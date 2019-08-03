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Зенит Краснодар

Матч в Петербурге: «Зенит» принимает «Краснодар». LIVE

РПЛ. 4-й тур. «Зенит» — «Краснодар». ОНЛАЙН

«Зенит» встречается с «Краснодаром» в матче 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
4-й тур  |   03 августа 21:30   |  1 тайм
Зенит
0:0
Краснодар
Стадион «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», Санкт-Петербург | Главный судья: Алексей Еськов (Москва, Россия)
Жирков 2'
Барриос 28'
де Вильена 36'
Подробная статистика матча
Основные составы
99 (в)   Андрей Лунёв
3 (з)   Дуглас дос
44 (з)   Ярослав Ракицкий
6 (з)   Бранислав Иванович
18 (п)   Юрий Жирков 2'
5 (п)   Вильмар Барриос 28'
91 (п)   Алексей Сутормин
27 (п)   Магомед Оздоев
11 (н)   Себастьян Дриусси
7 (н)   Сердар Азмун
22 (н)   Артём Дзюба
39 (в)   Матвей Сафонов
6 (з)   Кристиан Рамирес
4 (з)   Александр Мартынович
5 (з)   Урош 
98 (з)   Сергей Петров
77 (п)   Руслан Камболов
14 (п)   Кристофер Ольссон
52 (п)   Тонни де 36'
21 (п)   Юнес Намли
7 (п)   Реми Кабелла
9 (н)    Ари
Запасной состав
78 (в)   Александр Васютин
41 (в)   Михаил Кержаков
23 (з)   Миха Мевля
24 (з)   Эмануэль Маммана
19 (з)   Игорь Смольников
21 (п)   Александр Ерохин
38 (п)   Леон Мусаев
14 (п)   Далер Кузяев
16 (п)   Кристиан Нобоа
10 (п)   Эмилиано Ригони
77 (н)   Лука Джорджевич
8 (н)    Малком
1 (в)   Станислав Крицюк
71 (в)   Сергей Ещенко
13 (з)   Алексей Грицаенко
3 (з)   Йон Гудни
11 (з)   Дмитрий Скопинцев
89 (п)   Дмитрий Стоцкий
17 (н)   Иван Игнатьев
33 (н)   Маркус Берг
93 (н)   Магомед-Шапи Сулейманов
Удары
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По воротам:
В створ:
Владение мячом
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  • Угловые
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Удары
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По воротам:
В створ:
Владение мячом
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  • Угловые
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37

Четвертый удар в створ ворот «Краснодара» тоже ни к чему не приводит. Как же хорош Сафонов!

36

Вильена падает всем своим весом на ноги Жиркову, тот падает и держится за нее. Еськову ничего не остается, как достать желтую карточку и назначить штрафной.

35

Снизился темп игры, да и ошибок стало чуть больше. Пока без очевидных опасных моментов.

33

Ари в атаке бьет по воротам «Зенита», но неопасно, сильно выше.

32

Сутормин отправил передачу на Дзюбу, подсуетился Сантос, но Сафонов вновь забирает себе мяч.

31

Лапочкин подзывает Еськова, что-то у судей со связью. Несколько секунд на то, чтобы исправить, и Еськов возвращается на поле.

29

Барриос и желтая карточка! Недоволен он, но подкат сзади он везде подкат сзади, тут к решению арбитра не придраться.

28

Аут в пользу «Зенита» у ворот «Краснодара». Последние несколько минут хорошо контролируют питерцы мяч. Особенно активе также «легенда «Рубина» — Алексей Сутормин.

27

Игра выровнялась, «Зенит» тоже начал проводить неплохие вылазки к воротам соперника, но там очень надежен Матвей Сафонов. Да и Спаича нужно отметить, прервал он опасную атаку Азмуна.

25

Болезненный удар получает Жирков, Еськов снова останавливает игру.

24

Прекрасный удар у Ракицкого, но забить ему помешали Сафонов со Спаичем, который выбивает мяч на угловой. Правда, он неудачный, тут же улетает «Краснодар» в атаку, но тоже неудачную.

22

Фол! В прыжке один из Спаич схватил Дзюбу за лицо. Судья назначает штрафной в ворота «Краснодара», который исполняет Ракицкий.

21

Мартынович на траве, держится за лицо. Однако мяч остается у «Зенита», Мартынович в падении сзади задел Дзюбу.

19

Дуглас Сантос! Сильно, прицельно в нижний угол бьет он, но реагирует голкипер, забирает мяч. Угловой тоже ни к чему не приводит, «Краснодар» уходит в атаку.

18

Рамирес на Азмуна отдал просто прекрасную передачу, но защита «Краснодара» быстро все исправила, опасного удара не произошло.

17

Поддавливают южане. Трудно у «Зенита» происходит выход из обороны в атаку, теряют много питерцы.

15

Прошло 15 минут матча, игра стала напоминать качели. Но «Краснодар» чуть предпочтительнее смотрится. Кабелла наносит сильный удар по воротам Лунева, но сильно выше.

13

Угловой у ворот «Зенита», но был зафиксирован фол. Судья показывает, что Мартынович трогал Лунева, а это сразу стоп игра.

11

Лунев сыграл на выходе, надежен голкипер питерцев в этом моменте.

11

Немного вернул себе контроль мяча «Зенит», стал активнее проявлять себя на половине «Краснодара».

9

Момент! Сердар Азмун бил по воротам, но прямо в руки Сафонову.

8

Могла бы быть опасная атака с Дзюбой во главе, Дриусси сделал неплохую передачу, но немного помешал Еськов. Мяч уходит на угловой.

7

Битком стадион на Крестовском острове, несмотря на позднее время. А «Краснодар» все еще владеет инициативой, но пока без острых моментов.

6

Не выпускают краснодарцы «Зенит» со своей половины поля. Очень активно начал «Краснодар», владеют мячом футболисты южан.

4

Угловой в розыгрыше «Краснодара» ни к чему не приводит. Мяч выходит в аут.

2

И сразу опасный момент у ворот «Зенита»! Магомед Оздоев выбивает мяч на угловой после навеса Ари. И помощь потребуется новичку «Краснодара» Намли. Да, очень активное начало матча.

0

Стартовый свисток! Поехали! На матче, к слову, будет использована система видеопомощи арбитрам — VAR.

21:30

Перед матчем награждаются лучший игрок прошлого года Артем Дзюба и лучший тренер прошлого сезона Сергей Семак.

21:29

Появляются команды на поле, совсем немного времени до одного из главных матчей тура!

21:27

После трех туров петербургская команда набрала три очка и возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. «Краснодар» проиграл в первом туре, но потом победил дважды — команда на шестом месте с шестью очками.

21:25

А вот футболисты, которые выйдут с первых минут у «Краснодара».

21:23

Стартовый состав хозяев. Отметим, что новичок Малком в запасе, поэтому фанаты уже сегодня могут увидеть его на поле.

21:20

Поединок начнется в 21.30 по московскому времени.

21:15

Петербургский «Зенит» играет с «Краснодаром» в одном из центральных матчей тура РПЛ. «Газета.Ru» следит за событиями игры в режиме онлайн.