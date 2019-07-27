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Тамбов Спартак

Охота на волка: «Спартак» гостит у «Тамбова». LIVE

РПЛ. 3-й тур. «Тамбов» — «Спартак». ОНЛАЙН

Московский «Спартак» в гостях играет с «Тамбовом» в матче 3-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
3-й тур  |   27 июля 16:30   |  1 тайм
Тамбов
0:0
Спартак
Стадион «Мордовия Арена», Саранск | Главный судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Гулиев 3'
Подробная статистика матча
Основные составы
88 (в)   Гиорги Шелия
30 (з)   Сослан Таказов
3 (з)   Гурам Тетрашвили
27 (з)   Седрик Гогуа
58 (з)   Адесойе Ойеволе
6 (п)   Владислав Кулик
25 (п)   Павел Карасев
8 (п)   Антон Килин
92 (п)   Валерий Чуперка
77 (н)   Михаил Костюков
14 (н)   Хызыр Аппаев
98 (в)   Александр Максименко
6 (з)    Айртон
14 (з)   Георгий Джикия
92 (з)   Николай Рассказов
2 (з)   Самуэль Жиго
10 (п)   Зелимхан Бакаев
7 (п)   Аяз Гулиев 3'
11 (п)   Лукас Фернандо
47 (п)   Роман Зобнин
19 (н)   Эсекьель Понсе
12 (н)   Луис Адриано
Запасной состав
50 (в)   Владимир Сугробов
2 (з)   Алексей Рыбин
55 (з)   Максим Осипенко
7 (п)   Олег Чернышов
23 (п)   Данил Клёнкин
11 (п)   Олабиран Муйва
99 (п)   Иван Маркелов
19 (н)   Мохамед Конате
9 (н)   Хасан Мамтов
57 (в)   Александр Селихов
32 (в)   Артём Ребров
29 (з)   Илья Кутепов
56 (з)   Илья Гапонов
9 (п)   Резиуан Мирзов
54 (п)   Наиль Умяров
21 (п)   Малькольм Баду
49 (п)   Джано Ананидзе
17 (п)   Солтмурад Бакаев
22 (п)   Михаил Игнатов
88 (п)   Александр Ташаев
37 (н)   Георгий Мелкадзе
Удары
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По воротам:
В створ:
Владение мячом
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  • Угловые
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Удары
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По воротам:
В створ:
Владение мячом
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Самоечитаемое
Трансляция
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'25
Айртон на хорошей скорости пробросил мяч мимо Тетрашвили, который в итоге был вынужден сфолить.
'23
Гулиев получил передачу за штрафной, подготовил удар и исполнил его — мяч попал в перекладину!
'22
«Спартак» к середине тайма обозначил своё территориальное преимущество.
'21
Ойеволе здорово сыграл головой в центре своей штрафной, прервав фланговую подачу.
'20
Фернандо длинную передачу выполнил, но Понсе не смог выиграть борьбу за мяч на подступах к штрафной «Тамбова».
'18
Состоялся заброс Бакаева верхом в штрафную хозяев, но Зобнину в непростой ситуации не удалось подстроиться под удар.
'16
Кулик загрузил мяч к вратарской гостей, но Максименко вовремя вышел из ворот и оставил «Тамбов» без момента.
'15
Легко справилась защита москвичей с передачей на ближнюю штангу.
'14
Прошёл заброс из глубины в штрафную «Спартака», пришлось Джикии головой мяч отправлять за лицевую линию.
'13
Айртон сместился со своего левого фланга в центр и пробил, но эту попытку тамбовчане заблокировали.
'11
Аппаев зацепился за мяч у чужой штрафной, но залез при этом в положение вне игры.
'10
Айртон не позволил Килину разогнать атаку «Тамбова» правым краем — отличный отбор в исполнении бразильца.
'9
Фернандо дальний штрафной исполнил, но до ворот мяч не долетел, попав в соперника.
'8
Карасёв разрушил атаку гостей, построенную через центр, но лишь ценой фола.
'7
Джикия с подбора из-за штрафной нанёс удар — мимо ворот.
'6
«Спартак» заработал угловой, но Фернандо с этого стандарта неудачную подачу выполнил.
'4
Вот это момент у ворот гостей! Костюкову после рикошета мяч отлетел к линии вратарской, Максименко уже был отыгран, но Михаил умудрился пробить выше цели!
'3
Гулиев за грубый подкат против Килина получил жёлтую карточку.
'2
«Тамбов» провёл атаку правым флангом с последующим прострелом в центр штрафной, но там оборона «Спартака» сыграла надёжно.
'1
Матч начался! Мяч с центра поля разыграли тамбовчане.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Тамбов» — «Спартак» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура РПЛ: «Тамбов» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.