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Локомотив Тамбов

Сенсация в Москве: «Локомотив» отыгрывается у «Тамбова». LIVE

Чемпионат России. 2-й тур. «Локомотив» — «Тамбов». ОНЛАЙН

Московский «Локомотив» на своем поле встречается с «Тамбовом» в рамках 2-го тура чемпионата России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
2-й тур  |   21 июля 16:30   |  перерыв
Локомотив
2:1
Тамбов
Стадион «РЖД Арена (Локомотив)», Москва | Главный судья: Станислав Васильев (Ижевск, Россия)
Эдер 31'
Игнатьев 33'
Чорлука 43'
Костюков 6'
Костюков 13'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Маринато Гилерме
27 (з)    Мурило
2 (з)   Дмитрий Живоглядов
14 (з)   Ведран Чорлука 43'
31 (п)   Мацей Рыбусь
20 (п)   Владислав Игнатьев 33'
11 (п)   Антон Миранчук
6 (п)   Дмитрий Баринов
59 (п)   Алексей Миранчук
7 (п)   Гжегож Крыховяк
19 (н)   Антонио Эдер 31'
88 (в)   Гиорги Шелия
55 (з)   Максим Осипенко
30 (з)   Сослан Таказов
3 (з)   Гурам Тетрашвили
58 (з)   Адесойе Ойеволе
25 (п)   Павел Карасев
8 (п)   Антон Килин
92 (п)   Валерий Чуперка
15 (п)   Усман Мухаммед 25'
77 (н)   Михаил Костюков 6' 13'
14 (н)   Хызыр Аппаев
Запасной состав
77 (в)   Антон Коченков
30 (в)   Никита Медведев
5 (з)   Бенедикт Хёведес
33 (з)   Соломон Кверквелия
3 (з)   Брайан Идову
84 (з)   Михаил Лысов
69 (п)   Даниил Куликов
94 (п)   Дмитрий Рыбчинский
18 (п)   Александр Коломейцев
67 (п)   Роман Тугарев
17 (п)   Рифат Жемалетдинов
9 (н)   Фёдор Смолов
50 (в)   Владимир Сугробов
27 (з)   Седрик Гогуа
2 (з)   Алексей Рыбин
23 (п)   Данил Клёнкин 25'
11 (п)   Олабиран Муйва
6 (п)   Владислав Кулик
7 (п)   Олег Чернышов
99 (п)   Иван Маркелов
19 (н)   Мохамед Конате
9 (н)   Хасан Мамтов
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Трансляция
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'45+2
Перерыв! 2:1 в пользу «Локомотива» после 45 минут. Гости вышли вперёд в дебюте игры, воспользовавшись ошибкой Чорлуки. Но постепенно москвичи забрали мяч, добавили в активности и забили два гола за две минуты.
'45+1
Карасев с углового навесил в штрафную, мяч отскочил к Аппаеву, который пробил намного выше перекладины.
'45
Две минуты компенсировал арбитр к первому тайму.
'43
Чорлука в центре поля грубо атаковал Костюкова. Жёлтая карточка.
'41
Алексей Миранчук рухнул в штрафной гостей в борьбе с Таказовым! Свисток арбитра промолчал — продолжается игра.
'39
«Тамбов» не может прийти в себя после двух пропущенных голов подряд. Москвичи продолжают идти вперёд.
'37
Ещё момент у «Локомотива»! Антон Миранчук открылся перед штрафной, красиво убрал Тетрашвили, выскочил один на один и пробил по центру — Шелия среагировал!
'35
Баринов высоко выпрыгнул и попал локтем по лицу Осипенко. Нужна помощь медиков — пауза в игре.
'33
ГОЛ! Быстрая атака прошла у «Локомотива»! Антон Миранчук прорвался по центру и сделал передачу в штрафную, Игнатьев выскочил один на один и покатил мяч в дальний угол ворот!
'31
ГОЛ! Москвичи разыграли на левом фланге, Рыбусь вырезал подачу в штрафную, а Эдер подстроился под мяч и в касание пробил в дальний верхний угол! Красота!
'29
Станислав Черчесов тоже присутствует на матче. Просматривает кандидатов наставник сборной России.
'28
Таказов в борьбе за мяч столкнулся с Игнатьевым. Пауза в игре — нужна помощь игроку «Тамбова».
'26
Антон Миранчук из глубины сделал длинный заброс вперёд, Алексей Миранчук мог выскочить один на один, но не справился с обработкой мяча.
'25
Клёнкин вышел вместо Мухаммеда.
'25
Замена у «Тамбова».
'23
Эдер откликнулся на подачу с фланга и пробил головой! Шелия грамотно занял позицию и зафиксировал мяч в руках.
'21
Живоглядов ускорился по правому флангу и пробил с острого угла! Шелия намертво забрал мяч.
'19
Пока что нет моментов у «Локомотива» — можно вспомнить лишь дальние удары Эдера. Уверенно обороняются гости.
'17
Москвичи накоротке разыграли комбинацию перед штрафной. Баринов сделал передачу в центр, но Ойеволе не пустил к мячу Эдера.
'15
Контратакой ответили гости, Килин с правого края прострелил в штрафную — Чорлука перехватил мяч.
'13
Костюков не успел к мячу и в подкате влетел в ногу Баринову. Жёлтая карточка.
'12
Живоглядов рванул по правому флангу, ворвался в штрафную и прострелил в центр — партнёры проскочили мимо мяча.
'10
Эдер взял инициативу на себя и вновь зарядил из-за пределов штрафной! Шелия выловил мяч из верхнего угла.
'8
Эдер сместился к центру и пробил с дальней дистанции! Мяч прикатился в руки Шелии.
'6
ГОЛ! Аппаев пошёл в прессинг и на фланге отобрал мяч у Чорлуки. Прошёл прострел во вратарскую — Костюков опередил Мурило и в касание переправил мяч в ближний угол!
'5
Крыховяк зарядил с дальней дистанции, но мяч застрял на подступах к штрафной. Отбились гости.
'3
Рыбусь прорвался по левому флангу, накрутил защитника и навесил в штрафную! Антон Миранчук сделал скидку на дальнюю штангу, но там никого не оказалось.
'1
Матч начался! Москвичи разыграли мяч с центра поля.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Локомотив» — «Тамбов» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура РПЛ: «Локомотив» — «Тамбов». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.