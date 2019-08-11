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Трансляция
С конца
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'42
'41
'37
Набиуллин подключился к атаке справа, решившись пробить в дальний угол, но удар получился слабым.
'35
Новосельцев провалился, а Кучаев не смог переиграть Джанаева впритык!
'34
Магнуссон пробил с лёта — Джанаев на месте. Повезло вратарю, что не было отскока от газона.
'33
Чалов открылся на заброс Ахметова, но за мяч не зацепился. А дело было рядом с вратарской Джанаева.
'31
Опасно в штрафную Акинфеева прострелил Мостовой, но никто из партнёров не подстроился под пас.
'30
Шарлия неудачно начал атаку ЦСКА, подарив мяч защитникам «Сочи».
'28
'28
'26
Сигурдссон не сможет продолжить встречу. Кучаев готовится выйти на поле, ЦСКА пока в меньшинстве.
'24
Акинфеев забрал подачу сочинцев. Тяжелейшая игра для ЦСКА. Кто бы мог подумать, что дебютант РПЛ окажет такой бой.
'22
Сигурдссон получил повреждение после подката сзади.
'21
Полоз забрался в положение вне игры.
'20
Чалов выскочил на пас Влашича и с острого угла пробил под ноги Джанаеву, Сослан мяч забрал.
'18
Мостовой! Отличная контратака «Сочи» с проникающим пасом Цаллагова на Мостового, Андрей выскочил на Акинфеева и пробил мимо Игоря рядом со штангой! Убойный момент, второй у гостей, кстати.
'16
Длинная передача Ахметова не нашли впереди Чалова, который был прикрыт двумя защитниками.
'15
Влашич сыграл в штрафную на Чалова, который небрежно откинул мяч на Сигурдссона, исландец не попал и потерял равновесие.
'14
Ахметов решил пробить с лёта, но мяч после его попытки полетел в направлении углового флажка.
'13
Джанаев под прессингом выбил мяч в аут. ЦСКА завладел инициативой.
'11
ЦСКА провёл атаку по правому флангу, усилиями Чалова заработав угловой.
'9
Влашич вернулся в игру после медицинской помощи, а Нобоа продолжает накрывать всех в середине поля. Теперь Ахметов потерял мяч.
'7
Влашичу досталось в стыке с Нобоа. «Сочи» здорово играет в пас, даже агрессивнее и быстрее ЦСКА.
'5
Акинфеев ошибается! На ровном месте Игорь сделал пас мимо защитника на Цаллагова, который поспешил с ударом, получилось выше цели.
'4
Кудряшов опасно пробил с линии штрафной — мяч пролетел рядом со штангой.
'3
Акинфееву пришлось выбежать за пределы штрафной площади, чтобы отразить длинную передачу на ход Полоза.
'1
Игра началась!
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: ЦСКА — «Сочи» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура РПЛ: ЦСКА — «Сочи». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.