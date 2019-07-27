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Трансляция
С конца
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'70
'70
'68
Момент у «Крыльев Советов»! Соболев здорово пяткой отпасовал на Кабутова в чужой штрафной, а тот обыграл нескольких соперников и низом пробил, но мимо дальнего угла ворот Беленова!
'66
Продолжают большими силами атаковать футболисты «Крыльев Советов», но взломать оборону «Уфы» пока никак не удается.
'64
Козлов попытался самостоятельно убежать в прорыв по правому флангу атаки, но переиграть нескольких соперников не сумел выпустил мяч за боковую линию поля.
'62
Кабутов навесил с углового с правого фланга атаки «Крыльев Советов» в центр чужой штрафной, где уверенно на выходе сыграл Беленов.
'60
'57
'56
Гынсарь навесил с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, где Анюков в прыжке дотянулся до мяча головой, но толком пробить по воротам так и не сумел.
'54
Анюков прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки и прострелил низом в центр, но вышло прямо в руки Беленову.
'52
'50
Игбун выиграл борьбу у чужой штрафной и отпасовал низом вперед на Козлова, но Андрей забрался во вне игры.
'48
На старте второго тайма «Крылья Советов» также больше контролируют мяч на чужой половине поля, а хозяева вынуждены обороняться.
'46
Начался второй тайм!
'45+1
Перерыв! 2:1 по итогам первого тайма нашего матча. Благодаря голу Фомина и автоголу Полуяхтова удается вести в счете «Уфе» после первого тайма. Хотя по игре больше владели мячом и атаковали именно гости. Тем интереснее, что будет в игре после перерыва.
'43
Зиньковский обыграл Табидзе на левом фланге атаки и опасно прострелил в центр, но там Пуцко сумел опасность ликвидировать.
'41
Алиев подключился к атаке своей команды по левому флангу, вошел в чужую штрафную, но затем отпустил от себя мяч и был вынужден фолить.
'39
Соболев получил пас в центральной зоне у чужой штрафной и попытался обыграться в стеночку с партнером по команде, но сам ошибся с передачей.
'37
Веселая игра у нас сегодня выходит в первом тайме с обилием атак от обеих команд, что только радует болельщиков на стадионе.
'35
Кабутов получил пас на правом краю чужой штрафной и смело пошел в дриблинг, но надежно сыграл против него в отборе в этом моменте Аликин.
'33
'32
Сухов вошел в чужую штрафную с правого фланга атаки и нанес удар под перекладину ворот, но Рыжиков уверенно перевел этот выстрел на угловой.
'30
Активизировались футболисты «Крыльев Советов» после пропущенного гола. Теперь уже даже чаще удается атаковать в нашем матче гостям.
'28
Гынсарь прострелил с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, но там первым на мяче был вернувшийся в оборону Оливье Тилл.
'27
Оливье Тилл отпасовал низом на линии чужой штрафной под удар Карпу и тот в касание пробил, но отправил мяч далеко от створа ворот.
'25
'23
Диагональная передача была исполнена на левый фланг атаки «Крыльев Советов», где против Зиньковского надежно в отборе сыграл Сухов.
'21
'19
Оливье Тилл отпасовал низом в чужую штрафную на Игубаина, а тот из убойной позиции с 11-ти метров отправил мяч прямо в Рыжикова!
'17
Длинная передача была исполнена на Андрея Козлова к штрафной «Крыльев Советов», но тот в борьбе с Полуяхтовым нарушил правила.
'15
Зиньковский сместился с левого фланга атаки в ближе в центр и исполнил затем невразумительную поперечную передачу в аут.
'13
Больше контролируют мяч футболисты «Уфы» в эти минуты матча. Гости вынуждены в основном обороняться.
'11
Карп попытался исполнить длинную диагональную передачу на левый фланг атаки, но мяч был послан слишком сильно и Алиев лишь проводил его в аут.
'9
Дмитрий Комбаров подключился к атаке своей команды по левому флангу, но в борьбе с Табидзе сам же и выпустил мяч за лицевую линию поля.
'7
Зиньковский получил передачу на левом краю чужой штрафной, но затем прострелил неудачно прямо в руки Беленову.
'5
Оливье Тилл навесил со штрафного с правого фланга атаки на дальнюю штангу на линию вратарской, где пробил головой Табидзе, но вышло прямо в руки голкиперу.
'4
Карп взял игру на себя на правом фланге атаки, но был остановлен фолом со стороны Гацкана. Может быть опасный стандарт.
'3
Фомин получил пас от Алиева на левом фланге атаки и попытался забросить мяч в чужую штрафную, но игровой снаряд был перехвачен одним из соперников.
'1
Матч начался!
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Уфа» — «Крылья Советов» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура РПЛ: «Уфа» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.