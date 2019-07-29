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Рубин Ахмат

Утешить Глушакова: «Ахмат» сражается с «Рубином». LIVE

РПЛ. 3-й тур. «Рубин» — «Ахмат». ОНЛАЙН

В матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) казанский «Рубин» на своем поле принимает грозненский «Ахмат». Новичок чеченского клуба Денис Глушаков не попал в заявку из-за травмы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
3-й тур  |   29 июля 20:00   |  перерыв
Рубин
0:0
Ахмат
Стадион «Центральный», Казань | Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
22 (в)   Юрий Дюпин
33 (з)   Олег Данченко
80 (з)   Егор Сорокин
5 (з)   Филип Уремович
69 (з)   Данил Степанов
21 (п)   Хвича Кварацхелия
10 (п)   Игорь Коновалов
11 (п)   Зурико Давиташвили
18 (п)   Павел Могилевец
7 (п)   Вячеслав Подберёзкин
20 (н)   Евгений Марков
16 (в)   Евгений Городов
20 (з)   Зоран Нижич
15 (з)   Андрей Семёнов
40 (з)   Ризван Уциев
23 (п)   Антон Швец
59 (п)   Евгений Харин
77 (п)   Бернард Бериша
6 (п)   Михаил Гащенков
11 (п)    Исмаэл
19 (п)   Олег Иванов
17 (н)   Аблайе Мбенге
Запасной состав
1 (в)   Давид Волк
23 (в)   Иван Коновалов
29 (з)   Виталий Денисов
3 (з)   Константин Плиев
51 (з)   Илья Агапов
56 (п)   Максим Седов
70 (п)   Николай Кипиани
77 (п)   Роман Акбашев
59 (п)   Nikita Makarov
26 (н)   Бека Микелтадзе
8 (н)   Видар Кьяртанссон
33 (в)   Виталий Гудиев
42 (в)   Александр Мелихов
5 (з)   Магомед Мусалов
9 (п)   Конрад Михаляк
8 (п)   Дамиан Шиманьски
21 (п)   Одисе Роши
10 (п)   Халид Кадыров
18 (н)   Андрес Понсе
7 (н)   Магомед Митришев
Самоечитаемое
Трансляция
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'45
Перерыв! 0:0 по итогам первого тайма нашего матча. Пока нулевая ничья в нашем матче при наличии моментов у обеих команд. После перерыва мы наверняка можем рассчитывать и на голы.
'44
Марков не по правилам сыграл в единоборстве против Швеца поблизости от центра поля. Арбитр фол зафиксировал и провел устную беседу с форвардом «Рубина».
'42
Подберезкин попытался обыграться в стеночку с Давиташвили в центральной зоне у чужой штрафной, но ответный пас был перехвачен соперником.
'40
Исмаэл Силва неудачно пробил со штрафного с выгодной позиции в стенку из футболистов «Рубина».
'39
Уремович откровенно ударил по ногам Силву поблизости от своей штрафной. Может быть опасный стандарт у «Ахмата».
'38
Степанов получил пас на левом фланге атаки, но затем неудачно пошел в дриблинг и сам же выпустил мяч за боковую линию поля.
'36
Семенов подключился к атаке своей команды по центру и мощно пробил из-за пределов штрафной, но уверенно в рамке ворот сыграл Дюпин.
'34
После подачи с углового с правого фланга в центр штрафной «Рубина» нанес удар в касание слета Швец, но отправил мяч выше створа ворот.
'33
Момент у «Ахмата»! После длинной передачи из глубины поля и провала обороны «Рубина» неожиданно выскочил один на один Бериша, но пробил прямо в Дюпина!
'31
Данченко подключился к атаке своей команды по правому флангу, исполнил подачу в чужую штрафную, но мяч прилетел прямо в руки Городову.
'29
Момент у «Рубина»! Могилевец отпасовал низом у чужой штрафной на Давиташвили и тот на исполнение пробил парашютом, но уверенно в рамке ворот сыграл Городов!
'27
Давиташвили приблизился к чужой штрафной по левому флангу атаки, на исполнение попытался пробить, но отправил мяч мимо дальнего угла ворот Городова.
'25
Семенов исполнил классный заброс от центра поля в чужую штрафную на Беришу, а тот сумел пробить головой, но отправил мяч мимо створа ворот.
'23
Кварацхелия снова попытался убежать в прорыв по правому флангу атаки, но Бериша вовремя помог Харину, сумев отобрать мяч в этом моменте.
'21
Длительное время контролируют мяч футболисты «Рубина» на чужой половине поля. Однако, пока грамотно обороняются гости.
'19
Кварацхелия попытался самостоятельно пройти вперед по правому флангу атаки, но совместными усилиями Харин и Бериша сумели его остановить в этом моменте.
'17
Момент у «Рубина»! Коновалов забросил мяч от центра поля в чужую штрафную на Могилевца и тот пробил головой с 10-ти метров, но Евгений Городов сумел среагировать!
'15
Марков убежал один на один после передачи от центра поля в исполнении Коновалова и уверенно пробил в сетку ворот, но уже после свистка арбитра об офсайде.
'13
Бериша навесил с левого фланга атаки на дальнюю штангу, где первым на мяче был защитник «Рубина» Уремович. Хозяевам удалось опасность ликвидировать.
'11
Бериша попытался пройти вперед по левому флангу атаки своей команды, но был остановлен фолом со стороны Кварацхелии.
'9
После подачи со стандартного положение из глубины поля от Коновалова сумел нанести удар головой с 11-ти метров Сорокин, но отправил мяч не слишком сильно и прямо в руки голкиперу.
'7
А теперь уже Иванов с нарушением правил сыграл в единоборстве в центре поля против Коновалова. Неудачно это стандартное положение разыграли хозяева.
'5
Харин с нарушением правил сыграл против Кварацхелии в центре поля. Пока обходится без желтых карточек арбитр.
'3
Больше контролируют мяч футболисты «Рубина» на стартовых минутах нашего матча. Гости вынуждены пока в основном обороняться.
'1
Матч начался!
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Рубин» — «Ахмат» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура РПЛ: «Рубин» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.