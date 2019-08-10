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Динамо М Зенит

Встреча с лидером: «Динамо» против «Зенита». LIVE

РПЛ. 5-й тур. «Динамо» — «Зенит». ОНЛАЙН

Московское «Динамо» принимает «Зенит» в рамках 5-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
5-й тур  |   10 августа 19:00   |  1 тайм
Динамо М
0:1
Зенит
Стадион «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», Москва | Главный судья: Евгений Турбин (Дмитров, Россия)
Дзюба 10'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Антон Шунин 14'
34 (з)   Константин Рауш
44 (з)   Тони Шуньич
17 (з)   Сергей Паршивлюк
4 (з)   Владимир Рыков
77 (п)   Шарль Каборе
6 (п)   Артур Юсупов
11 (п)   Себастьян Шиманьски
22 (п)    Жоаозиньо
8 (н)   Кирилл Панченко
99 (н)   Рамиль Шейдаев
99 (в)   Андрей Лунёв
3 (з)   Дуглас дос
6 (з)   Бранислав Иванович
44 (з)   Ярослав Ракицкий
19 (з)   Игорь Смольников
5 (п)   Вильмар Барриос
27 (п)   Магомед Оздоев
91 (п)   Алексей Сутормин
11 (н)   Себастьян Дриусси
7 (н)   Сердар Азмун
22 (н)   Артём Дзюба 10'
Запасной состав
31 (в)   Игорь Лещук 14'
18 (з)   Иван Ордец
13 (з)   Игорь Калинин
3 (з)   Заурбек Плиев
15 (з)   Роман Нойштедтер
2 (з)   Григорий Морозов
24 (з)   Роман Евгеньев
10 (п)   Фёдор Черных
7 (п)   Мигел Кардозу
20 (п)   Вячеслав Грулёв
9 (н)   Клинтон Н'Жье
78 (в)   Александр Васютин
41 (в)   Михаил Кержаков
24 (з)   Эмануэль Маммана
23 (з)   Миха Мевля
21 (п)   Александр Ерохин
38 (п)   Леон Мусаев
14 (п)   Далер Кузяев
20 (п)   Роберт Мак
10 (п)   Эмилиано Ригони
18 (п)   Юрий Жирков
8 (н)    Малком
Самоечитаемое
Трансляция
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'23
Сутормин заметил Азмуна у штрафной «Динамо», но пас с фланга успели перекрыть.
'22
Рыков с центра поля высокий заброс в штрафную «Зенита» исполнил — это вратарский мяч.
'21
Дзюба в поздний подкат пошёл, сбив Рыкова. Судья вроде бы рванул к Артёму с серьезными намерениями, но за карточкой в карман не полез.
'19
Разыграли гости стандарт на правом фланге, Дриусси вдоль ворот сделал передачу, но на неё никто не успел откликнуться.
'17
Рауш максимально выжал Сутормина к бровке, не позволив тому сделать обостряющий прострел в штрафную «Динамо».
'15
Динамовцы пробуют лезть в высокий прессинг, но соперник к этому готов.
'13
Лещук теперь отвечает за последний рубеж бело-голубых.
'13
Шунин, прихрамывая, покинул поле.
'12
Шунин характерным жестом показал, что ему нужна замена. Держится вратарь «Динамо» за заднюю поверхность бедра.
'10
ГОЛ! Рыков проиграл верховую борьбу за мяч, это позволило Азмуну пустить Дзюбу в прорыв, Артём уже из пределов штрафной в касание пробил точно в цель!
'8
На приличных скоростях команды действуют в стартовые минуты матча. Здорово смотрится обмен позиционными атаками.
'6
Опасный ответ «Зенита»! Быстрая атака с ходу привела к удару Дриусси в касание с линии штрафной — Шуньич блокировал мяч!
'5
Шиманьски легко разобрался на фланге с дос Сантосом и прострелил в центр штрафной, но и тут удалось питерцам отбиться.
'3
Сразу два подряд корнера разыграли хозяева. Справилась оборона гостей с подачами Шиманьски.
'2
Панченко свой проход по правому краю завершил тем, что заработал угловой у ворот «Зенита».
'1
Встреча началась! Мяч с центра поля разыграли питерцы.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Динамо» — «Зенит» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура РПЛ: «Динамо» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.