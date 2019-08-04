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РПЛ. 4-й тур. «Рубин» — ЦСКА. ОНЛАЙН

Казанский «Рубин» на своем поле принимает московский ЦСКА в рамках 4-го тура чемпионата России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
4-й тур  |   04 августа 19:00   |  1 тайм
Рубин
0:0
ЦСКА
Стадион «Центральный», Казань | Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
22 (в)   Юрий Дюпин
5 (з)   Филип Уремович
80 (з)   Егор Сорокин
69 (з)   Данил Степанов
33 (з)   Олег Данченко
7 (п)   Вячеслав Подберёзкин
11 (п)   Зурико Давиташвили
10 (п)   Игорь Коновалов
18 (п)   Павел Могилевец
8 (н)   Видар Кьяртанссон
26 (н)   Бека Микелтадзе
35 (в)   Игорь Акинфеев
23 (з)   Хёрдур Магнуссон
78 (з)   Игорь Дивеев
31 (з)   Звонимир Шарлия
2 (з)   Марио Фернандес
7 (п)   Ильзат Ахметов
25 (п)   Кристиян Бистрович
98 (п)   Иван Обляков
17 (п)   Арнор Сигурдссон
8 (п)   Никола Влашич
9 (н)   Фёдор Чалов
Запасной состав
1 (в)   Давид Волк
23 (в)   Иван Коновалов
29 (з)   Виталий Денисов
3 (з)   Константин Плиев
51 (з)   Илья Агапов
6 (п)   Евгений Башкиров
70 (п)   Николай Кипиани
77 (п)   Роман Акбашев
99 (п)   Камиль Закиров
56 (п)   Максим Седов
20 (н)   Евгений Марков
1 (в)   Илья Помазун
5 (з)   Виктор Васин
14 (з)   Кирилл Набабкин
29 (п)   Яка Бийол
15 (п)   Дмитрий Ефремов
20 (п)   Константин Кучаев
18 (н)   Лассана Н'Диайе
19 (н)   Такума Нисимура
Самоечитаемое
Трансляция
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'33
Два подряд корнера разыграл ЦСКА, но справилась защита хозяев с подачами Облякова.
'31
И ещё момент у ворот «Рубина»! Бистрович теперь уже в роли диспетчера нашёл Чалова у штрафной, Фёдор развернулся и пробил — мяч от ноги Степанова прошёл над перекладиной!
'30
Опасно! Бистровичу покатили мяч в метре от штрафной «Рубина», удар в касание не заставил себя ждать — рядом с девяткой!
'30
Влашич сделал обостряющий пас в штрафную, Сигурдссону неудобно было сразу пробивать по воротам, а после этого мяч был «армейцами» потерян.
'29
Сели сейчас казанцы поближе к своим воротам, реагируя на активность москвичей.
'27
Фернандес от бровки низом прострелил в штрафную «Рубина», но Чалов ждал мяч немного в другой зоне.
'25
Обляков сфолил на Данченко, не дав тому разогнать контратаку «Рубина».
'24
Подтягиваются болельщики на трибуны. Явка сегодня для Казани выше обычной, хотя и до аншлага ещё далеко.
'22
Дюпин уверенно сыграл на выходе из ворот, прервав подачу Облякова от угла поля.
'21
Влашич снабдил мячом на радиусе штрафной Бистровича, удар получился с рикошетом по пути — всего лишь угловой для ЦСКА.
'20
Давиташвили на дальнюю штангу мяч забросил, но туда никто из партнёров не пошёл.
'19
Неплохую комбинацию задумали москвичи с пасом Влашича в касание на ход Сигурдссону в штрафную, но Дюпин прочитал этот ход и вовремя вышел из ворот.
'18
Симпатичную атаку провели казанцы, в которой был и прекрасный дриблинг Давиташвили, а затем и дальний удар — правда неточный.
'16
Прошёл проникающий пас в штрафную ЦСКА, Кьяртанссон в попытке обыграть соперника не удержался на ногах.
'14
Влашич выполнил плохой пас на фланг, запоров атаку ЦСКА три в три.
'13
Давиташвили ворвался в «армейскую» штрафную, а затем от лицевой линии прострелил в центр, но там оборона соперника сработала надёжно.
'11
Сигурдссон от центра поля протащил мяч до границы штрафной и низом нанёс удар — Дюпин на месте.
'10
Дивеев в подкате прервал прострел во вратарскую ЦСКА.
'8
Степанов с левого фланга навесил мяч в штрафную гостей, Микелтадзе головой несильно пробил — выше ворот.
'6
Микелтадзе по центру разогнал контратаку хозяев, но Магнуссон не проиграл в скорости и мяч перехватил.
'4
Москвичи в своей позиционной атаке нанесли два удара, но эти попытки Чалова и Влашича блокировали казанские защитники.
'2
Прошла подача в центр штрафной ЦСКА, Сорокин попытался в касание пробить, но толком по мячу не попал.
'1
Первая же атака «Рубина» через заброс на левый фланг привела к назначению углового.
'1
Матч начался! Мяч с центра поля разыграли казанцы.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Рубин» — ЦСКА можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура РПЛ: «Рубин» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.