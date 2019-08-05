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Ахмат Оренбург

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4-й тур РПЛ. «Ахмат» — «Оренбург». ОНЛАЙН

Грозненский «Ахмат» принимает «Оренбург» в рамках матча 4-го тура Российской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
4-й тур  |   05 августа 20:00   |  1 тайм
Ахмат
0:0
Оренбург
Стадион «Ахмат-Арена», Грозный | Главный судья: Николай Волошин (Смоленск, Россия)
Шахов 4'
Подробная статистика матча
Основные составы
16 (в)   Евгений Городов
15 (з)   Андрей Семёнов
20 (з)   Зоран Нижич
40 (з)   Ризван Уциев
4 (з)   Уилкер Анхель
23 (п)   Антон Швец
59 (п)   Евгений Харин
11 (п)    Исмаэл
77 (п)   Бернард Бериша
19 (п)   Олег Иванов
17 (н)   Аблайе Мбенге
56 (в)   Александр Довбня
13 (з)   Сергей Терехов
31 (з)   Виталий Шахов 4'
3 (з)   Михаил Сиваков
6 (з)   Эди Готлиб
15 (з)   Георгий Зотов
10 (п)   Рикарду Алвеш
8 (п)   Даниэль Мишкич
32 (п)   Артём Кулишев
20 (н)   Джоэль Фамейе
9 (н)   Джордже Деспотович
Запасной состав
33 (в)   Виталий Гудиев
5 (з)   Магомед Мусалов
9 (п)   Конрад Михаляк
8 (п)   Дамиан Шиманьски
88 (п)   Денис Глушаков
21 (п)   Одисе Роши
6 (п)   Михаил Гащенков
10 (п)   Халид Кадыров
18 (н)   Андрес Понсе
7 (н)   Магомед Митришев
1 (в)   Александр Руденко
66 (з)   Савелий Козлов
77 (п)   Никита Маляров
76 (п)   Давид Бидловский
5 (н)   Тимур Аюпов
11 (н)   Андреа Чуканов
Удары
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По воротам:
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Владение мячом
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Удары
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По воротам:
В створ:
Владение мячом
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Самоечитаемое
Трансляция
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'9
Антон Швец получил пас в центральной зоне у чужой штрафной и попытался на силу пробить, но отправил мяч заметно выше створа ворот.
'7
Рикарду Алвеш получил передачу на левом фланге атаки своей команды у чужой штрафной, но под прессингом был вынужден пасовать назад на партнера по команде.
'5
Исмаэл Силва навесил со штрафного с левого фланга атаки, но первым на мяче был один из защитников «Оренбурга».
'4
Бериша устремился в скоростной прорыв по левому флангу атаки, но был остановлен грубым подкатом со стороны Шахова.
'3
Длительное время контролируют мяч футболисты «Ахмата» на стартовых минутах нашего матча. Однако, пока без опасных моментов у чужих ворот.
'1
Матч начался!
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Ахмат» — «Оренбург» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура РПЛ: «Ахмат» — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.