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Трансляция
С конца
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'45+1
Свисток на перерыв! В первом тайме игры «Краснодар» сумел два мяча отправить в ворота «Сочи» — Игнатьев оформил дубль.«Быки» и «леопарды» провели отличные 45 минут, моментов у ворот команды создали предостаточно. Пока реализация лучше у хозяев, но у гостей ещё есть вторая половина матча, за которую можно исправить ситуацию.
'45
Ответ «Краснодара»! Вандерсон с линии штрафной зарядил — рядом с ближним углом ворот!
'45
Сафонов парировал мяч после удара головой в ближний угол ворот!
'44
Размашистую атаку провели гости, но Набиуллин передержал мяч на левом краю штрафной и упустил момент для удара.
'42
'41
Песегов низом прострелил в штрафную, но прямо на ногу сопернику, который в касание вынес мяч на фланг.
'40
Бурмистров не нашёл поддержки и решил продемонстрировать свой дальний удар, но запустил мяч на трибуны.
'38
Камболов здорово приложился из-за штрафной, мяч уже был готов прописаться в дальнем углу ворот, но Заболотный в шикарном прыжке мяч отразил!
'37
Полоз мягкий заброс совершил в штрафную в расчёте на Мостового, но тот проскочил чуть мимо момента.
'35
Хороший заброс в направлении Полоза прошёл, была возможность у Дмитрия через центр обострить ситуацию у ворот хозяев, но Рамирес сместился с фланга и подстраховал своих партнёров.
'33
С фланга состоялась подача в штрафную «Краснодара», но Мартынович занял верх и выбил мяч подальше от ворот.
'32
'31
Не прошла у хозяев игра в стеночку у чужой штрафной, а задумано было неплохо.
'30
Обошёлся без неприятностей для «леопардов» стандарт соперника.
'29
Вандерсон сразу трёх игроков стянул на себя, в штрафную войти не удалось, но корнер «быки» заработали.
'27
Шикарный получился проход у Вандерсона, но у чужой штрафной всё-таки отпустил от себя мяч, позволив Юрганову прервать атакующие замыслы бразильца.
'25
'24
Ошиблись краснодарцы при передаче назад, сразу же сочинцы развернули контратаку два в два, прошёл и удар по воротам — Сафонов парировал мяч!
'22
Старательно «Сочи» бежит в атаку, но при этом стало меньше получаться в передней линии.
'20
Заболотный прочитал заброс из глубины поля, вышел из ворот и забрал мяч уверенно в руки.
'19
Камболов в довольно грубом подкате снёс Полоза. Фол, но без карточки.
'18
«Краснодар» после забитого мяча не успокоился. С большим желанием хозяева продолжают атаковать.
'16
Ари выполнил оригинальный «черпачок» в штрафную, но Игнатьев немного в другой точке ждал мяч.
'14
'14
Фол в атаке заметил рефери после выполненного сочинцами стандартного положения.
'13
«Сочи» провёл атаку левым флангом, Мартынович в эталонном подкате мяч отправил за лицевую линию.
'12
Игнатьев попался в офсайдную ловушку — лайнсмен не зевнул этот момент.
'11
Отличные скорости в игре на стартовых минутах. Команды обмениваются хорошими атаками.
'9
Вынесли гости мяч из своей штрафной, справившись со стандартом соперника.
'8
Юрганов в подкате выбил мяч на угловой, прервав передачу с левого края.
'7
Опасно! Провели сочинцы атаку три в три, Полоза вывели на удар из центра штрафной — мяч пролетел чуть выше перекладины!
'6
«Краснодар» справился со стандартом соперника от угла поля.
'5
Бурмистров подобрал мяч на радиусе штрафной и зарядил по воротам — мяч после рикошета улетел на угловой.
'4
Момент! Перехватили хозяева мяч у центра поля, сразу же развернулась атака с ходу, Ари отпасовал на правый край штрафной, Вандерсон вышел на ударную позицию, но Заболотный вовремя вышел из ворот и не позволил себя пробить!
'2
Де Вильена с левого фланга доставил мяч в штрафную, Ари из борьбы несильно головой пробил, но мяч в створ не полетел.
'1
Встреча началась! Первый удар по мячу в центре поля нанесли сочинцы.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Краснодар» — «Сочи» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура РПЛ: «Краснодар» — «Сочи». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.