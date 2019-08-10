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Трансляция
С конца
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'20
Стоцкий рванул по правому флангу и навесил в штрафную, но у де Вильены не получился удар в касание.
'18
'17
'15
В спокойном темпе идёт игра. По владению мячом преимущество у «Краснодара» — 58% на 42%.
'13
'12
Кабелла оступился и прилёг на газон. Нужна помощь игроку «Краснодара».
'10
Давиташвили убежал в контратаку и сделал перевод на правый край, но Кварацхелию подвела обработка мяча.
'8
Казанцы заработали штрафной в 40 метрах от ворот. Коновалов неудачно навесил — мяч улетел далеко в сторону.
'6
«Быки» забрали мяч и продолжают играть с позиции силы. Гости всей командой отошли к штрафной.
'4
Момент! Петров после подбора опасно пробил с радиуса штрафной — мяч прошёл в метре от штанги.
'3
Хозяева сразу перешли в атаку. Игнатьев сделал мягкий заброс в штрафную, Дюпин выбежал из ворот и опередил Вандерсона.
'1
Матч начался! Краснодарцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Краснодар» — «Рубин» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура РПЛ: «Краснодар» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.