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Спартак Динамо М

Московское дерби: «Спартак» против «Динамо». LIVE

РПЛ. 4-й тур. «Спартак» — «Динамо». ОНЛАЙН

Московский «Спартак» на своем поле принимает столичное «Динамо» в матче 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
4-й тур  |   03 августа 19:00   |  1 тайм
Спартак
0:0
Динамо М
Стадион «Открытие Арена», Москва | Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
98 (в)   Александр Максименко
14 (з)   Георгий Джикия
2 (з)   Самуэль Жиго
38 (з)   Андрей Ещенко
6 (з)    Айртон
88 (п)   Александр Ташаев
47 (п)   Роман Зобнин
7 (п)   Аяз Гулиев
49 (п)   Джано Ананидзе
10 (п)   Зелимхан Бакаев
19 (н)   Эсекьель Понсе
1 (в)   Антон Шунин
44 (з)   Тони Шуньич
17 (з)   Сергей Паршивлюк
34 (з)   Константин Рауш
4 (з)   Владимир Рыков
77 (п)   Шарль Каборе
11 (п)   Себастьян Шиманьски
22 (п)    Жоаозиньо
6 (п)   Артур Юсупов
8 (н)   Кирилл Панченко
99 (н)   Рамиль Шейдаев
Запасной состав
57 (в)   Александр Селихов
32 (в)   Артём Ребров
29 (з)   Илья Кутепов
92 (з)   Николай Рассказов
21 (з)   Малькольм Баду
17 (п)   Солтмурад Бакаев
54 (п)   Наиль Умяров
22 (п)   Михаил Игнатов
20 (п)   Андре Шюррле
9 (п)   Резиуан Мирзов
37 (н)   Георгий Мелкадзе
31 (в)   Игорь Лещук
13 (з)   Игорь Калинин
18 (з)   Иван Ордец
3 (з)   Заурбек Плиев
24 (з)   Роман Евгеньев
2 (з)   Григорий Морозов
7 (п)   Мигел Кардозу
5 (п)   Абдул Теттех
10 (п)   Фёдор Черных
20 (п)   Вячеслав Грулёв
9 (н)   Клинтон Н'Жье
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`3

МОМЕНТИЩЕ! Атаковали красно-белые первые две минуты, но так до удара и не довели дело. А вот динамовцы прошли по флангу, Юсупов получил передачу в нескольких метрах от центра линии штрафной и пробивал под перекладину — Максименко выручил.

`1

Матч начался! Поехали!

18:59

Футболисты появляются на поле! Защитник «Спартака» Айртон выходит со своим новорожденным сыном на руках — маленьким Тео. Милота.

18:55

После трех туров чемпионата России красно-белые находятся на десятом месте, имея в своем активе лишь четыре очка. Но у «Динамо» дела обстоят не лучше — абсолютно такие же показатели.

18:50

В последний раз «Спартак» проигрывал «Динамо» в мае прошлого года, а во всех двух встречах в завершившемся сезоне одержал победу. Сегодня у команды Дмитрия Хохлова будет особенная мотивация.

18:45

Бело-голубые не удивили стартовыми сочетаниями. Все лидеры на месте.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Рыков, Шунич, Юсупов, Жоаозиньо, Каборе, Рауш, Шиманьски, Панченко, Шейдаев.

18:40

Состав хозяев поля! Чемпион мира-2014 Андре Шюррле остался в запасе.

«Спартак»: Максименко, Ещенко, Джикия, Жиго, Айртон, Джано, Ташаев, Гулиев, Зобнин, Бакаев З., Понсе.

18:35

Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

18:30

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! В Москве день дерби — «Спартак» принимает «Динамо». «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.