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Арсенал Уфа

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РПЛ. 5-й тур. «Арсенал» — «Уфа». ОНЛАЙН

Тульский «Арсенал» принимает «Уфу» в рамках 5-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
5-й тур  |   11 августа 14:00   |  2 тайм
Арсенал
1:0
Уфа
Стадион «Арсенал», Тула | Главный судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Ломовицкий 21'
Альварес 28'
Подробная статистика матча
Основные составы
36 (в)   Михаил Левашов
8 (з)   Гиа Григалава
21 (з)   Виктор Альварес 28'
6 (з)   Максим Беляев
9 (з)   Кирилл Комбаров
20 (п)   Горан Чаушич
22 (п)   Даниил Лесовой
70 (п)   Георги Костадинов
23 (п)   Игорь Горбатенко
27 (п)   Александр Ломовицкий 21'
48 (н)   Евгений Луценко
31 (в)   Александр Беленов
55 (з)   Джемал Табидзе
15 (з)   Александр Пуцко
27 (з)   Йонуц Неделчяру
33 (з)   Александр Сухов
8 (п)   Кэтэлин Карп
77 (п)   Азер Алиев
74 (п)   Даниил Фомин
10 (п)   Оливье Тилл 46'
44 (н)   Сильвестр Игбун
99 (н)   Андрей Козлов
Запасной состав
50 (в)   Егор Шамов
1 (в)   Артур Нигматуллин
71 (з)   Александр Денисов
26 (з)   Бакари Коне
5 (з)   Александр Довбня
13 (з)   Максим Володько
7 (п)   Кантемир Берхамов
11 (п)   Сергей Ткачёв
28 (п)   Владислав Пантелеев
25 (п)   Кингз Кангва
17 (н)   Гурам Аджоев
29 (н)   Ламек Банда
1 (в)   Алексей Чернов
16 (в)   Юрий Шафинский
34 (з)   Тургай Мохбалиев
3 (з)   Павел Аликин
22 (з)   Артём Голубев
9 (п)   Ондржей Ванек
23 (н)   Данила Емельянов 46'
17 (н)   Николай Гиоргобиани
11 (н)   Ловро Бизяк
57 (н)   Вячеслав Кротов
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
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Трансляция
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'52
Лесовой получил пас на правом краю штрафной, немного ушёл в центр и пробил — легкая работа для Беленова.
'50
Горбатенко тактически грамотно сорвал контрвыпад гостей — фол, но без карточки.
'48
Козлов взял игру на себя, прострелил вдоль ворот, но Емельянову не хватило шага, чтобы дотянуться до мяча.
'47
Ломовицкий на правом краю штрафной получил мяч, задёргал защитника и выполнил навес — неудачно.
'46
Начался второй тайм матча!
'46
Емельянов вышел вместо Тилла.
'46
Замена в составе «Уфы» в перерыве игры.
'45+1
Судейский свисток отправил команды на перерыв! «Арсенал» по-домашнему провёл первый тайм игры, больше атакуя и чаще угрожая воротам соперника. Единственный мяч был забит после шального дальнего удара Альвареса с рикошетом по пути. Уфимцы в атаке выглядели слабо, но у них ещё есть время, чтобы исправить ситуацию.
'45
Прошёл мягкий заброс Альвареса на дальний угол вратарской, вратарь замер на линии, а Луценко выиграл верх и пробил головой — рядом со штангой!
'43
Луценко запрессинговал Беленова в подкате, не дав тому мяч выбить из штрафной, затем Евгений пробил по воротам с угла вратарской, но мяч после рикошета попал в руку тульскому форварду — фол в атаке.
'42
Лесовой задумал один удар, а получилось низом и сильно неточно.
'41
Ломовицкий не стал пробивать с радиуса штрафной, ушёл чуть в край, а там уже соперник плотно сыграл, не позволив нанести удар без помех.
'40
Козлов уже подготовил удар по воротам, но лайнсмен атаку уфимцев остановил — положение вне игры зафиксировано.
'38
Ещё один корнер выполнили гости, Карп подобрал мяч в штрафной и пробил по центру ворот, где и находился Левашов.
'36
Возобновилась встреча. Всё в порядке с Тиллом.
'35
Тилл и Сухов врезались друг в друга. Оливье нужна помощь медиков.
'34
Туляки и не думают отдавать уфимцам игру первым номером. Лесовой во вратарскую сделал передачу, но до этого упустив мяч за лицевую — удар от ворот.
'32
Теперь мяч после рикошета отправился в ворота «Арсенала», но тут был зафиксирован офсайд.
'30
Неделчяру жёстко, но в пределах правил сыграл против Лесового. Эмоции в игре подросли.
'28
ГОЛ! Отличный удар издали прервал это затишье на поле! Альварес издали с левой ноги зарядил, рикошет от головы Неделчяру полностью дезориентировал вратаря — мяч изменил траекторию и залетел в ворота!
'26
Тилл взялся и это за этот стандарт от угла поля. Навес в штрафную «Арсенала» не получил продолжения.
'25
Сухов свой проход по правому краю завершил прострелом, который блокировал соперник — угловой.
'23
Пока игра чаще проходит между штрафными площадями команд. Не хватает ударов по воротам.
'21
Ломовицкий нарвался на жёлтую карточку за грубый подкат. Карпу досталось.
'19
Хозяева много времени проводят в позиционном нападении, но без должной остроты у ворот.
'17
Лесовой левым краем ворвался в штрафную «Уфы», ушёл в лицевую и прострелил во вратарскую — Беленов на месте.
'16
Лесовой с фланга сместился в центр и своим ударом подкрутил мяч под дальнюю штангу — Беленов среагировал!
'15
Комбаров с фланга выполнил передачу к воротам «Уфы», но мяч без лишних касаний пролетел через всю штрафную.
'14
Горбатенко тонкий заброс в штрафную «Уфы» совершил, Луценко в падении красиво попытался пробить, но махнул мимо мяча.
'12
Могли «канониры» убежать в опасную контратаку, но чуть промедлили в центре поля.
'10
И этот уфимский стандарт не принёс остроты у ворот.
'10
Фомин из-за штрафной с подбора зарядил, а мяч после рикошета от спины соперника улетел за лицевую линию — ещё один корнер для гостей.
'9
«Уфа» заработала угловой. Тилл выполнил подачу, которая не стала проблемой для тульской обороны.
'8
Козлов за штрафной скинул мяч под удар Тиллу, но попытка в касание получилась неточной.
'7
Козлов проникающий пас в центр штрафной туляков исполнил, но Игбуна к мячу не подпустили.
'5
«Арсенал» на правах хозяев поля больше времени проводят в атаке.
'3
Уфимцы за счёт стандарта доставили мяч в чужую штрафную, но это не привело к моменту у тульских ворот.
'2
Лесовой попытался разогнать атаку «Арсенала» левым флангом, но его успели остановить на подступах к штрафной.
'1
Матч начался! Мяч с центра поля разыграли уфимцы.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Арсенал» — «Уфа» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура РПЛ: «Арсенал» — «Уфа». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.