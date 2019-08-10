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Краснодар Рубин

Чемпионат России: «Краснодар» принимает «Рубин». LIVE

РПЛ. 5-й тур. «Краснодар» — «Рубин». ОНЛАЙН

«Краснодар» принимает казанский «Рубин» в матче 5-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
5-й тур  |   10 августа 19:00   |  1 тайм
Краснодар
1:0
Рубин
Стадион «ФК Краснодар», Краснодар | Главный судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Кабелла 13'
Игнатьев 17'
Намли 18'
Давиташвили 24'
Подробная статистика матча
Основные составы
39 (в)   Матвей Сафонов
98 (з)   Сергей Петров
4 (з)   Александр Мартынович
5 (з)   Урош 
89 (п)   Дмитрий Стоцкий
77 (п)   Руслан Камболов
52 (п)   Тонни де
7 (п)   Реми Кабелла 13'
21 (п)   Юнес Намли 18'
10 (н)    Вандерсон
17 (н)   Иван Игнатьев 17'
22 (в)   Юрий Дюпин
5 (з)   Филип Уремович
69 (з)   Данил Степанов
80 (з)   Егор Сорокин
33 (з)   Олег Данченко
10 (п)   Игорь Коновалов
11 (п)   Зурико Давиташвили 24'
21 (п)   Хвича Кварацхелия
7 (п)   Вячеслав Подберёзкин
6 (п)   Евгений Башкиров
8 (н)   Видар Кьяртанссон
Запасной состав
1 (в)   Станислав Крицюк
3 (з)   Йон Гудни
6 (з)   Кристиан Рамирес
13 (з)   Алексей Грицаенко
11 (з)   Дмитрий Скопинцев
31 (п)   Кайо Панталеан
14 (п)   Кристофер Ольссон
93 (н)   Магомед-Шапи Сулейманов
33 (н)   Маркус Берг
23 (в)   Иван Коновалов
1 (в)   Давид Волк
3 (з)   Константин Плиев
51 (з)   Илья Агапов
29 (з)   Виталий Денисов
59 (п)   Никита Макаров
56 (п)   Максим Седов
77 (п)   Роман Акбашев
99 (п)   Камиль Закиров
26 (н)   Бека Микелтадзе
20 (н)   Евгений Марков
Удары
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Владение мячом
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Трансляция
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'20
Стоцкий рванул по правому флангу и навесил в штрафную, но у де Вильены не получился удар в касание.
'18
Намли в грубом подкате влетел в ногу Кьяртанссону. Жёлтая карточка.
'17
ГОЛ! Грубо ошибся Дюпин, выбивая мяч от ворот! Кабелла совершил перехват и сделал передачу на Игнатьева, который в ближнем бою переиграл вратаря.
'15
В спокойном темпе идёт игра. По владению мячом преимущество у «Краснодара» — 58% на 42%.
'13
Кабелла отмахнулся от соперника и получил жёлтую карточку.
'12
Кабелла оступился и прилёг на газон. Нужна помощь игроку «Краснодара».
'10
Давиташвили убежал в контратаку и сделал перевод на правый край, но Кварацхелию подвела обработка мяча.
'8
Казанцы заработали штрафной в 40 метрах от ворот. Коновалов неудачно навесил — мяч улетел далеко в сторону.
'6
«Быки» забрали мяч и продолжают играть с позиции силы. Гости всей командой отошли к штрафной.
'4
Момент! Петров после подбора опасно пробил с радиуса штрафной — мяч прошёл в метре от штанги.
'3
Хозяева сразу перешли в атаку. Игнатьев сделал мягкий заброс в штрафную, Дюпин выбежал из ворот и опередил Вандерсона.
'1
Матч начался! Краснодарцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Краснодар» — «Рубин» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура РПЛ: «Краснодар» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.