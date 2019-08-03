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Матч начался! Поехали!
Футболисты появляются на поле! Защитник «Спартака» Айртон выходит со своим новорожденным сыном на руках — маленьким Тео. Милота.
После трех туров чемпионата России красно-белые находятся на десятом месте, имея в своем активе лишь четыре очка. Но у «Динамо» дела обстоят не лучше — абсолютно такие же показатели.
В последний раз «Спартак» проигрывал «Динамо» в мае прошлого года, а во всех двух встречах в завершившемся сезоне одержал победу. Сегодня у команды Дмитрия Хохлова будет особенная мотивация.
Бело-голубые не удивили стартовыми сочетаниями. Все лидеры на месте.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Рыков, Шунич, Юсупов, Жоаозиньо, Каборе, Рауш, Шиманьски, Панченко, Шейдаев.
Состав хозяев поля! Чемпион мира-2014 Андре Шюррле остался в запасе.
«Спартак»: Максименко, Ещенко, Джикия, Жиго, Айртон, Джано, Ташаев, Гулиев, Зобнин, Бакаев З., Понсе.
Игра начнется в 19.00 по московскому времени.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! В Москве день дерби — «Спартак» принимает «Динамо». «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.