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Урал Ахмат

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Онлайн-трансляция матча 2-го тура чемпионата России «Урал» — «Ахмат»

Екатеринбургский «Урал» на своем поле принимает грозненский «Ахмат» в рамках 2-го тура чемпионата России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
2-й тур  |   21 июля 14:00   |  1 тайм
Урал
0:0
Ахмат
Стадион «Екатеринбург Арена», Екатеринбург | Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
Бумаль 19'
Подробная статистика матча
Основные составы
31 (в)   Ярослав Годзюр
3 (з)   Вараздат Ароян
27 (з)   Михаил Меркулов
15 (п)   Денис Кулаков
8 (п)   Роман Емельянов
6 (п)   Рафал Аугустыняк
44 (п)   Андрей Егорычев
13 (п)   Петрюс Бумаль 19'
58 (п)   Отман Эль-Кабир
11 (н)   Владимир Ильин
20 (н)   Андрей Панюков
16 (в)   Евгений Городов
15 (з)   Андрей Семёнов
20 (з)   Зоран Нижич
40 (з)   Ризван Уциев
59 (п)   Евгений Харин
11 (п)    Исмаэл
77 (п)   Бернард Бериша
8 (п)   Дамиан Шиманьски
23 (п)   Антон Швец
19 (п)   Олег Иванов
17 (н)   Аблайе Мбенге
Запасной состав
77 (в)   Олег Баклов
19 (з)   Денис Поляков
80 (п)   Чингиз Магомадов
57 (п)   Артём Фидлер
90 (п)   Александр Щербаков
17 (п)   Николай Димитров
14 (п)   Юрий Бавин
88 (н)   Павел Погребняк
79 (н)   Артём Юсупов
42 (в)   Александр Мелихов
33 (в)   Виталий Гудиев
5 (з)   Магомед Мусалов
10 (п)   Халид Кадыров
6 (п)   Михаил Гащенков
9 (п)   Конрад Михаляк
21 (п)   Одисе Роши
22 (п)   Лечи Садулаев
18 (н)   Андрес Понсе
7 (н)   Магомед Митришев
Удары
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По воротам:
В створ:
Владение мячом
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  • Офсайды
  • Нарушения
Удары
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По воротам:
В створ:
Владение мячом
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  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Самоечитаемое
Трансляция
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'26
Меркулов подключился к атаке своей команды по левому флангу, исполнил прострел в центр чужой штрафной, откуда вынес мяч подальше в поле Швец.
'24
Ошибка Годзюра! Исмаэль Силва навесил со штрафного с левого фланга и голкипер «Урала» выпустил мяч из рук при попытке сыграть на выходе, но сам же исправил свою оплошность, со второй попытки завладев игровым снарядом уже на линии ворот.
'23
Харин отпасовал вперед по левому флангу атаки на Беришу, а против того с нарушением правил сыграл Ароян. Будет стандартное положение.
'21
Момент у «Ахмата»! После розыгрыша углового Бериша навесил во вратарскую, где Швец нанес удар с нескольких метров, но Егорычев в подкате принял этот выстрел на себя!
'19
Бумаль получил желтую карточку за грубый фол против Бериши в центре поля.
'18
Олег Иванов получил пас на правом фланге атаки у чужой штрафной и тут же пробил в створ ворот, но уверенно в рамке сыграл Годзюр.
'16
Эль-Кабир попытался отдать обостряющую передачу у чужой штрафной на ход Ильину, но здорово на перехвате сыграл один из защитников.
'14
Больше контролируют мяч и стараются атаковать футболисты «Урала», но никак не удается создавать опасные моменты у чужих ворот.
'12
Ильин вышел на ударную позицию в центральной зоне у чужой штрафной, пробил точно в створ ворот, но надежно в рамке сыграл Городов.
'10
Слишком сильная передача была исполнена вперед по левому флангу атаки «Урала» на Эль-Кабира и тот успел к мячу лишь за лицевой линией поля.
'8
Заброс был исполнен от центра поля к штрафной «Урала» на Мбенге, но тот забрался во вне игры.
'6
Спокойно развивается у нас игра на первых минутах матча. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'4
Шиманьски получил пас в центральной зоне у чужой штрафной и нанес удар по воротам, но отправил мяч заметно выше цели.
'3
Больше контролируют мяч футболисты «Урала» на первых минутах нашего матча. Пока вынуждены в основном обороняться гости.
'1
Матч начался!
'0
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'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура РПЛ: «Урал» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.