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Трансляция
С конца
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'72
Все меньше времени остается у нас до конца матча. При этом никак не удается «Тамбову» взломать организованную оборону «Арсенала».
'70
'70
'67
Длительное время контролируют мяч футболисты «Арсенала». Могут себе позволить гости сейчас никуда не торопиться.
'65
'64
Бенито попытался запустить в прорыв по правому флангу Кленкина, но послал мяч слишком сильно и соперник сумел мяч перехватить.
'63
Момент у «Тамбова»! Таказов получил пас на левом краю чужой штрафной и нанес удар с выгодной позиции, но принял этот выстрел на себя Денисов!
'61
Прошла передача на Кленкина в штрафную «Арсенала», но тот затянул с решением и вместо удара отдал пас на соперника.
'59
Ломовицкий накрутил Таказова на правом фланге атаки и исполнил подачу в центр чужой штрафной, где в прыжке первым на мяче был Ойеволе.
'57
Луценко отпасовал низом вперед по левому флангу атаки на Тетрашвили, а тот прострелил низом в центр чужой штрафной, где первым на мяче был соперник.
'55
Костюков получил пас на левом фланге атаки и попытался навесить в центр, но послал мяч слишком низко и прямо на голову сопернику.
'53
'51
Бенито получил передачу на линии чужой штрафной и мощно пробил, но угодил в соперника. Мяч отскочил к Аппаеву, а тот уже пробил неточно.
'50
'48
Активнее пробуют начать сразу со старта второго тайма футболисты «Тамбова», но пока обходится без опасных моментов у ворот «Арсенала».
'46
'46
'46
'46
'46
Начался второй тайм!
'45+1
Перерыв! 0:1 по итогам первого тайма нашего матча. Пока не выходит толком атакующая игра у «Тамбова». Можно ожидать изменений в составе хозяев уже сразу после перерыва.
'44
Кирилл Комбаров получил повреждение в столкновении с Маркеловым. Пауза у нас в игре.
'42
'41
Костюков ворвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и на исполнение попытался пробить, но отправил мяч мимо дальнего угла ворот.
'39
Альварес подключился к атаке своей команды и попытался пробить из-за пределов штрафной, но мяч пролетел рядом с девяткой ворот Шелия.
'37
Спокойно развивается у нас игра сейчас и больше контролируют мяч футболисты «Арсенала».
'35
Маркелов попытался самостоятельно пройти вперед по правому флангу атаки, но надежно сыграл против него в отборе Альварес.
'33
Альварес подключился к атаке своей команды по левому флангу, навесил в чужую штрафную, где арбитр зафиксировал положение вне игры.
'31
Довольно спокойно и с поочередным успехом развивается у нас игра. Нельзя отдать однозначное преимущество одной из сторон.
'29
После подачи со штрафного с правого фланга атаки «Тамбова» пробил головой Костюков под перекладину ворот, но уверенно в рамке сыграл Левашов.
'27
Ломовицкий исполнил слишком сильный и неточный перевод на левый фланг атаки. В результате Лесовой лишь проводил мяч за лицевую линию поля.
'25
'22
Аппаев вошел в чужую штрафную с левого фланга атаки и попытался навесить в центр, но отправил мяч слишком сильно и неточно за лицевую линию поля.
'20
Аппаев отпасовал низом под удар Чуперка в центральной зоне у чужой штрафной, а тот в касание пробил, но уж очень неточно.
'18
Кирилл Комбаров неудачно пробил со штрафного с выгодной позиции намного выше створа ворот.
'17
Ойеволе нарушил правила против Лесового в центральной зоне у своей штрафной. Может быть опасно.
'14
'11
Прошла подача с правого фланга атаки «Арсенала» в штрафную «Тамбова» на Чаушича, но тот подыграл себе рукой при попытке мяч обработать.
'9
Альварес прошел вперед по левому флангу атаки, но исполнил затем слишком сильную и неточную подачу в центр мимо всех партнеров по команде.
'7
Маркелов получил пас на левом фланге атаки и попытался навесить в центр, но отправил в итоге мяч за лицевую линию поля.
'5
Костадинов сфолил против Карасева на левом фланге атаки «Тамбова». Карасев сам же исполнил подачу со стандартного положения, но первым на мяче был соперник.
'3
Аппаев забрался во вне игры на левом фланге атаки у чужой штрафной во время стремительного наступления «Тамбова».
'1
Матч начался!
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Тамбов» — «Арсенал» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура РПЛ: «Тамбов» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.