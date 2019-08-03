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Трансляция
С конца
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'45+1
Прозвучал свисток на перерыв! В первом тайме игры команды создали несколько опасных моментов у ворот, но реализовать свой шанс смогли только «железнодорожники» — Смолов ударом головой замкнул фланговую подачу Рыбуся.
'45+1
Одну минуту накинул рефери к первой половине матча.
'44
«Локомотив» и в концовке тайма больше дружит с мячом. «Крылья Советов» терпят в обороне.
'42
Рыжиков! Антон Миранчук ушёл в лицевую, затем сделал передачу к радиусу штрафной, Игнатьев убрал на замахе соперника и с левой ноги пробил — голкипер в прыжке отменил «девяточку»
'40
Москвичи провели атаку с ходу, Смолов получил мяч на краю штрафной и низом пробил в направление дальнего угла ворот — Рыжиков справился!
'39
Божович за негодование на тренерском мостике получил «горчичник».
'37
Могла хозяевам аукнуться потеря мяча на своей половине поля, но обошлось для них.
'36
Комбаров доставил мяч в штрафную гостей, Чернов высоко выпрыгнул и головой нанёс удар — рядом со штангой!
'35
Соболеву не дали нанести удар по воротам, а позиция была отличная.
'33
Рядом с голом! Алексей Миранчук сделал навес во вратарскую, Рыжиков не удержал мяч в руках, отскок получился на Крыховяка, который головой пробил по воротам при отыгранном вратаре, но Карпов успел с «ленточки» мяч выбить!
'31
Алексей Миранчук от углового флажка навесил на ближнюю штангу, но к такому ходу самарцы уже привыкли.
'30
Комбаров подачу выполнил в штрафную «Локомотива», Кабутов с лёта зарядил — мощно, но неточно!
'28
Хорошую атаку с ходу провели самарцы. Анюков выполнил передачу на ход Кабутову в штрафную, Гилерме вышел из ворот и мяч накрыл!
'27
Баринов поспешил с передачей, Жемалетдинов ещё не успел открыться в свободный «коридор».
'25
Чорлука здорово подстраховал левым край своей обороны, не пустив соперника к мячу.
'23
Опасно! Алексей Миранчук выполнил подачу со стандарта к вратарской, Баринов угадал с отскоком мяча от газона и пробил в касание — перекладина! Пытались москвичи и добавить в цель, но боковой судья поднял флажок — офсайд.
'21
'20
Игнатьев не позволил пройти прострелу Канунникова — удар от ворот.
'19
У москвичей гораздо лучше держится мяч — эти заметки пошли с первых минут встречи.
'17
'15
'13
'13
Первый корнер хозяев в матче не привёл к моменту у ворот. Смолов вернулся в оборону и здорово головой сыграл у ближней штанги.
'12
Опасный ответ хозяев! Канунников через левый край ворвался в штрафную и нанёс удар с угла вратарской — Чорлука успел ногу выставить на пути мяча!
'10
Момент у самарских ворот! Антон Миранчук шикарный пасом разрезал оборону «Крыльев», Смолов вышел на ворота, но протолкнуть мяч мимо Рыжикова не сумел!
'9
Право на ещё один корнер получили москвичи. Алексей Миранчук вновь навесил в штрафную, Баринов был близок к удару по воротам, но ему успели помешать.
'7
Соболев получил повреждение при верховой борьбе за мяч. Медики привели Александра в чувства.
'6
Алексей Миранчук на ближнюю штангу выполнил подачу, но там оборона «Крыльев» сыграла надёжно.
'5
Чернов в подкате выбил мяч на угловой. Первый подобный стандарт в матче для гостей.
'4
Антон Миранчук не смог прокинуть мяч мимо Анюкова — заглохла атака «Локомотива» на левом краю.
'3
Жемалетдинов у бровки наступил на ногу Канунникову — фол судья не прозевал.
'2
Алексей Миранчук получил мяч у чужой штрафной, по воротам не стал пробивать, а обостряющая передача не прошла.
'1
Матч начался! Мяч с центра поля разыграли самарцы.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Крылья Советов» — «Локомотив» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура РПЛ: «Крылья Советов» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.