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Трансляция
С конца
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'67
'67
'67
'67
Могилевец мяч подхватил и пальнул мощно из-за штрафной — Шунин на месте.
'65
Кардозу в одной атаке «Динамо» попал в офсайд, а в следующей сфолил у бровки.
'63
'62
Данченко подключился ещё раз в казанскую атаку и на этот раз решил пробить по воротам — Плиев блокировал мяч.
'60
Шунин! Данченко от правого края штрафной низом прострелил к вратарской, Могилевец отклеился от защитника и пробил низом в касание в ближний угол ворот — голкипер «Динамо» успел сложиться и мяч парировал!
'58
'58
'57
Шейдаев покатил мяч под удар Кардозу из пределов штрафной, но тот зарядил выше ворот!
'57
Плиев с левого фланга прострелил мяч на ближнюю штангу, но Дюпин здесь контролировал ситуацию.
'56
Коновалов от углового флажка навесил мяч в штрафную «Динамо», но до удара дело не дошло.
'55
«Рубин» из своей атаки левым краем выжал угловой.
'53
Жоаозиньо издали низом пробил в направлении дальнего угла ворот — Дюпин кончиками пальцев парировал мяч!
'51
«Рубин» вынужден теперь обороняться. Сорокин потерял мяч, позволив Шейдаеву нанести удар с линии штрафной — промах!
'49
«Динамо» у чужой штрафной кружит, но пока всё это выглядит спокойно.
'46
'46
'46
'46
'46
'46
'45
Прозвучал свисток на перерыв! Первый тайм встречи прошёл без забитых мячей. Казанцы на 36-й минуте матча остались в меньшинстве — Башкиров был удалён, получив две жёлтые карточки за грубую игру. «Динамо», получив большинство, создало пару опасных моментов, но Дюпин не позволил распечатать ворота «Рубина»
'44
Дюпин! Корнер гостей привёл к опаснейшей контратаке хозяев! Ошибка Подберёзкина позволила москвичам убежать вчетвером против одного защитника. Кардозу получил мяч в штрафной, но переиграть казанского вратаря не сумел!
'43
Подберёзкин вырезал передачу в штрафную «Динамо», Шуньич опередил Давиташвили и выбил головой мяч на угловой.
'42
Шиманьски взялся за стандарт от правого угла штрафной, но мяч запустил над перекладиной.
'40
Дюпин! Прошла скидка на Юсупова к линии вратарской, голкипер «Рубина» выдвинулся вперёд, не позволив себя пробить!
'38
«Динамо» получает не только большинство, но и мяч под свой контроль.
'36
'36
Давиташвили не выдержал линию московской обороны — положение вне игры не прошло мимо глаз лайнсмена.
'34
Денисов издали пробил — неточно! «Рубин» сейчас смотрится в атаке интереснее соперника.
'32
Давиташвили до радиуса штрафной «Динамо» мяч протащил и нанёс удар — Шуньич в подкате эту попытку заблокировал.
'30
Обмениваются команды позиционными атаками. Равная игра.
'28
Динамовский стандарт от угла поля заставил рефери дать свисток — фол в атаке зафиксирован.
'27
Уремович разрушил контратаку «Динамо» после прорыва Кардозу правым краем.
'26
Право на ещё один корнер получили гости, но подача получилась слишком высокой.
'25
Башкиров с подбора зарядил по воротам, но мяч полетел намного выше створа.
'24
Давиташвили пробил со штрафного, мяч от динамовской стенки улетел за лицевую линию.
'23
Шиманьски придержал Коновалова — фол, но без карточки. Стандарт для «Рубина» в 27 метрах от ворот.
'22
Грулёв головой скинул мяч в штрафную гостей, Жоаозиньо готов был откликнуться на эту передачу, но Дюпин своевременно вышел из ворот.
'21
Казанцы наладили контроль над мячом к середине первого тайма.
'19
Подберёзкин в чистом подкате выбил мяч из-под ног Юсупова, который на хорошей скорости ворвался в штрафную «Рубина».
'17
Казанцы накрыли атаку москвичей, но организовать в ответ контрвыпад у гостей не получилось.
'15
Данченко с правого края выполнил навес во вратарскую «Динамо», где Шунин был первым на мяче.
'14
Плиев опрометчивый пас сделал через центр, Кьяртанссон мяч перехватил и пробил из-за штрафной — выше ворот!
'12
Юсупов нанёс разминочный для вратаря удар из-за штрафной.
'11
Гости провели контратаку через центр. Давиташвили потерял мяч на входе в чужую штрафную.
'9
Позиционная атака «Динамо» остановлена свистком рефери — Кардозу залез в офсайд.
'7
У москвичей в стартовые минуты встречи мяч лучше держится.
'5
Юсупов от угла поля выполнил подачу, а Грулёв из центра штрафной головой нанёс удар — Дюпин в игре!
'4
Атака «Динамо» левым флангом завершилась назначением углового удара.
'3
'2
Шиманьски со стандарта доставил мяч в штрафную «Рубина», но там казанцы сыграли внимательно.
'1
Матч начался! Мяч с центра поля разыграли казанцы.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Динамо» — «Рубин» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура РПЛ: «Динамо» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.