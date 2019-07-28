'45+2

Прозвучал свисток на перерыв! Первый тайм встречи получился, как по игре, так и по счёту за «Ростовом». Ерёменко стал автором пока единственного гола, мощно выстрелив со штрафного под верхнюю планку ворот. Лишь в первые 15 минут игры «Арсенал» владел инициативой, но затем её целиком отдал.