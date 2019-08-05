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Трансляция
С конца
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'9
Антон Швец получил пас в центральной зоне у чужой штрафной и попытался на силу пробить, но отправил мяч заметно выше створа ворот.
'7
Рикарду Алвеш получил передачу на левом фланге атаки своей команды у чужой штрафной, но под прессингом был вынужден пасовать назад на партнера по команде.
'5
Исмаэл Силва навесил со штрафного с левого фланга атаки, но первым на мяче был один из защитников «Оренбурга».
'4
'3
Длительное время контролируют мяч футболисты «Ахмата» на стартовых минутах нашего матча. Однако, пока без опасных моментов у чужих ворот.
'1
Матч начался!
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Ахмат» — «Оренбург» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура РПЛ: «Ахмат» — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.