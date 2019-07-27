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Уфа Крылья Советов

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РПЛ. 3-й тур. «Уфа» — «Крылья Советов». ОНЛАЙН

«Уфа» на своем поле принимает «Крылья Советов» в матче 3-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
3-й тур  |   27 июля 14:00   |  2 тайм
Уфа
2:1
Крылья Советов
Стадион «Нефтяник», Уфа | Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия)
Фомин 21'
Полуяхтов 33' (авт)
Пуцко 51'
Мияйлович 25'
Полуяхтов 57'
Соболев 60'
Подробная статистика матча
Основные составы
31 (в)   Александр Беленов
3 (з)   Павел Аликин
55 (з)   Джемал Табидзе
15 (з)   Александр Пуцко 51'
33 (з)   Александр Сухов
77 (п)   Азер Алиев
74 (п)   Даниил Фомин 21'
8 (п)   Кэтэлин Карп
10 (п)   Оливье Тилл
44 (н)   Сильвестр Игбун
99 (н)   Андрей Козлов
1 (в)   Сергей Рыжиков
22 (з)   Александр Анюков 70'
2 (з)   Владимир Полуяхтов 33' 57'
50 (з)   Максим Карпов
23 (з)   Дмитрий Комбаров
14 (п)   Раду Гынсарь
8 (п)   Александр Гацкан
20 (п)   Срджан Мияйлович 25'
77 (п)   Дмитрий Кабутов
17 (п)   Антон Зиньковский
7 (н)   Александр Соболев 60'
Запасной состав
1 (в)   Алексей Чернов
16 (в)   Юрий Шафинский
5 (з)   Боян Йокич
34 (з)   Тургай Мохбалиев
9 (п)   Ондржей Ванек
13 (п)   Азамат Засеев
91 (п)   Андрей Власов
17 (н)   Николай Гиоргобиани
11 (н)   Ловро Бизяк
23 (н)   Данила Емельянов
57 (н)   Вячеслав Кротов
33 (в)   Евгений Конюхов
81 (в)   Богдан Овсянников
44 (з)   Никита Чичерин
10 (п)   Антон Терехов
28 (п)   Паул Антон
52 (п)   Данила Смирнов
40 (п)   Артём Тимофеев
99 (н)   Максим Канунников 70'
69 (н)   Егор Голенков
9 (н)   Деян Радоньич
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'70
Вышел на поле Канунников.
'70
Замена у «Крыльев Советов». Ушел с поля Анюков.
'68
Момент у «Крыльев Советов»! Соболев здорово пяткой отпасовал на Кабутова в чужой штрафной, а тот обыграл нескольких соперников и низом пробил, но мимо дальнего угла ворот Беленова!
'66
Продолжают большими силами атаковать футболисты «Крыльев Советов», но взломать оборону «Уфы» пока никак не удается.
'64
Козлов попытался самостоятельно убежать в прорыв по правому флангу атаки, но переиграть нескольких соперников не сумел выпустил мяч за боковую линию поля.
'62
Кабутов навесил с углового с правого фланга атаки «Крыльев Советов» в центр чужой штрафной, где уверенно на выходе сыграл Беленов.
'60
Соболев получил желтую карточку за споры с арбитром.
'57
Козлов попытался убежать в скоростной прорыв от центра поля, но был остановлен откровенным фолом со стороны Полуяхтова.
'56
Гынсарь навесил с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, где Анюков в прыжке дотянулся до мяча головой, но толком пробить по воротам так и не сумел.
'54
Анюков прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки и прострелил низом в центр, но вышло прямо в руки Беленову.
'52
Пуцко получил желтую карточку за фол против Соболева.
'50
Игбун выиграл борьбу у чужой штрафной и отпасовал низом вперед на Козлова, но Андрей забрался во вне игры.
'48
На старте второго тайма «Крылья Советов» также больше контролируют мяч на чужой половине поля, а хозяева вынуждены обороняться.
'46
Начался второй тайм!
