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Трансляция
С конца
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'46
Замен в перерыве не произошло.
'46
Возвращаются на поле футболисты.
'45+1
Не стал ничего добавлять к первому тайму арбитр. Равная игра в невысоком темпе идёт, моментов было немного. Будем надеяться, что вторая половина матча получится более насыщенной.
'45
Кудряшов резко пробил головой после подачи и неудачной попытки выноса — рядом со штангой!
'44
Мостовой с левого фланга навесил к дальней штанге, где мяч был выбит на угловой.
'42
'39
У Тилля несколько хороших вариантов для продолжения атаки было, но он выполнил неточную передачу, отдав мяч сопернику.
'37
Полоз слишком сильно навесил в штрафную с левого фланга, мяч улетел за лицевую линию.
'35
Быстрая атака «Уфы» закончилась офсайдом.
'33
Полоз навесил с углового, гости легко отбились.
'31
Фомин получил в штрафной мяч от Сухова и пробил в касание — Джанаев на месте, принял он удар на себя!
'29
Не удалось никому зацепиться за мяч после подачи Тилля. Контратака у «Сочи» не получилась.
'28
Игбун заработал неплохой штрафной на фланге.
'26
Полоз навесил к воротам, где защита выиграла борьбу за мяч и успешно выбила его на фланг.
'25
Неедлчяру завалил Цаллагова на газон рядом со штрафной. Опасный стандарт будет.
'23
Выбили гости мяч из штрафной после углового. На подборе оказался Песегов, пробивший в касание намного выше ворот.
'21
Новосельцев выполнил неточную передачу в штрафную.
'19
'18
Полоз опять в офсайде оказался. При этом столкнулся он с защитником в штрафной и упал на газон, но этот эпизод уже никакого значения не имел, конечно.
'17
Тилл с углового закрутил мяч к воротам, Табидзе нанёс удар головой — мяч попал в сетку с внешней стороны!
'15
Цаллагов выполнил хорошую передачу к штрафной, но Полоз был в офсайде.
'13
«Сочи» заработал угловой — Сухов выпрыгнул выше всех после навеса и выбил мяч головой.
'11
Замыкая навес в штрафную, Козлов пробил затылком в прыжке — Джанаев на месте.
'9
Тилл, разогнавшись на фланге, слишком далеко отпустил от себя мяч, и его перехватил Новосельцев.
'7
Беленов вышел из ворот и спокойно забрал мяч в руки после дальнего навеса.
'5
Фомин получил мяч в неудобной позиции и нарушил правила в атаке.
'3
Мостовой обыграл двух соперников и прострелил в штрафную, где мяч был перехвачен.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды выходят на поле.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Сочи» — «Уфа» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура РПЛ: «Сочи» — «Уфа». Начало встречи запланировано на 21:30 по московскому времени.