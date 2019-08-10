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Трансляция
С конца
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'45+3
Судейский свисток отправил команды по раздевалкам!
'45+3
Два навеса подряд в направлении штрафной «Тамбова», но и эти попытки остались без удара по воротам.
'45+2
Деспотович в поисках мяча вынужден подниматься практически к центру поля. Молчит атака хозяев.
'45+1
Три минуты добавлено к первому тайму.
'45
Карасёв выполнил слишком сильную передачу в штрафную «Оренбурга», Килин при всём желании не мог зацепиться за мяч у лицевой линии.
'44
'44
'42
И ещё одну замену готовят хозяева. И тут дело не в травме. Афонин у бровки.
'41
Неточная передача Малярова верхом загубила позиционную атаку «Оренбурга».
'39
Ввели оренбуржцы мяч из аута, отскок в центр штрафной получился на Чуканова, но удар у Андреа с лёта сильным не получился.
'37
Костюков в касание с линии штрафной пробил — выше ворот!
'35
'33
'33
'31
Врачи сегодня не сидят на месте. Готлиб захромал и показал, что ему нужна помощь.
'30
Алвеш мощно издали зарядил, мяч пошёл по центру ворот, где его и ждал Шелия.
'29
И ещё один корнер заработали гости, но на этот раз оборона хозяев надёжно сыграла у своих ворот.
'28
«Оренбург» попытался провести быструю атаку, но подвёл первый длинный пас.
'26
'25
Карасёв со стандарта навесил мяч в штрафную, Руденко немного засуетился при выходе из ворот, но тут обошлось для хозяев.
'24
«Тамбов» перетерпел стартовый атакующий настрой «Оренбурга». Гости в позиционном нападении.
'22
Вернулся Килин на поле. Костюков не обработал мяч на границе чужой штрафной, упустив возможность нанести удар по воротам.
'20
Килину нужна помощь медиков. В игровом моменте полузащитник «Тамбова» получил травму.
'19
Чуканов в ответ дальним выстрелом проверил голкипера «Тамбова»! Справился Шелия.
'18
Костюков с дальней дистанции нанёс удар — Руденко не ошибся в створе.
'17
Продолжают хозяева активно играть, доставляя мяч в переднюю линию.
'15
У Гогуа возникли какие-то проблемы со здоровьем. Но на этот раз удалось гостям избежать замены.
'13
Кулишев принял мяч в чужой штрафной, но продвинуться к воротам ему всё-таки не позволили.
'12
'12
'11
Кулик получил повреждение. Активно начали разминаться запасные «Тамбова».
'10
«Оренбург» в стартовый отрезок игры действует на поле с территориальным преимуществом.
'9
Терехов нашёл своим пасом Алвеша у гостевой штрафной, убрал Рикарду на замахе соперника и низом пробил — Шелия справился.
'8
Терехов низом прострелил в штрафную «Тамбова», отскок мяча пришёлся на Деспотовича, но его удар с разворота успели заблокировать.
'6
Конате сфолил в атаке. Много плотной борьбы на первых минутах встречи.
'5
Костюкова на грани с фолом остановили у штрафной площади «Оренбурга».
'4
Деспотович получил мяч в чужой штрафной и пробил по воротам под острым углом — Шелия на месте.
'2
Чуперка жёстко встретил Терехова рядом с центральным кругом. Таких стыков в игре будет предостаточно.
'1
Матч начался! Мяч с центра поля разыграли тамбовчане.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Оренбург» — «Тамбов» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура РПЛ: «Оренбург» — «Тамбов». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.