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Трансляция
С конца
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'33
Два подряд корнера разыграл ЦСКА, но справилась защита хозяев с подачами Облякова.
'31
И ещё момент у ворот «Рубина»! Бистрович теперь уже в роли диспетчера нашёл Чалова у штрафной, Фёдор развернулся и пробил — мяч от ноги Степанова прошёл над перекладиной!
'30
Опасно! Бистровичу покатили мяч в метре от штрафной «Рубина», удар в касание не заставил себя ждать — рядом с девяткой!
'30
Влашич сделал обостряющий пас в штрафную, Сигурдссону неудобно было сразу пробивать по воротам, а после этого мяч был «армейцами» потерян.
'29
Сели сейчас казанцы поближе к своим воротам, реагируя на активность москвичей.
'27
Фернандес от бровки низом прострелил в штрафную «Рубина», но Чалов ждал мяч немного в другой зоне.
'25
Обляков сфолил на Данченко, не дав тому разогнать контратаку «Рубина».
'24
Подтягиваются болельщики на трибуны. Явка сегодня для Казани выше обычной, хотя и до аншлага ещё далеко.
'22
Дюпин уверенно сыграл на выходе из ворот, прервав подачу Облякова от угла поля.
'21
Влашич снабдил мячом на радиусе штрафной Бистровича, удар получился с рикошетом по пути — всего лишь угловой для ЦСКА.
'20
Давиташвили на дальнюю штангу мяч забросил, но туда никто из партнёров не пошёл.
'19
Неплохую комбинацию задумали москвичи с пасом Влашича в касание на ход Сигурдссону в штрафную, но Дюпин прочитал этот ход и вовремя вышел из ворот.
'18
Симпатичную атаку провели казанцы, в которой был и прекрасный дриблинг Давиташвили, а затем и дальний удар — правда неточный.
'16
Прошёл проникающий пас в штрафную ЦСКА, Кьяртанссон в попытке обыграть соперника не удержался на ногах.
'14
Влашич выполнил плохой пас на фланг, запоров атаку ЦСКА три в три.
'13
Давиташвили ворвался в «армейскую» штрафную, а затем от лицевой линии прострелил в центр, но там оборона соперника сработала надёжно.
'11
Сигурдссон от центра поля протащил мяч до границы штрафной и низом нанёс удар — Дюпин на месте.
'10
Дивеев в подкате прервал прострел во вратарскую ЦСКА.
'8
Степанов с левого фланга навесил мяч в штрафную гостей, Микелтадзе головой несильно пробил — выше ворот.
'6
Микелтадзе по центру разогнал контратаку хозяев, но Магнуссон не проиграл в скорости и мяч перехватил.
'4
Москвичи в своей позиционной атаке нанесли два удара, но эти попытки Чалова и Влашича блокировали казанские защитники.
'2
Прошла подача в центр штрафной ЦСКА, Сорокин попытался в касание пробить, но толком по мячу не попал.
'1
Первая же атака «Рубина» через заброс на левый фланг привела к назначению углового.
'1
Матч начался! Мяч с центра поля разыграли казанцы.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Рубин» — ЦСКА можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура РПЛ: «Рубин» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.