'45+1
Перерыв! 2:1 по итогам первого тайма нашего матча. Благодаря голу Фомина и автоголу Полуяхтова удается вести в счете «Уфе» после первого тайма. Хотя по игре больше владели мячом и атаковали именно гости. Тем интереснее, что будет в игре после перерыва.
'43
Зиньковский обыграл Табидзе на левом фланге атаки и опасно прострелил в центр, но там Пуцко сумел опасность ликвидировать.
'41
Алиев подключился к атаке своей команды по левому флангу, вошел в чужую штрафную, но затем отпустил от себя мяч и был вынужден фолить.
'39
Соболев получил пас в центральной зоне у чужой штрафной и попытался обыграться в стеночку с партнером по команде, но сам ошибся с передачей.
'37
Веселая игра у нас сегодня выходит в первом тайме с обилием атак от обеих команд, что только радует болельщиков на стадионе.
'35
Кабутов получил пас на правом краю чужой штрафной и смело пошел в дриблинг, но надежно сыграл против него в отборе в этом моменте Аликин.
'33
Гол! 2:1! Оливье Тилл навесил с углового с правого фланга в центр на линию вратарской, где Аликин пробил головой и мяч рикошетом от спины Полуяхтова залетел в дальний угол ворот!
'32
Сухов вошел в чужую штрафную с правого фланга атаки и нанес удар под перекладину ворот, но Рыжиков уверенно перевел этот выстрел на угловой.
'30
Активизировались футболисты «Крыльев Советов» после пропущенного гола. Теперь уже даже чаще удается атаковать в нашем матче гостям.
'28
Гынсарь прострелил с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, но там первым на мяче был вернувшийся в оборону Оливье Тилл.
'27
Оливье Тилл отпасовал низом на линии чужой штрафной под удар Карпу и тот в касание пробил, но отправил мяч далеко от створа ворот.
'25
Гол! 1:1! Мияйлович получил пас от Соболева в центральной зоне у чужой штрафной и исполнил классный удар метров с 25-ти в шестерку врот Беленова.
'23
Диагональная передача была исполнена на левый фланг атаки «Крыльев Советов», где против Зиньковского надежно в отборе сыграл Сухов.
'21
Гол! 1:0! Классный пас прошел на правый край штрафной «Крыльев Советов», откуда Сухов в касание навесил в центр владений Рыжикова и Даниил Фомин ударом головой отправил мяч точно в дальний угол ворот.
'19
Оливье Тилл отпасовал низом в чужую штрафную на Игубаина, а тот из убойной позиции с 11-ти метров отправил мяч прямо в Рыжикова!
'17
Длинная передача была исполнена на Андрея Козлова к штрафной «Крыльев Советов», но тот в борьбе с Полуяхтовым нарушил правила.
'15
Зиньковский сместился с левого фланга атаки в ближе в центр и исполнил затем невразумительную поперечную передачу в аут.
'13
Больше контролируют мяч футболисты «Уфы» в эти минуты матча. Гости вынуждены в основном обороняться.
'11
Карп попытался исполнить длинную диагональную передачу на левый фланг атаки, но мяч был послан слишком сильно и Алиев лишь проводил его в аут.
'9
Дмитрий Комбаров подключился к атаке своей команды по левому флангу, но в борьбе с Табидзе сам же и выпустил мяч за лицевую линию поля.
'7
Зиньковский получил передачу на левом краю чужой штрафной, но затем прострелил неудачно прямо в руки Беленову.
'5
Оливье Тилл навесил со штрафного с правого фланга атаки на дальнюю штангу на линию вратарской, где пробил головой Табидзе, но вышло прямо в руки голкиперу.
'4
Карп взял игру на себя на правом фланге атаки, но был остановлен фолом со стороны Гацкана. Может быть опасный стандарт.
'3
Фомин получил пас от Алиева на левом фланге атаки и попытался забросить мяч в чужую штрафную, но игровой снаряд был перехвачен одним из соперников.
'1
Матч начался!
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Уфа» — «Крылья Советов» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура РПЛ: «Уфа» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.