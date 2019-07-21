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Трансляция
С конца
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'30
'28
'27
Азмун лежит на газоне. Требуется Сердару помощь врачей.
'25
Ещё один удар от Оздоева. Издали мощно зарядил Магомед, но и тут полузащитнику «Зенита» не хватило точности.
'23
Оздоев пытался забросить мяч за спину вратарю, вышедшего чуть из ворот, но получилось за перекладину.
'21
Против Бурмистрова плотно сыграли, не позволив тому разогнать сочинскую атаку правым флангом.
'19
Сутормин получил мяч у правой бровки, но пас к линии штрафной выполнил неудачный.
'17
«Сочи» провёл ударную пятнадцатиминутку, а сейчас присел в оборону.
'15
Дриусси по центру прорывался в штрафную хозяев, но успел Новосельцев в шикарном подкате мяч выбить!
'14
У сочинцев в стартовый отрезок игры лучше держится мяч — это надо признать.
'13
«Сочи» в позиционной атаке задержался, но ничего из неё не выжал.
'11
Надёжно сработала оборона питерцев после стандарта соперника от угла поля.
'11
Ракицкий выбил мяч на угловой после фланговой подачи в штрафную гостей.
'10
Размашистую атаку провели хозяева, но диагональная передача Кудряшова не прошла на Маргасова.
'8
«Зенит» пробует забрать игровую инициативу, но пока мяч у гостей не так хорошо держится.
'6
Ерохин получил мяч в чужой штрафной, но выдавили его к лицевой линии, а там уже вся острота питерской атаки ушла.
'5
«Сочи» старается высоко встречать соперника.
'3
Лунёв первым из вратарей вступил в игру. Справился голкипер «Зенита» с подачей от правого края.
'1
Встреча началась! Мяч с центра поля разыграли сочинцы.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Сочи» — «Зенит» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура РПЛ: «Сочи» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 21:30 по московскому времени.