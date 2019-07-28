онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Оренбург Зенит

Укрепить лидерство: «Зенит» гостит у «Оренбурга». LIVE

РПЛ. 3-й тур. «Оребург» — «Зенит». ОНЛАЙН

«Оренбург» на своем поле принимает «Зенит» в рамках 3-го тура чемпионата России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
3-й тур  |   28 июля 14:00   |  1 тайм
Оренбург
0:1
Зенит
Стадион «Газовик», Оренбург | Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия)
Азмун 1'
Подробная статистика матча
Основные составы
56 (в)   Александр Довбня
13 (з)   Сергей Терехов
31 (з)   Виталий Шахов
66 (з)   Савелий Козлов
12 (з)   Андрей Малых
3 (з)   Михаил Сиваков
8 (п)   Даниэль Мишкич
10 (п)   Рикарду Алвеш
32 (п)   Артём Кулишев
11 (н)   Андреа Чуканов
9 (н)   Джордже Деспотович
99 (в)   Андрей Лунёв
6 (з)   Бранислав Иванович
44 (з)   Ярослав Ракицкий
3 (з)   Дуглас дос
49 (з)   Денис Терентьев
91 (п)   Алексей Сутормин
27 (п)   Магомед Оздоев
5 (п)   Вильмар Барриос
11 (н)   Себастьян Дриусси
22 (н)   Артём Дзюба
7 (н)   Сердар Азмун 1'
Запасной состав
1 (в)   Александр Руденко
15 (з)   Георгий Зотов
76 (п)   Давид Бидловский
57 (п)   Евгений Болотов
29 (п)   Вадим Афонин
77 (п)   Никита Маляров
5 (н)   Тимур Аюпов
88 (н)   Артём Галаджан
20 (н)   Джоэль Фамейе
78 (в)   Александр Васютин
41 (в)   Михаил Кержаков
24 (з)   Эмануэль Маммана
87 (з)   Данила Прохин
23 (з)   Миха Мевля
38 (п)   Леон Мусаев
18 (п)   Юрий Жирков
10 (п)   Эмилиано Ригони
21 (п)   Александр Ерохин
77 (н)   Лука Джорджевич
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'21
Штанга! После передачи от центра поля ворвался в чужую штрафную Азмун, мастерски брал с пути защитника и пробил мимо вратаря, но попал в дальнюю штангу ворот Довбни.
'19
Мишкич получил пас на правом фланге атаки и попытался навесить в чужую штрафную, но отправил мяч слишком сильно и неточно. Мяч улетел за лицевую линию поля.
'17
Дриусси попытался обыграться в стеночку с Дзюбой на левом фланге атаки, но ответный пас от Артема в этом моменте был перехвачен соперником.
'15
Сердар Азмун грубо сыграл против Рикарду Алвеша поблизости от центра поля. Справедливый фол зафиксировал арбитр, но пока обошелся без желтой карточки.
'13
После длинной передачи из глубины поля забрался во вне игры у чужой штрафной Артем Дзюба.
'11
Дзюба отпасовал назад на левом фланге атаки на Дугласа Сантоса, а тот навесил в центр чужой штрафной, где первым на мяче был соперник.
'9
Ракицкий исполнил классный перевод на левый фланг атаки, где Дуглас Сантос исполнил подачу в чужую штрафную, но там первым на мяче был соперник.
'7
Пробуют организовать сейчас свои атаки в ответ футболисты «Оренбурга». Хозяева не против были бы быстро ликвидировать отставание в счете.
'5
Момент у «Оренбурга»! После подачи с правого фланга атаки во вратарскую пробил головой с нескольких метров Деспотович, но спас свою команду Лунев!
'3
Дриусси исполнил бесхитростную подачу со штрафного с правого фланга атаки во владения Довбни, где первым на мяче был один из соперников.
'1
Гол! 0:1! Рикарду Алвеш отдал под прессингом в центре поля крайне неудачную передачу назад прямо на Дзюбу, а тот пасом низом вывел один на один Азмун и Сердар уверенно пробил мимо голкипера в сетку ворот.
'1
Матч начался!
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Оренбург» — «Зенит» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура РПЛ: «Оренбург» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.