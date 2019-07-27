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Краснодар Сочи

Южное дерби: «Краснодар» дважды забил «Сочи». LIVE

РПЛ. 3-й тур. «Краснодар» — «Сочи». LIVE

«Краснодар» на домашнем поле принимает «Сочи» в матче 3-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
3-й тур  |   27 июля 19:00   |  перерыв
Краснодар
2:0
Сочи
Стадион «ФК Краснодар», Краснодар | Главный судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Игнатьев 14'
Ари 32'
Игнатьев 42'
Набиуллин 25'
Подробная статистика матча
Основные составы
39 (в)   Матвей Сафонов
5 (з)   Урош 
98 (з)   Сергей Петров
4 (з)   Александр Мартынович
6 (з)   Кристиан Рамирес
77 (п)   Руслан Камболов
21 (п)   Юнес Намли
52 (п)   Тонни де
10 (н)    Вандерсон
17 (н)   Иван Игнатьев 14' 42'
9 (н)    Ари 32'
12 (в)   Николай Заболотный
45 (з)   Иван Миладинович
26 (з)   Никита Калугин
24 (з)   Эльмир Набиуллин 25'
13 (з)   Фёдор Кудряшов
20 (з)   Игорь Юрганов
15 (п)   Ибрагим Цаллагов
18 (п)   Никита Бурмистров
17 (п)   Андрей Мостовой
7 (п)   Евгений Песегов
77 (п)   Дмитрий Полоз
Запасной состав
88 (в)   Андрей Синицын
1 (в)   Станислав Крицюк
3 (з)   Йон Гудни
14 (п)   Кристофер Ольссон
47 (п)   Даниил Уткин
31 (п)   Кайо Панталеан
89 (п)   Дмитрий Стоцкий
19 (н)   Андрей Иван
33 (н)   Маркус Берг
93 (н)   Магомед-Шапи Сулейманов
35 (в)   Сослан Джанаев
19 (в)   Евгений Фролов
90 (з)   Павел Шакуро
92 (з)   Валерий Почивалин
34 (з)   Тимофей Маргасов
55 (п)   Ян Казаев
94 (п)   Душан Лагатор
5 (п)   Алексей Померко
87 (н)   Александр Карапетян
11 (н)   Владимир Обухов
Удары
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По воротам:
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Владение мячом
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Удары
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Владение мячом
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Трансляция
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'45+1
Свисток на перерыв! В первом тайме игры «Краснодар» сумел два мяча отправить в ворота «Сочи» — Игнатьев оформил дубль.«Быки» и «леопарды» провели отличные 45 минут, моментов у ворот команды создали предостаточно. Пока реализация лучше у хозяев, но у гостей ещё есть вторая половина матча, за которую можно исправить ситуацию.
'45
Ответ «Краснодара»! Вандерсон с линии штрафной зарядил — рядом с ближним углом ворот!
'45
Сафонов парировал мяч после удара головой в ближний угол ворот!
'44
Размашистую атаку провели гости, но Набиуллин передержал мяч на левом краю штрафной и упустил момент для удара.
'42
ГОЛ! Де Вильена издали нанёс пушечный удар, Заболотный отбил мяч перед собой, чем воспользовался Игнатьев, оформивший дубль при добивании!
'41
Песегов низом прострелил в штрафную, но прямо на ногу сопернику, который в касание вынес мяч на фланг.
'40
Бурмистров не нашёл поддержки и решил продемонстрировать свой дальний удар, но запустил мяч на трибуны.
'38
Камболов здорово приложился из-за штрафной, мяч уже был готов прописаться в дальнем углу ворот, но Заболотный в шикарном прыжке мяч отразил!
'37
Полоз мягкий заброс совершил в штрафную в расчёте на Мостового, но тот проскочил чуть мимо момента.
'35
Хороший заброс в направлении Полоза прошёл, была возможность у Дмитрия через центр обострить ситуацию у ворот хозяев, но Рамирес сместился с фланга и подстраховал своих партнёров.
'33
С фланга состоялась подача в штрафную «Краснодара», но Мартынович занял верх и выбил мяч подальше от ворот.
'32
Ари откровенно скосил соперника — жёлтая карточка в награду.
'31
Не прошла у хозяев игра в стеночку у чужой штрафной, а задумано было неплохо.
'30
Обошёлся без неприятностей для «леопардов» стандарт соперника.
'29
Вандерсон сразу трёх игроков стянул на себя, в штрафную войти не удалось, но корнер «быки» заработали.
'27
Шикарный получился проход у Вандерсона, но у чужой штрафной всё-таки отпустил от себя мяч, позволив Юрганову прервать атакующие замыслы бразильца.
'25
Набиуллин за срыв атаки удостоился внимания со стороны рефери — жёлтая карточка показана защитнику «Сочи».
'24
Ошиблись краснодарцы при передаче назад, сразу же сочинцы развернули контратаку два в два, прошёл и удар по воротам — Сафонов парировал мяч!
'22
Старательно «Сочи» бежит в атаку, но при этом стало меньше получаться в передней линии.
'20
Заболотный прочитал заброс из глубины поля, вышел из ворот и забрал мяч уверенно в руки.
'19
Камболов в довольно грубом подкате снёс Полоза. Фол, но без карточки.
'18
«Краснодар» после забитого мяча не успокоился. С большим желанием хозяева продолжают атаковать.
'16
Ари выполнил оригинальный «черпачок» в штрафную, но Игнатьев немного в другой точке ждал мяч.
'14
ГОЛ! Вандерсон получил передачу у правого края штрафной, на рывке ушёл от защитника и прострелил во вратарскую, где Игнатьев сыграл на опережение и послал мяч в угол ворот!
'14
Фол в атаке заметил рефери после выполненного сочинцами стандартного положения.
'13
«Сочи» провёл атаку левым флангом, Мартынович в эталонном подкате мяч отправил за лицевую линию.
'12
Игнатьев попался в офсайдную ловушку — лайнсмен не зевнул этот момент.
'11
Отличные скорости в игре на стартовых минутах. Команды обмениваются хорошими атаками.
'9
Вынесли гости мяч из своей штрафной, справившись со стандартом соперника.
'8
Юрганов в подкате выбил мяч на угловой, прервав передачу с левого края.
'7
Опасно! Провели сочинцы атаку три в три, Полоза вывели на удар из центра штрафной — мяч пролетел чуть выше перекладины!
'6
«Краснодар» справился со стандартом соперника от угла поля.
'5
Бурмистров подобрал мяч на радиусе штрафной и зарядил по воротам — мяч после рикошета улетел на угловой.
'4
Момент! Перехватили хозяева мяч у центра поля, сразу же развернулась атака с ходу, Ари отпасовал на правый край штрафной, Вандерсон вышел на ударную позицию, но Заболотный вовремя вышел из ворот и не позволил себя пробить!
'2
Де Вильена с левого фланга доставил мяч в штрафную, Ари из борьбы несильно головой пробил, но мяч в створ не полетел.
'1
Встреча началась! Первый удар по мячу в центре поля нанесли сочинцы.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Краснодар» — «Сочи» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура РПЛ: «Краснодар» — «Сочи». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.