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Оренбург Тамбов

Встреча аутсайдеров: «Оренбург» пропустил от «Тамбова». LIVE

РПЛ. 5-й тур. «Оренбург» — «Тамбов». ОНЛАЙН

«Оренбург» принимает «Тамбов» в матче 5-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
5-й тур  |   10 августа 14:00   |  перерыв
Оренбург
0:1
Тамбов
Стадион «Газовик», Оренбург | Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия)
Гогуа 26'
Чуперка 34'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Александр Руденко
3 (з)   Михаил Сиваков
31 (з)   Виталий Шахов
6 (з)   Эди Готлиб 34'
13 (з)   Сергей Терехов
77 (п)   Никита Маляров
10 (п)   Рикарду Алвеш
32 (п)   Артём Кулишев
8 (п)   Даниэль Мишкич
11 (н)   Андреа Чуканов
9 (н)   Джордже Деспотович
88 (в)   Гиорги Шелия
3 (з)   Гурам Тетрашвили
27 (з)   Седрик Гогуа 26'
30 (з)   Сослан Таказов
58 (з)   Адесойе Ойеволе
55 (з)   Максим Осипенко
8 (п)   Антон Килин
6 (п)   Владислав Кулик
92 (п)   Валерий Чуперка 34'
77 (н)   Михаил Костюков
19 (н)   Мохамед Конате
Запасной состав
56 (в)   Александр Довбня
66 (з)   Савелий Козлов 34'
29 (п)   Вадим Афонин
5 (н)   Тимур Аюпов
20 (н)   Джоэль Фамейе
50 (в)   Владимир Сугробов
2 (з)   Алексей Рыбин
25 (п)   Павел Карасев
11 (п)   Олабиран Муйва
15 (п)   Усман Мухаммед
23 (п)   Данил Клёнкин
99 (п)   Иван Маркелов
9 (н)   Хасан Мамтов
Самоечитаемое
Трансляция
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'45+3
Судейский свисток отправил команды по раздевалкам!
'45+3
Два навеса подряд в направлении штрафной «Тамбова», но и эти попытки остались без удара по воротам.
'45+2
Деспотович в поисках мяча вынужден подниматься практически к центру поля. Молчит атака хозяев.
'45+1
Три минуты добавлено к первому тайму.
'45
Карасёв выполнил слишком сильную передачу в штрафную «Оренбурга», Килин при всём желании не мог зацепиться за мяч у лицевой линии.
'44
Афонин в игре.
'44
Маляров покинул поле.
'42
И ещё одну замену готовят хозяева. И тут дело не в травме. Афонин у бровки.
'41
Неточная передача Малярова верхом загубила позиционную атаку «Оренбурга».
'39
Ввели оренбуржцы мяч из аута, отскок в центр штрафной получился на Чуканова, но удар у Андреа с лёта сильным не получился.
'37
Костюков в касание с линии штрафной пробил — выше ворот!
'35
Чуперка отмахнулся от соперника, получив сначала по ногам. Судья показал карточку Валерию за неспортивное поведение.
'33
Козлова подняли с лавки.
'33
Готлиб не может продолжить встречу.
'31
Врачи сегодня не сидят на месте. Готлиб захромал и показал, что ему нужна помощь.
'30
Алвеш мощно издали зарядил, мяч пошёл по центру ворот, где его и ждал Шелия.
'29
И ещё один корнер заработали гости, но на этот раз оборона хозяев надёжно сыграла у своих ворот.
'28
«Оренбург» попытался провести быструю атаку, но подвёл первый длинный пас.
'26
ГОЛ! Прошла подача Карасёва от угла поля, Гогуа перепрыгнул всех своих оппонентов и головой с линии вратарской пробил точно в цель! Второй забитый мяч Седрика в сезоне!
'25
Карасёв со стандарта навесил мяч в штрафную, Руденко немного засуетился при выходе из ворот, но тут обошлось для хозяев.
'24
«Тамбов» перетерпел стартовый атакующий настрой «Оренбурга». Гости в позиционном нападении.
'22
Вернулся Килин на поле. Костюков не обработал мяч на границе чужой штрафной, упустив возможность нанести удар по воротам.
'20
Килину нужна помощь медиков. В игровом моменте полузащитник «Тамбова» получил травму.
'19
Чуканов в ответ дальним выстрелом проверил голкипера «Тамбова»! Справился Шелия.
'18
Костюков с дальней дистанции нанёс удар — Руденко не ошибся в створе.
'17
Продолжают хозяева активно играть, доставляя мяч в переднюю линию.
'15
У Гогуа возникли какие-то проблемы со здоровьем. Но на этот раз удалось гостям избежать замены.
'13
Кулишев принял мяч в чужой штрафной, но продвинуться к воротам ему всё-таки не позволили.
'12
Карасёв вышел вместо травмированного Кулика.
'12
Вынужденная замена у «Тамбова».
'11
Кулик получил повреждение. Активно начали разминаться запасные «Тамбова».
'10
«Оренбург» в стартовый отрезок игры действует на поле с территориальным преимуществом.
'9
Терехов нашёл своим пасом Алвеша у гостевой штрафной, убрал Рикарду на замахе соперника и низом пробил — Шелия справился.
'8
Терехов низом прострелил в штрафную «Тамбова», отскок мяча пришёлся на Деспотовича, но его удар с разворота успели заблокировать.
'6
Конате сфолил в атаке. Много плотной борьбы на первых минутах встречи.
'5
Костюкова на грани с фолом остановили у штрафной площади «Оренбурга».
'4
Деспотович получил мяч в чужой штрафной и пробил по воротам под острым углом — Шелия на месте.
'2
Чуперка жёстко встретил Терехова рядом с центральным кругом. Таких стыков в игре будет предостаточно.
'1
Матч начался! Мяч с центра поля разыграли тамбовчане.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Оренбург» — «Тамбов» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура РПЛ: «Оренбург» — «Тамбов». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.