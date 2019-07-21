'45+2

Перерыв! 2:1 в пользу «Локомотива» после 45 минут. Гости вышли вперёд в дебюте игры, воспользовавшись ошибкой Чорлуки. Но постепенно москвичи забрали мяч, добавили в активности и забили два гола за две минуты.