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Урал Ростов

Карпин в Екатеринбурге: «Ростов» проигрывает «Уралу». LIVE

РПЛ. 3-й тур. «Урал» — «Ростов». ОНЛАЙН

«Урал» на своем поле принимает «Ростов» в матче 3-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
4-й тур  |   03 августа 14:00   |  1 тайм
Урал
1:0
Ростов
Стадион «Екатеринбург Арена», Екатеринбург | Главный судья: Станислав Васильев (Ижевск, Россия)
Панюков 14'
Ароян 20'
Подробная статистика матча
Основные составы
31 (в)   Ярослав Годзюр
27 (з)   Михаил Меркулов
3 (з)   Вараздат Ароян 20'
15 (п)   Денис Кулаков
8 (п)   Роман Емельянов
57 (п)   Артём Фидлер
6 (п)   Рафал Аугустыняк
58 (п)   Отман Эль-Кабир
17 (п)   Николай Димитров
10 (н)   Эрик Бикфалви
20 (н)   Андрей Панюков 14'
30 (в)   Сергей Песьяков
28 (з)   Евгений Чернов
6 (з)   Рагнар Сигурдссон
34 (з)   Алексей Козлов
78 (з)   Дмитрий Чистяков
8 (п)   Ивелин Попов
17 (п)   Матиас Норманн
11 (п)   Алексей Ионов
7 (п)   Роман Ерёменко
19 (п)   Хорен Байрамян
14 (н)   Эльдор Шомуродов
Запасной состав
77 (в)   Олег Баклов
21 (з)   Исламжан Насыров
19 (з)   Денис Поляков
69 (п)   Артём Шаболин
14 (п)   Юрий Бавин
43 (п)   Александр Голубцов
80 (п)   Чингиз Магомадов
44 (п)   Андрей Егорычев
88 (н)   Павел Погребняк
11 (н)   Владимир Ильин
79 (н)   Артём Юсупов
79 (в)   Даниил Фролкин
1 (в)   Егор Бабурин
5 (з)   Деннис Хаджикадунич
3 (з)   Мацей Вилюш
25 (з)   Арсений Логашов
15 (п)   Данил Глебов
26 (п)   Александр Саплинов
23 (п)   Александр Зуев
47 (н)   Александр Долгов
9 (н)   Бьорн Сигурдарсон
Удары
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По воротам:
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Владение мячом
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Удары
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Владение мячом
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Трансляция
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'22
Козлов получил пас от Байрамяна на правом краю чужой штрафной и исполнил передачу в центр в направлении Шомуродова, но того сумел опередить Ароян.
'20
Ароян получил желтую карточку за выход на поле после перевязки головы без разрешения арбитра.
'18
Перекладина! Еременко навесил с правого фланга атаки в центр на линию вратарской, откуда пробил головой Шомуродов, но мяч ударился о перекладину ворот Годзюра!
'16
После розыгрыша углового гостями решился на удар метров с 25-ти Норманн, но отправил мяч заметно выше створа ворот.
'14
Гол! 1:0! Димитров прошел вперед по правому флангу атаки и исполнил подачу в центр на линию вратарской, где Панюков классным ударом слета отправил мяч в угол ворот.
'12
Норманн попытался обыграться в стеночку с Байрамяном в центральной зоне у чужой штрафной, но ответный пас от Хорена сумел перехватить Годзюр.
'10
Попов отпасовал в центральной зоне у чужой штрафной на Еременко и тот в касание нанес удар, но рикошетом от соперника мяч прилетел в руки вратарю.
'8
Ивелин Попов исполнил длинную передачу от центра поля к чужой штрафной на Ионова, но здорово на перехвате в этом моменте сыграл Меркулов.
'6
Ивелин Попов вышел на ударную позицию в центральной зоне у чужой штрафной, попытался пробить, но отправил мяч мимо дальнего угла ворот.
'5
Фидлер грубо сыграл в отборе в центре поля против Романа Еременко. Досталось тут футболисту «Ростова», но обошлось пока без желтой карточки.
'3
Первый угловой в матче заработали и разыграли футболисты «Урала». Однако, прострел со стандарта в чужую штрафную к успеху не привел.
'1
Матч начался!
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Урал» — «Ростов» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура РПЛ: «Урал» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.