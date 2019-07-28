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Трансляция
С конца
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18:48
Теперь «Локо». Итак: Гилерме, Мурило, Чорлука, Живоглядов, Рыбусь, Крыховяк, Баринов, Жемалетдинов, Игнатьев, Ал. Миранчук, Эдер. Запас: Коченков, Медведев, Куликов, Магкеев, Коломейцев, Лысов, Кверквелия, Тугарев, Идову, Хёведес, Смолов, Дорофеев.
18:44
Переходим к составам. Начнем с хозяев — ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Васин, Магнуссон, Обляков, Бистрович, Ахметов, Влашич, Чалов, Сигурдссон. Запас: Помазун, Кырнац, Чернов, Набабкин, Ефремов, Н'Диайе, Нисимура, Кучаев, Бийол, Шарлия, Тикнизян, Марадишвили.
18:35
Начало матча запланировано на 19.00 мск.
18:30
ЦСКА и «Локомотив» встречаются в столичном дерби в 3-м туре Российской премьер-лиги. Вместе с вами за игрой будет наблюдать Иван Орехов.