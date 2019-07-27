'45+1

Свисток на перерыв! В первом тайме игры «Краснодар» сумел два мяча отправить в ворота «Сочи» — Игнатьев оформил дубль.«Быки» и «леопарды» провели отличные 45 минут, моментов у ворот команды создали предостаточно. Пока реализация лучше у хозяев, но у гостей ещё есть вторая половина матча, за которую можно исправить ситуацию.