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Сочи Зенит

Встреча с бывшими: «Зенит» играет с «Сочи». LIVE

Чемпионат России. 2-й тур. «Сочи» — «Зенит». ОНЛАЙН

«Зенит» встречается в гостях с «Сочи», куда недавно ушли несколько игроков петербургской команды, в рамках 2-го тура чемпионата России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
2-й тур  |   21 июля 21:30   |  1 тайм
Сочи
0:0
Зенит
Стадион «Фишт», Сочи | Главный судья: Алексей Матюнин (Москва, Россия)
Миладинович 29'
Подробная статистика матча
Основные составы
12 (в)   Николай Заболотный
25 (з)   Иван Новосельцев
45 (з)   Иван Миладинович 29'
13 (з)   Фёдор Кудряшов
24 (з)   Эльмир Набиуллин
34 (з)   Тимофей Маргасов
15 (п)   Ибрагим Цаллагов
7 (п)   Евгений Песегов
18 (п)   Никита Бурмистров
55 (п)   Ян Казаев
11 (н)   Владимир Обухов
99 (в)   Андрей Лунёв
19 (з)   Игорь Смольников
6 (з)   Бранислав Иванович
3 (з)   Дуглас дос
44 (з)   Ярослав Ракицкий
21 (п)   Александр Ерохин
5 (п)   Вильмар Барриос
27 (п)   Магомед Оздоев
91 (п)   Алексей Сутормин
11 (н)   Себастьян Дриусси
7 (н)   Сердар Азмун
Запасной состав
19 (в)   Евгений Фролов
35 (в)   Сослан Джанаев
90 (з)   Павел Шакуро
92 (з)   Валерий Почивалин
26 (з)   Никита Калугин
20 (з)   Игорь Юрганов
5 (п)   Алексей Померко
94 (п)   Душан Лагатор
77 (п)   Дмитрий Полоз
87 (н)   Александр Карапетян
86 (в)   Николай Рыбиков
41 (в)   Михаил Кержаков
23 (з)   Миха Мевля
49 (з)   Денис Терентьев
24 (з)   Эмануэль Маммана
20 (п)   Роберт Мак
10 (п)   Эмилиано Ригони
38 (п)   Леон Мусаев
18 (п)   Юрий Жирков
77 (н)   Лука Джорджевич
22 (н)   Артём Дзюба
Удары
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По воротам:
В створ:
Владение мячом
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  • Угловые
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  • Нарушения
Удары
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По воротам:
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Владение мячом
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Трансляция
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'30
ГОЛ! Азмун пробил по центру ворот, а вратарь завалился в угол створа!
'28
Азмун вышел на поле и сразу убежал к воротам! Миладинович вынужден был фолить, сбив Сердара в штрафной — пенальти!
'27
Азмун лежит на газоне. Требуется Сердару помощь врачей.
'25
Ещё один удар от Оздоева. Издали мощно зарядил Магомед, но и тут полузащитнику «Зенита» не хватило точности.
'23
Оздоев пытался забросить мяч за спину вратарю, вышедшего чуть из ворот, но получилось за перекладину.
'21
Против Бурмистрова плотно сыграли, не позволив тому разогнать сочинскую атаку правым флангом.
'19
Сутормин получил мяч у правой бровки, но пас к линии штрафной выполнил неудачный.
'17
«Сочи» провёл ударную пятнадцатиминутку, а сейчас присел в оборону.
'15
Дриусси по центру прорывался в штрафную хозяев, но успел Новосельцев в шикарном подкате мяч выбить!
'14
У сочинцев в стартовый отрезок игры лучше держится мяч — это надо признать.
'13
«Сочи» в позиционной атаке задержался, но ничего из неё не выжал.
'11
Надёжно сработала оборона питерцев после стандарта соперника от угла поля.
'11
Ракицкий выбил мяч на угловой после фланговой подачи в штрафную гостей.
'10
Размашистую атаку провели хозяева, но диагональная передача Кудряшова не прошла на Маргасова.
'8
«Зенит» пробует забрать игровую инициативу, но пока мяч у гостей не так хорошо держится.
'6
Ерохин получил мяч в чужой штрафной, но выдавили его к лицевой линии, а там уже вся острота питерской атаки ушла.
'5
«Сочи» старается высоко встречать соперника.
'3
Лунёв первым из вратарей вступил в игру. Справился голкипер «Зенита» с подачей от правого края.
'1
Встреча началась! Мяч с центра поля разыграли сочинцы.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Сочи» — «Зенит» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура РПЛ: «Сочи» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 21:30 по московскому времени.