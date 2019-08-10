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Трансляция
С конца
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'23
Сутормин заметил Азмуна у штрафной «Динамо», но пас с фланга успели перекрыть.
'22
Рыков с центра поля высокий заброс в штрафную «Зенита» исполнил — это вратарский мяч.
'21
Дзюба в поздний подкат пошёл, сбив Рыкова. Судья вроде бы рванул к Артёму с серьезными намерениями, но за карточкой в карман не полез.
'19
Разыграли гости стандарт на правом фланге, Дриусси вдоль ворот сделал передачу, но на неё никто не успел откликнуться.
'17
Рауш максимально выжал Сутормина к бровке, не позволив тому сделать обостряющий прострел в штрафную «Динамо».
'15
Динамовцы пробуют лезть в высокий прессинг, но соперник к этому готов.
'13
'13
'12
Шунин характерным жестом показал, что ему нужна замена. Держится вратарь «Динамо» за заднюю поверхность бедра.
'10
'8
На приличных скоростях команды действуют в стартовые минуты матча. Здорово смотрится обмен позиционными атаками.
'6
Опасный ответ «Зенита»! Быстрая атака с ходу привела к удару Дриусси в касание с линии штрафной — Шуньич блокировал мяч!
'5
Шиманьски легко разобрался на фланге с дос Сантосом и прострелил в центр штрафной, но и тут удалось питерцам отбиться.
'3
Сразу два подряд корнера разыграли хозяева. Справилась оборона гостей с подачами Шиманьски.
'2
Панченко свой проход по правому краю завершил тем, что заработал угловой у ворот «Зенита».
'1
Встреча началась! Мяч с центра поля разыграли питерцы.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Динамо» — «Зенит» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура РПЛ: «Динамо» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.