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Четвертый удар в створ ворот «Краснодара» тоже ни к чему не приводит. Как же хорош Сафонов!
Снизился темп игры, да и ошибок стало чуть больше. Пока без очевидных опасных моментов.
Ари в атаке бьет по воротам «Зенита», но неопасно, сильно выше.
Сутормин отправил передачу на Дзюбу, подсуетился Сантос, но Сафонов вновь забирает себе мяч.
Лапочкин подзывает Еськова, что-то у судей со связью. Несколько секунд на то, чтобы исправить, и Еськов возвращается на поле.
Аут в пользу «Зенита» у ворот «Краснодара». Последние несколько минут хорошо контролируют питерцы мяч. Особенно активе также «легенда «Рубина» — Алексей Сутормин.
Игра выровнялась, «Зенит» тоже начал проводить неплохие вылазки к воротам соперника, но там очень надежен Матвей Сафонов. Да и Спаича нужно отметить, прервал он опасную атаку Азмуна.
Болезненный удар получает Жирков, Еськов снова останавливает игру.
Прекрасный удар у Ракицкого, но забить ему помешали Сафонов со Спаичем, который выбивает мяч на угловой. Правда, он неудачный, тут же улетает «Краснодар» в атаку, но тоже неудачную.
Фол! В прыжке один из Спаич схватил Дзюбу за лицо. Судья назначает штрафной в ворота «Краснодара», который исполняет Ракицкий.
Мартынович на траве, держится за лицо. Однако мяч остается у «Зенита», Мартынович в падении сзади задел Дзюбу.
Дуглас Сантос! Сильно, прицельно в нижний угол бьет он, но реагирует голкипер, забирает мяч. Угловой тоже ни к чему не приводит, «Краснодар» уходит в атаку.
Рамирес на Азмуна отдал просто прекрасную передачу, но защита «Краснодара» быстро все исправила, опасного удара не произошло.
Поддавливают южане. Трудно у «Зенита» происходит выход из обороны в атаку, теряют много питерцы.
Прошло 15 минут матча, игра стала напоминать качели. Но «Краснодар» чуть предпочтительнее смотрится. Кабелла наносит сильный удар по воротам Лунева, но сильно выше.
Угловой у ворот «Зенита», но был зафиксирован фол. Судья показывает, что Мартынович трогал Лунева, а это сразу стоп игра.
Лунев сыграл на выходе, надежен голкипер питерцев в этом моменте.
Немного вернул себе контроль мяча «Зенит», стал активнее проявлять себя на половине «Краснодара».
Могла бы быть опасная атака с Дзюбой во главе, Дриусси сделал неплохую передачу, но немного помешал Еськов. Мяч уходит на угловой.
Битком стадион на Крестовском острове, несмотря на позднее время. А «Краснодар» все еще владеет инициативой, но пока без острых моментов.
Не выпускают краснодарцы «Зенит» со своей половины поля. Очень активно начал «Краснодар», владеют мячом футболисты южан.
Угловой в розыгрыше «Краснодара» ни к чему не приводит. Мяч выходит в аут.
И сразу опасный момент у ворот «Зенита»! Магомед Оздоев выбивает мяч на угловой после навеса Ари. И помощь потребуется новичку «Краснодара» Намли. Да, очень активное начало матча.
Стартовый свисток! Поехали! На матче, к слову, будет использована система видеопомощи арбитрам — VAR.
Перед матчем награждаются лучший игрок прошлого года Артем Дзюба и лучший тренер прошлого сезона Сергей Семак.
Появляются команды на поле, совсем немного времени до одного из главных матчей тура!
После трех туров петербургская команда набрала три очка и возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. «Краснодар» проиграл в первом туре, но потом победил дважды — команда на шестом месте с шестью очками.
А вот футболисты, которые выйдут с первых минут у «Краснодара».
Стартовый состав хозяев. Отметим, что новичок Малком в запасе, поэтому фанаты уже сегодня могут увидеть его на поле.
Поединок начнется в 21.30 по московскому времени.
Петербургский «Зенит» играет с «Краснодаром» в одном из центральных матчей тура РПЛ. «Газета.Ru» следит за событиями игры в режиме онлайн.