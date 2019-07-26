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Трансляция
С конца
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'46
Начался второй тайм!
'45+1
Перерыв! 2:0 по итогам первого тайма. Уверенно одержали победу в первой половине встречи динамовцы благодаря точным ударам Панченко и Юсупова. Пока очень бледно выглядит сегодня «Урал» в атаке.
'45
Шиманьски накрутил Меркулова на правом краю чужой штрафной и попытался пробить, но все же рикошетом от соперника мяч полетел мимо цели.
'43
Сумасшедший момент у «Динамо»! Шейдаев на скорости прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки и отпасовал на левый угол вратарской, откуда Панченко умудрился пробить выше створа ворот!
'40
Бикфалви неудачно пробил со штрафного с выгодной позиции над стенкой из футболистов «Динамо» и одновременно над перекладиной ворот.
'39
'37
Шейдаев выиграл борьбу за мяч на правом фланге атаки, но затем отдал пас в центр на Панченко, а против того на опережение сыграл соперник.
'35
В сложной ситуации оказался «Урал» в середине первого тайма. Нужно заметно прибавлять гостям в атакующей активности. Пока толком не выходят у них наступления.
'33
Бикфалви получил передачу в центральной зоне у чужой штрафной и на силу попытался пробить, но отправил мяч мимо створа ворот Шунина.
'31
'29
Несколько успокоилась у нас игра сейчас. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'27
Эль-Кабир на исполнение пробил со штрафного метров с 25-ти над стенкой из футболистов «Динамо» в ближний угол ворот, где уже находился Шунин.
'26
Каборе не по правилам сыграл против Бикфалви в центральной зоне у своей штрафной. Может быть опасный стандарт.
'24
Пока не получаются совсем атаки у «Урала» в нашем матче. Намного лучше выглядят в атакующем плане хозяева поля, что уже отображено и на табло стадиона.
'22
Жоаозиньо попытался обыграться в стеночку с партнером на левом фланге атаки, но ответный пас вышел в этом моменте неточным и наступление пришло к своему завершению.
'20
Шейдаев получил передачу на правом краю чужой штрафной, но затем ошибся при попытке прострелить низом в центр отправив мяч за лицевую линию поля.
'18
Бумаль не по правилам сыграл против Шиманьски поблизости от центра поля. Обошлось устным предупреждением камерунцу в этом моменте.
'16
'13
Панченко отпасовал назад на левом фланге атаки на Жоаозиньо, но тот не сумел мяч нормально обработать, выпустив игровой снаряд за боковую линию поля.
'11
Через активный прессинг уже на чужой половине поля футболисты «Динамо» создают помехи «Уралу» при попытке развивать свои наступления.
'9
Шиманьски попытался самостоятельно убежать в прорыв по правому флангу, но наткнулся на соперника, упал на газон, а фол арбитр не зафиксировал.
'7
Бумаль продвинулся вперед от центра поля, но затем ошибся с передачей низом, подарив мяч ближайшему сопернику.
'5
С преимуществом «Динамо» развивается у нас игра на первых минутах матча. Гости вынуждены в основном обороняться.
'3
Шиманьски получил пас на правом краю чужой штрафной и с выгодной позиции пробил, но принял этот выстрел на себя защитник. Первым на отскок успел Паршивлюк, но отправил мяч выше створа ворот.
'1
Матч начался!
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Динамо» — «Урал» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура РПЛ: «Динамо» — «Урал». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.