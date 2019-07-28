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Московское дерби: ЦСКА принимает «Локомотив». LIVE

РПЛ. 3-й тур. ЦСКА — «Локомотив». ОНЛАЙН

ЦСКА на своем поле встречается с «Локомотивом» в рамках третьего тура чемпионата России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
3-й тур  |   28 июля 19:00   |  Матч не начался
ЦСКА
0:0
Локомотив
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва | Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
35 (в)   Игорь Акинфеев
23 (з)   Хёрдур Магнуссон
5 (з)   Виктор Васин
78 (з)   Игорь Дивеев
2 (з)   Марио Фернандес
7 (п)   Ильзат Ахметов
25 (п)   Кристиян Бистрович
98 (п)   Иван Обляков
8 (п)   Никола Влашич
17 (п)   Арнор Сигурдссон
9 (н)   Фёдор Чалов
1 (в)   Маринато Гилерме
27 (з)    Мурило
14 (з)   Ведран Чорлука
2 (з)   Дмитрий Живоглядов
31 (п)   Мацей Рыбусь
20 (п)   Владислав Игнатьев
6 (п)   Дмитрий Баринов
7 (п)   Гжегож Крыховяк
59 (п)   Алексей Миранчук
17 (п)   Рифат Жемалетдинов
19 (н)   Антонио Эдер
Запасной состав
1 (в)   Илья Помазун
22 (в)   Георгий Кырнац
31 (з)   Звонимир Шарлия
14 (з)   Кирилл Набабкин
3 (з)   Никита Чернов
71 (п)   Наяир Тикнизян
87 (п)   Константин Марадишвили
15 (п)   Дмитрий Ефремов
20 (п)   Константин Кучаев
29 (п)   Яка Бийол
18 (н)   Лассана Н'Диайе
19 (н)   Такума Нисимура
77 (в)   Антон Коченков
30 (в)   Никита Медведев
84 (з)   Михаил Лысов
3 (з)   Брайан Идову
5 (з)   Бенедикт Хёведес
37 (з)   Станислав Магкеев
33 (з)   Соломон Кверквелия
69 (п)   Даниил Куликов
18 (п)   Александр Коломейцев
67 (п)   Роман Тугарев
89 (п)   Никита Дорофеев
9 (н)   Фёдор Смолов
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Трансляция
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18:48

Теперь «Локо». Итак: Гилерме, Мурило, Чорлука, Живоглядов, Рыбусь, Крыховяк, Баринов, Жемалетдинов, Игнатьев, Ал. Миранчук, Эдер. Запас: Коченков, Медведев, Куликов, Магкеев, Коломейцев, Лысов, Кверквелия, Тугарев, Идову, Хёведес, Смолов, Дорофеев.

18:44

Переходим к составам. Начнем с хозяев — ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Васин, Магнуссон, Обляков, Бистрович, Ахметов, Влашич, Чалов, Сигурдссон. Запас: Помазун, Кырнац, Чернов, Набабкин, Ефремов, Н'Диайе, Нисимура, Кучаев, Бийол, Шарлия, Тикнизян, Марадишвили.

18:35

Начало матча запланировано на 19.00 мск.

18:30

ЦСКА и «Локомотив» встречаются в столичном дерби в 3-м туре Российской премьер-лиги. Вместе с вами за игрой будет наблюдать Иван Орехов.