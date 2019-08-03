Крылья Советов

'33

Рядом с голом! Алексей Миранчук сделал навес во вратарскую, Рыжиков не удержал мяч в руках, отскок получился на Крыховяка, который головой пробил по воротам при отыгранном вратаре, но Карпов успел с «ленточки» мяч выбить!