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Трансляция
С конца
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'21
Штанга! После передачи от центра поля ворвался в чужую штрафную Азмун, мастерски брал с пути защитника и пробил мимо вратаря, но попал в дальнюю штангу ворот Довбни.
'19
Мишкич получил пас на правом фланге атаки и попытался навесить в чужую штрафную, но отправил мяч слишком сильно и неточно. Мяч улетел за лицевую линию поля.
'17
Дриусси попытался обыграться в стеночку с Дзюбой на левом фланге атаки, но ответный пас от Артема в этом моменте был перехвачен соперником.
'15
Сердар Азмун грубо сыграл против Рикарду Алвеша поблизости от центра поля. Справедливый фол зафиксировал арбитр, но пока обошелся без желтой карточки.
'13
После длинной передачи из глубины поля забрался во вне игры у чужой штрафной Артем Дзюба.
'11
Дзюба отпасовал назад на левом фланге атаки на Дугласа Сантоса, а тот навесил в центр чужой штрафной, где первым на мяче был соперник.
'9
Ракицкий исполнил классный перевод на левый фланг атаки, где Дуглас Сантос исполнил подачу в чужую штрафную, но там первым на мяче был соперник.
'7
Пробуют организовать сейчас свои атаки в ответ футболисты «Оренбурга». Хозяева не против были бы быстро ликвидировать отставание в счете.
'5
Момент у «Оренбурга»! После подачи с правого фланга атаки во вратарскую пробил головой с нескольких метров Деспотович, но спас свою команду Лунев!
'3
Дриусси исполнил бесхитростную подачу со штрафного с правого фланга атаки во владения Довбни, где первым на мяче был один из соперников.
'1
'1
Матч начался!
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Оренбург» — «Зенит» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура РПЛ: «Оренбург» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.