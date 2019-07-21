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Трансляция
С конца
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'45+2
Перерыв! 2:1 в пользу «Локомотива» после 45 минут. Гости вышли вперёд в дебюте игры, воспользовавшись ошибкой Чорлуки. Но постепенно москвичи забрали мяч, добавили в активности и забили два гола за две минуты.
'45+1
Карасев с углового навесил в штрафную, мяч отскочил к Аппаеву, который пробил намного выше перекладины.
'45
Две минуты компенсировал арбитр к первому тайму.
'43
'41
Алексей Миранчук рухнул в штрафной гостей в борьбе с Таказовым! Свисток арбитра промолчал — продолжается игра.
'39
«Тамбов» не может прийти в себя после двух пропущенных голов подряд. Москвичи продолжают идти вперёд.
'37
Ещё момент у «Локомотива»! Антон Миранчук открылся перед штрафной, красиво убрал Тетрашвили, выскочил один на один и пробил по центру — Шелия среагировал!
'35
Баринов высоко выпрыгнул и попал локтем по лицу Осипенко. Нужна помощь медиков — пауза в игре.
'33
'31
'29
Станислав Черчесов тоже присутствует на матче. Просматривает кандидатов наставник сборной России.
'28
Таказов в борьбе за мяч столкнулся с Игнатьевым. Пауза в игре — нужна помощь игроку «Тамбова».
'26
Антон Миранчук из глубины сделал длинный заброс вперёд, Алексей Миранчук мог выскочить один на один, но не справился с обработкой мяча.
'25
'25
'23
Эдер откликнулся на подачу с фланга и пробил головой! Шелия грамотно занял позицию и зафиксировал мяч в руках.
'21
Живоглядов ускорился по правому флангу и пробил с острого угла! Шелия намертво забрал мяч.
'19
Пока что нет моментов у «Локомотива» — можно вспомнить лишь дальние удары Эдера. Уверенно обороняются гости.
'17
Москвичи накоротке разыграли комбинацию перед штрафной. Баринов сделал передачу в центр, но Ойеволе не пустил к мячу Эдера.
'15
Контратакой ответили гости, Килин с правого края прострелил в штрафную — Чорлука перехватил мяч.
'13
'12
Живоглядов рванул по правому флангу, ворвался в штрафную и прострелил в центр — партнёры проскочили мимо мяча.
'10
Эдер взял инициативу на себя и вновь зарядил из-за пределов штрафной! Шелия выловил мяч из верхнего угла.
'8
Эдер сместился к центру и пробил с дальней дистанции! Мяч прикатился в руки Шелии.
'6
'5
Крыховяк зарядил с дальней дистанции, но мяч застрял на подступах к штрафной. Отбились гости.
'3
Рыбусь прорвался по левому флангу, накрутил защитника и навесил в штрафную! Антон Миранчук сделал скидку на дальнюю штангу, но там никого не оказалось.
'1
Матч начался! Москвичи разыграли мяч с центра поля.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Локомотив» — «Тамбов» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура РПЛ: «Локомотив» — «Тамбов». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.