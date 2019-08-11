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Трансляция
С конца
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'52
Лесовой получил пас на правом краю штрафной, немного ушёл в центр и пробил — легкая работа для Беленова.
'50
Горбатенко тактически грамотно сорвал контрвыпад гостей — фол, но без карточки.
'48
Козлов взял игру на себя, прострелил вдоль ворот, но Емельянову не хватило шага, чтобы дотянуться до мяча.
'47
Ломовицкий на правом краю штрафной получил мяч, задёргал защитника и выполнил навес — неудачно.
'46
Начался второй тайм матча!
'46
'46
'45+1
Судейский свисток отправил команды на перерыв! «Арсенал» по-домашнему провёл первый тайм игры, больше атакуя и чаще угрожая воротам соперника. Единственный мяч был забит после шального дальнего удара Альвареса с рикошетом по пути. Уфимцы в атаке выглядели слабо, но у них ещё есть время, чтобы исправить ситуацию.
'45
Прошёл мягкий заброс Альвареса на дальний угол вратарской, вратарь замер на линии, а Луценко выиграл верх и пробил головой — рядом со штангой!
'43
Луценко запрессинговал Беленова в подкате, не дав тому мяч выбить из штрафной, затем Евгений пробил по воротам с угла вратарской, но мяч после рикошета попал в руку тульскому форварду — фол в атаке.
'42
Лесовой задумал один удар, а получилось низом и сильно неточно.
'41
Ломовицкий не стал пробивать с радиуса штрафной, ушёл чуть в край, а там уже соперник плотно сыграл, не позволив нанести удар без помех.
'40
Козлов уже подготовил удар по воротам, но лайнсмен атаку уфимцев остановил — положение вне игры зафиксировано.
'38
Ещё один корнер выполнили гости, Карп подобрал мяч в штрафной и пробил по центру ворот, где и находился Левашов.
'36
Возобновилась встреча. Всё в порядке с Тиллом.
'35
Тилл и Сухов врезались друг в друга. Оливье нужна помощь медиков.
'34
Туляки и не думают отдавать уфимцам игру первым номером. Лесовой во вратарскую сделал передачу, но до этого упустив мяч за лицевую — удар от ворот.
'32
Теперь мяч после рикошета отправился в ворота «Арсенала», но тут был зафиксирован офсайд.
'30
Неделчяру жёстко, но в пределах правил сыграл против Лесового. Эмоции в игре подросли.
'28
'26
Тилл взялся и это за этот стандарт от угла поля. Навес в штрафную «Арсенала» не получил продолжения.
'25
Сухов свой проход по правому краю завершил прострелом, который блокировал соперник — угловой.
'23
Пока игра чаще проходит между штрафными площадями команд. Не хватает ударов по воротам.
'21
'19
Хозяева много времени проводят в позиционном нападении, но без должной остроты у ворот.
'17
Лесовой левым краем ворвался в штрафную «Уфы», ушёл в лицевую и прострелил во вратарскую — Беленов на месте.
'16
Лесовой с фланга сместился в центр и своим ударом подкрутил мяч под дальнюю штангу — Беленов среагировал!
'15
Комбаров с фланга выполнил передачу к воротам «Уфы», но мяч без лишних касаний пролетел через всю штрафную.
'14
Горбатенко тонкий заброс в штрафную «Уфы» совершил, Луценко в падении красиво попытался пробить, но махнул мимо мяча.
'12
Могли «канониры» убежать в опасную контратаку, но чуть промедлили в центре поля.
'10
И этот уфимский стандарт не принёс остроты у ворот.
'10
Фомин из-за штрафной с подбора зарядил, а мяч после рикошета от спины соперника улетел за лицевую линию — ещё один корнер для гостей.
'9
«Уфа» заработала угловой. Тилл выполнил подачу, которая не стала проблемой для тульской обороны.
'8
Козлов за штрафной скинул мяч под удар Тиллу, но попытка в касание получилась неточной.
'7
Козлов проникающий пас в центр штрафной туляков исполнил, но Игбуна к мячу не подпустили.
'5
«Арсенал» на правах хозяев поля больше времени проводят в атаке.
'3
Уфимцы за счёт стандарта доставили мяч в чужую штрафную, но это не привело к моменту у тульских ворот.
'2
Лесовой попытался разогнать атаку «Арсенала» левым флангом, но его успели остановить на подступах к штрафной.
'1
Матч начался! Мяч с центра поля разыграли уфимцы.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Арсенал» — «Уфа» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура РПЛ: «Арсенал» — «Уфа». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.