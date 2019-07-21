'24

Ошибка Годзюра! Исмаэль Силва навесил со штрафного с левого фланга и голкипер «Урала» выпустил мяч из рук при попытке сыграть на выходе, но сам же исправил свою оплошность, со второй попытки завладев игровым снарядом уже на линии ворот.