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Трансляция
С конца
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'26
Меркулов подключился к атаке своей команды по левому флангу, исполнил прострел в центр чужой штрафной, откуда вынес мяч подальше в поле Швец.
'24
Ошибка Годзюра! Исмаэль Силва навесил со штрафного с левого фланга и голкипер «Урала» выпустил мяч из рук при попытке сыграть на выходе, но сам же исправил свою оплошность, со второй попытки завладев игровым снарядом уже на линии ворот.
'23
Харин отпасовал вперед по левому флангу атаки на Беришу, а против того с нарушением правил сыграл Ароян. Будет стандартное положение.
'21
Момент у «Ахмата»! После розыгрыша углового Бериша навесил во вратарскую, где Швец нанес удар с нескольких метров, но Егорычев в подкате принял этот выстрел на себя!
'19
'18
Олег Иванов получил пас на правом фланге атаки у чужой штрафной и тут же пробил в створ ворот, но уверенно в рамке сыграл Годзюр.
'16
Эль-Кабир попытался отдать обостряющую передачу у чужой штрафной на ход Ильину, но здорово на перехвате сыграл один из защитников.
'14
Больше контролируют мяч и стараются атаковать футболисты «Урала», но никак не удается создавать опасные моменты у чужих ворот.
'12
Ильин вышел на ударную позицию в центральной зоне у чужой штрафной, пробил точно в створ ворот, но надежно в рамке сыграл Городов.
'10
Слишком сильная передача была исполнена вперед по левому флангу атаки «Урала» на Эль-Кабира и тот успел к мячу лишь за лицевой линией поля.
'8
Заброс был исполнен от центра поля к штрафной «Урала» на Мбенге, но тот забрался во вне игры.
'6
Спокойно развивается у нас игра на первых минутах матча. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'4
Шиманьски получил пас в центральной зоне у чужой штрафной и нанес удар по воротам, но отправил мяч заметно выше цели.
'3
Больше контролируют мяч футболисты «Урала» на первых минутах нашего матча. Пока вынуждены в основном обороняться гости.
'1
Матч начался!
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Урал» — «Ахмат» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура РПЛ: «Урал» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.