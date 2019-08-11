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Трансляция
С конца
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'8
Аугустыняк прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки и попытался пробить, но вышло прямо в руки голкиперу.
'6
Бикфалви решился на удар по воротам со штрафного с дальней дистанции, но отправил мяч значительно выше створа ворот Гилерме.
'4
Бикфалви попытался убежать в контратаку от центра поля, но был остановлен фолом со стороны Крыховяка.
'3
Больше контролируют мяч футболисты «Локомотива» в эти минуты матча. Гости пока вынуждены в основном обороняться.
'1
Матч начался!
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Локомотив» — «Урал» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура РПЛ: «Локомотив» — «Урал». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.