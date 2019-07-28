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Трансляция
С конца
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'45+2
Прозвучал свисток на перерыв! Первый тайм встречи получился, как по игре, так и по счёту за «Ростовом». Ерёменко стал автором пока единственного гола, мощно выстрелив со штрафного под верхнюю планку ворот. Лишь в первые 15 минут игры «Арсенал» владел инициативой, но затем её целиком отдал.
'45+2
«Ростов» и в компенсированное время действует первым номером.
'45+1
Две минуты добавлено к первому тайму игры.
'45
Луценко откликнулся на передачу с фланга, но при этом залез в офсайд.
'44
Опасно! Быстрая атака с ходу прошла у ростовчан, Ионов в штрафную сделал пас на ход Шомуродову, Эльдор попытался перебросить вратаря, но тот мяч отбил!
'42
«Ростов» практически безраздельно владеет мячом. Понимают это и тульские болельщики, недовольно посвистывая на трибунах.
'42
Ещё один удар от Попова, но на этот раз с дальнего расстояния — блокирована попытка.
'40
Альварес потерял мяч на фланге, сразу же ростовчане провели атаку. Байрамян скинул мяч к линии штрафной, удар Попова в касание парировал голкипер!
'38
Ерёменко навесил мяч в район дальней штанги, Нигматуллин уверенно сыграл на выходе из ворот.
'37
'36
Чернов остановил атаку «Арсенала», построенную правым флангом.
'35
Прошла подача от угла поля, мяч заметался по штрафной гостей, состоялся и удар по воротам, но Песьяков не ошибся с выбором позиции.
'34
Беляев издали зарядил, мяч от ноги Попова отправился за лицевую линию — угловой.
'33
Перспективно смотрелся контрвыпад туляков, но успели ростовчане вернуться в оборону. Ломовицкий уже в атаке второго темпа нанёс неточный дальний удар.
'31
Возобновилась встреча. Успели наставники команд за эту паузу дать своим подопечным ценные указания.
'30
Пауза на водопой. Жара сегодня в Туле.
'29
В контратаке ростовчан Попов с подбора с линии штрафной зарядил — выше ворот!
'28
Отбились гости после выполненного хозяевами стандартного положения.
'27
'26
Шомуродов издали низом пробил — прямо во вратаря. Ионов ждал в этой атаке «Ростова» передачи, за что и напихал партнёру по команде.
'25
Туляки вроде бы контролируют мяч, но опять же — это всё до штрафной площади соперника.
'23
«Арсенал» старается отреагировать на пропущенный мяч. Фланговая подача в штрафную гостей не дала результата.
'21
'20
Байрамяна сбили в полуметре от штрафной «Арсенала». Убойный стандарт для ростовчан.
'19
Ионов низом прострелил в центр штрафной хозяев, Шомуродов получил мяч спиной к воротам, затем развернулся и пробил — мимо цели!
'18
Попов сорвал контратаку туляков, тактически грамотно сфолив. Обошлось без карточки для Ивелина.
'17
Ерёменко от лицевой мягкий навес выполнил к воротам, Байрамяну лишь в последний момент помешали пробить!
'16
Чернов получил повреждение. За пределами поля ему оказывают помощь.
'15
Теперь уже «Ростов» больше контролирует мяч. Попов заброс совершил к штрафной, но Ионову не дали зацепиться за мяч.
'13
Норманн головой сделал скидку в центр штрафной «Арсенала», Попов с лёта пробил, но в створ не попал!
'12
Ионов со штрафного пробил, но не смог перекинуть стенку.
'10
'10
Луценко решил пробить с угла штрафной, но попал в соперника.
'9
Хагуш здорово приложился издали, мяч летел точно под штангу, но Песьяков в прыжке отвёл угрозу в сторону!
'8
Сигурдссон выбил мяч головой на угловой, не позволив Луценко нанести удар.
'7
Ломовицкий с правого края доставил мяч в штрафную, но тут оборона «Ростова» сыграла надёжно.
'6
Пока у «Арсенала» лучше держится мяч, но «Ростов» при этом не позволяет у своих ворот вести игру.
'4
Чаушич после перехвата разогнал атаку хозяев, но уже у штрафной отпустил от себя мяч, упустив момент для удара по воротам.
'2
Ломовицкий попытался пробить по воротам «Ростова», но получилось неудачно.
'1
Матч начался! Мяч с центра поля разыграли туляки.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Арсенал» — «Ростов» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура РПЛ: «Арсенал» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.