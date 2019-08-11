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Локомотив Урал

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РПЛ. 5-й тур. «Локомотив» - «Урал». ОНЛАЙН

Московский «Локомотив» принимает екатеринбургский «Урал» в рамках 5-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
5-й тур  |   11 августа 16:30   |  1 тайм
Локомотив
0:0
Урал
Стадион «РЖД Арена (Локомотив)», Москва | Главный судья: Николай Волошин (Смоленск, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Маринато Гилерме
5 (з)   Бенедикт Хёведес
14 (з)   Ведран Чорлука
20 (п)   Владислав Игнатьев
31 (п)   Мацей Рыбусь
11 (п)   Антон Миранчук
7 (п)   Гжегож Крыховяк
6 (п)   Дмитрий Баринов
59 (п)   Алексей Миранчук
17 (п)   Рифат Жемалетдинов
9 (н)   Фёдор Смолов
31 (в)   Ярослав Годзюр
27 (з)   Михаил Меркулов
3 (з)   Вараздат Ароян
15 (п)   Денис Кулаков
8 (п)   Роман Емельянов
6 (п)   Рафал Аугустыняк
44 (п)   Андрей Егорычев
57 (п)   Артём Фидлер
17 (п)   Николай Димитров
10 (н)   Эрик Бикфалви
20 (н)   Андрей Панюков
Запасной состав
77 (в)   Антон Коченков
30 (в)   Никита Медведев
33 (з)   Соломон Кверквелия
37 (з)   Станислав Магкеев
84 (з)   Михаил Лысов
2 (з)   Дмитрий Живоглядов
27 (з)    Мурило
3 (з)   Брайан Идову
18 (п)   Александр Коломейцев
67 (п)   Роман Тугарев
89 (п)   Никита Дорофеев
93 (н)   Тимур Сулейманов
77 (в)   Олег Баклов
4 (з)   Артём Мамин
19 (з)   Денис Поляков
21 (з)   Исламжан Насыров
13 (п)   Петрюс Бумаль
80 (п)   Чингиз Магомадов
14 (п)   Юрий Бавин
69 (п)   Артём Шаболин
11 (н)   Владимир Ильин
88 (н)   Павел Погребняк
79 (н)   Артём Юсупов
Самоечитаемое
Трансляция
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'8
Аугустыняк прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки и попытался пробить, но вышло прямо в руки голкиперу.
'6
Бикфалви решился на удар по воротам со штрафного с дальней дистанции, но отправил мяч значительно выше створа ворот Гилерме.
'4
Бикфалви попытался убежать в контратаку от центра поля, но был остановлен фолом со стороны Крыховяка.
'3
Больше контролируют мяч футболисты «Локомотива» в эти минуты матча. Гости пока вынуждены в основном обороняться.
'1
Матч начался!
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Локомотив» — «Урал» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура РПЛ: «Локомотив» — «Урал». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.