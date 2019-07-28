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Гол! 0:1! Рикарду Алвеш отдал под прессингом в центре поля крайне неудачную передачу назад прямо на Дзюбу, а тот пасом низом вывел один на один Азмун и Сердар уверенно пробил мимо голкипера в сетку ворот.