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Трансляция
С конца
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'57
Швец из зоны подбора мощно зарядил — намного выше ворот полетел мяч.
'55
Шюррле решил прямой удар нанести с дальнего штрафного — Городов не позволил мячу пройти в угол ворот.
'53
Атака «Спартака» с ходу смотрелась перспективно, но Ларссон не смог за счёт дриблинга пролезть в чужую штрафную.
'52
Без момента у ворот прошёл гостевой стандарт от угла поля.
'51
Ларссон из спартаковской «позиционки» смог выжать угловой удар.
'49
Выбили москвичи мяч к центру поля, ликвидировав стандарт соперника.
'48
«Ахмат» активно начинает после перерыва. Корнер заработали грозненцы.
'46
Стартовал второй тайм игры!
'46
'46
'46
'46
'45+1
Судейский свисток отправил команды на перерыв! Дубль Зелимхана Бакаева — главный итог первого тайма встречи. «Спартак» провёл хорошие для себя 45 минут игры, а вот «Ахмат» лишь изредка показал свои лучшие качества, создав несколько опасных моментов у гостевых ворот, но при этом хозяева обошлись без ударов в створ. Посмотрим, как изменится игра во второй половине матча.
'45
Харин с лёта из пределов штрафной пробил — выше ворот! Хороший шанс упущен грозненцами.
'44
'43
«Спартак» в концовке тайма хороший контроль над мячом демонстрирует.
'41
Возобновилась игра. Шюррле плотный удар исполнил в 25 метрах до ворот — Городов кулаками мяч парировал.
'40
Харину необходима помощь врачей — следствие столкновения на бровке. Пользуются наставники команд паузой, давая ценные указания.
'38
Ларссон проявил себя. Сместился Джордан с правого фланга и с левой ноги пробил из-за пределов штрафной — Городов на месте.
'37
Опасно! После подачи от угла поля Семёнов из вратарской пробил головой, а может даже больше плечом, но мяч прошёл чуть выше перекладины!
'36
Ещё один корнер у ворот красно-белых. Вновь грозненцы большими силами пришли на стандарт.
'34
«Ахмат» после пропущенного гола ищет ответ, но пока позиционное нападение хозяев проходит до штрафной площади «Спартака»
'32
'31
Харин прорвался по левому флангу и опасный силовой прострел низом во вратарскую исполнил — Айртон в подкате сыграл на опережение, не дав Роши замкнуть эту острую атаку «Ахмата»!
'30
Бакаев забросил мяч в штрафную хозяев, Шюррле готов был откликнуться на эту передачу, но Нижич не позволил мячу уйти ему за спину.
'28
Быстрый контрвыпад «Ахмата» завершился заблокированным дальним ударом, на который сподобился Исмаэл.
'27
Первый удар в створ состоялся на 26-й минуте матча! Джикия из центра штрафной головой несильно пробил — Городов справился.
'25
Джикия при штрафном ударе не смог перекинуть грозненскую стенку.
'24
Глушаков старался накрыть подачу Шюррле, но мяч попал в руку Денису — свисток рефери зафиксировал фол. Хорошая позиция для стандарта у москвичей.
'23
Айртон попытался на высокой скорости ворваться в штрафную соперника, но успели грозненцы коллективно сработать в отборе.
'21
Бакаев заброс сделал в штрафную «Ахмата», но мяч там надолго не задержался.
'20
Роши остановил фланговую атаку «Спартака», но лишь за рамками правил.
'18
Накрыли спартаковцы Глушакова, сразу же получил мяч Шюррле за штрафной и нанёс удар без промедления — мимо цели.
'17
Московский стандарт не привёл к моменту у грозненских ворот.
'16
Бакаев у бровки красиво грудью прокинул мяч себе на ход, Уциев вынужден был подыграть рукой.
'14
Гулиев задумал проверку Городову, но из-за штрафной пробил мимо створа.
'13
'13
Айртон заметил, что Джикия получил повреждение и выбил мяч в аут. Всё в порядке с защитником «Спартака».
'12
И ещё одна позиционная атака «Спартака» завершилась из-за неточной передачи на фланг.
'10
Гулиев заброс выполнил к краю штрафной в направлении Бакаева, но получилось слишком сильно.
'8
'8
Право на угловой получили хозяева. Исмаэл выполнил подачу от флажка, Бакаев из вратарской мяч выбил.
'7
Тиль жёстко врезался в Швеца. Не стал арбитр наказывать новичка красно-белых карточкой, хотя грозненцы и настаивали на этом.
'6
Харин на левом фланге атаки не смог сохранить мяч — Ещенко успел навязать борьбу.
'4
«Спартак» применил высокий прессинг. «Ахмат» вышел из обороны за счёт игры через своего вратаря.
'2
Глушаков издали нанёс первый удар в игре — промах. Весьма символично.
'1
Встреча началась! Мяч с центра поля разыграли москвичи.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Ахмат» — «Спартак» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура РПЛ: «Ахмат» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 21:30 по московскому времени.