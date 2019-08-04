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Сочи Уфа

Встреча аутсайдеров: «Сочи» играет с «Уфой». LIVE

РПЛ. 4-й тур. «Сочи» — «Уфа». ОНЛАЙН

«Сочи» на своем поле играет с «Уфой» в матче 4-го тура чемпионата России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
4-й тур  |   04 августа 21:30   |  2 тайм
Сочи
0:0
Уфа
Стадион «Фишт», Сочи | Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
Кудряшов 19'
Миладинович 42'
Подробная статистика матча
Основные составы
35 (в)   Сослан Джанаев
45 (з)   Иван Миладинович 42'
13 (з)   Фёдор Кудряшов 19'
26 (з)   Никита Калугин
25 (з)   Иван Новосельцев
34 (з)   Тимофей Маргасов
15 (п)   Ибрагим Цаллагов
7 (п)   Евгений Песегов
55 (п)   Ян Казаев
17 (п)   Андрей Мостовой
77 (п)   Дмитрий Полоз
31 (в)   Александр Беленов
55 (з)   Джемал Табидзе
27 (з)   Йонуц Неделчяру
15 (з)   Александр Пуцко
33 (з)   Александр Сухов
77 (п)   Азер Алиев
8 (п)   Кэтэлин Карп
74 (п)   Даниил Фомин
10 (п)   Оливье Тилл
99 (н)   Андрей Козлов
44 (н)   Сильвестр Игбун
Запасной состав
12 (в)   Николай Заболотный
19 (в)   Евгений Фролов
20 (з)   Игорь Юрганов
92 (з)   Валерий Почивалин
90 (з)   Павел Шакуро
94 (п)   Душан Лагатор
5 (п)   Алексей Померко
21 (п)   Акмаль Бахтияров
87 (н)   Александр Карапетян
11 (н)   Владимир Обухов
16 (в)   Юрий Шафинский
1 (в)   Алексей Чернов
22 (з)   Артём Голубев
3 (з)   Павел Аликин
9 (п)   Ондржей Ванек
17 (н)   Николай Гиоргобиани
11 (н)   Ловро Бизяк
57 (н)   Вячеслав Кротов
23 (н)   Данила Емельянов
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Самоечитаемое
Трансляция
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'46
Замен в перерыве не произошло.
'46
Возвращаются на поле футболисты.
'45+1
Не стал ничего добавлять к первому тайму арбитр. Равная игра в невысоком темпе идёт, моментов было немного. Будем надеяться, что вторая половина матча получится более насыщенной.
'45
Кудряшов резко пробил головой после подачи и неудачной попытки выноса — рядом со штангой!
'44
Мостовой с левого фланга навесил к дальней штанге, где мяч был выбит на угловой.
'42
Миладинович в верховой борьбе жёстко заехал Козлову по лицу. Оказывают Андрею помощь.
'39
У Тилля несколько хороших вариантов для продолжения атаки было, но он выполнил неточную передачу, отдав мяч сопернику.
'37
Полоз слишком сильно навесил в штрафную с левого фланга, мяч улетел за лицевую линию.
'35
Быстрая атака «Уфы» закончилась офсайдом.
'33
Полоз навесил с углового, гости легко отбились.
'31
Фомин получил в штрафной мяч от Сухова и пробил в касание — Джанаев на месте, принял он удар на себя!
'29
Не удалось никому зацепиться за мяч после подачи Тилля. Контратака у «Сочи» не получилась.
'28
Игбун заработал неплохой штрафной на фланге.
'26
Полоз навесил к воротам, где защита выиграла борьбу за мяч и успешно выбила его на фланг.
'25
Неедлчяру завалил Цаллагова на газон рядом со штрафной. Опасный стандарт будет.
'23
Выбили гости мяч из штрафной после углового. На подборе оказался Песегов, пробивший в касание намного выше ворот.
'21
Новосельцев выполнил неточную передачу в штрафную.
'19
Кудряшов наступил Тиллю на ногу и получил «горчичник».
'18
Полоз опять в офсайде оказался. При этом столкнулся он с защитником в штрафной и упал на газон, но этот эпизод уже никакого значения не имел, конечно.
'17
Тилл с углового закрутил мяч к воротам, Табидзе нанёс удар головой — мяч попал в сетку с внешней стороны!
'15
Цаллагов выполнил хорошую передачу к штрафной, но Полоз был в офсайде.
'13
«Сочи» заработал угловой — Сухов выпрыгнул выше всех после навеса и выбил мяч головой.
'11
Замыкая навес в штрафную, Козлов пробил затылком в прыжке — Джанаев на месте.
'9
Тилл, разогнавшись на фланге, слишком далеко отпустил от себя мяч, и его перехватил Новосельцев.
'7
Беленов вышел из ворот и спокойно забрал мяч в руки после дальнего навеса.
'5
Фомин получил мяч в неудобной позиции и нарушил правила в атаке.
'3
Мостовой обыграл двух соперников и прострелил в штрафную, где мяч был перехвачен.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды выходят на поле.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Сочи» — «Уфа» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура РПЛ: «Сочи» — «Уфа». Начало встречи запланировано на 21:30 по московскому времени.