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Трансляция
С конца
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'22
Козлов получил пас от Байрамяна на правом краю чужой штрафной и исполнил передачу в центр в направлении Шомуродова, но того сумел опередить Ароян.
'20
'18
Перекладина! Еременко навесил с правого фланга атаки в центр на линию вратарской, откуда пробил головой Шомуродов, но мяч ударился о перекладину ворот Годзюра!
'16
После розыгрыша углового гостями решился на удар метров с 25-ти Норманн, но отправил мяч заметно выше створа ворот.
'14
'12
Норманн попытался обыграться в стеночку с Байрамяном в центральной зоне у чужой штрафной, но ответный пас от Хорена сумел перехватить Годзюр.
'10
Попов отпасовал в центральной зоне у чужой штрафной на Еременко и тот в касание нанес удар, но рикошетом от соперника мяч прилетел в руки вратарю.
'8
Ивелин Попов исполнил длинную передачу от центра поля к чужой штрафной на Ионова, но здорово на перехвате в этом моменте сыграл Меркулов.
'6
Ивелин Попов вышел на ударную позицию в центральной зоне у чужой штрафной, попытался пробить, но отправил мяч мимо дальнего угла ворот.
'5
Фидлер грубо сыграл в отборе в центре поля против Романа Еременко. Досталось тут футболисту «Ростова», но обошлось пока без желтой карточки.
'3
Первый угловой в матче заработали и разыграли футболисты «Урала». Однако, прострел со стандарта в чужую штрафную к успеху не привел.
'1
Матч начался!
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Урал» — «Ростов» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура РПЛ: «Урал» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.