправил команды на перерыв! Дубль Зелимхана Бакаева — главный итог первого тайма встречи. «Спартак» провёл хорошие для себя 45 минут игры, а вот «Ахмат» лишь изредка показал свои лучшие качества, создав несколько опасных моментов у гостевых ворот, но при этом хозяева обошлись без ударов в створ. Посмотрим, как изменится игра во второй половине матча.