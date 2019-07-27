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Трансляция
С конца
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'25
Айртон на хорошей скорости пробросил мяч мимо Тетрашвили, который в итоге был вынужден сфолить.
'23
Гулиев получил передачу за штрафной, подготовил удар и исполнил его — мяч попал в перекладину!
'22
«Спартак» к середине тайма обозначил своё территориальное преимущество.
'21
Ойеволе здорово сыграл головой в центре своей штрафной, прервав фланговую подачу.
'20
Фернандо длинную передачу выполнил, но Понсе не смог выиграть борьбу за мяч на подступах к штрафной «Тамбова».
'18
Состоялся заброс Бакаева верхом в штрафную хозяев, но Зобнину в непростой ситуации не удалось подстроиться под удар.
'16
Кулик загрузил мяч к вратарской гостей, но Максименко вовремя вышел из ворот и оставил «Тамбов» без момента.
'15
Легко справилась защита москвичей с передачей на ближнюю штангу.
'14
Прошёл заброс из глубины в штрафную «Спартака», пришлось Джикии головой мяч отправлять за лицевую линию.
'13
Айртон сместился со своего левого фланга в центр и пробил, но эту попытку тамбовчане заблокировали.
'11
Аппаев зацепился за мяч у чужой штрафной, но залез при этом в положение вне игры.
'10
Айртон не позволил Килину разогнать атаку «Тамбова» правым краем — отличный отбор в исполнении бразильца.
'9
Фернандо дальний штрафной исполнил, но до ворот мяч не долетел, попав в соперника.
'8
Карасёв разрушил атаку гостей, построенную через центр, но лишь ценой фола.
'7
Джикия с подбора из-за штрафной нанёс удар — мимо ворот.
'6
«Спартак» заработал угловой, но Фернандо с этого стандарта неудачную подачу выполнил.
'4
Вот это момент у ворот гостей! Костюкову после рикошета мяч отлетел к линии вратарской, Максименко уже был отыгран, но Михаил умудрился пробить выше цели!
'3
'2
«Тамбов» провёл атаку правым флангом с последующим прострелом в центр штрафной, но там оборона «Спартака» сыграла надёжно.
'1
Матч начался! Мяч с центра поля разыграли тамбовчане.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Тамбов» — «Спартак» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура РПЛ: «Тамбов» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.