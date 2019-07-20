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Ростов Спартак
Эпизод товарищеского матча «Спартак» — «Ростов». РИА Новости
Эпизод товарищеского матча «Спартак» — «Ростов».

Месть Карпина: «Ростов» встречается со «Спартаком». LIVE

Онлайн-трансляция матча РПЛ «Ростов» — «Спартак»

«Ростов» Валерия Карпина на своем поле принимает московский «Спартак» в игре 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
2-й тур  |   20 июля 21:30   |  1 тайм
Ростов
0:0
Спартак
Стадион «Ростов Арена», Ростов-на-Дону | Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
30 (в)   Сергей Песьяков
28 (з)   Евгений Чернов
78 (з)   Дмитрий Чистяков
34 (з)   Алексей Козлов
6 (з)   Рагнар Сигурдссон
7 (п)   Роман Ерёменко
17 (п)   Матиас Норманн
19 (п)   Хорен Байрамян
8 (п)   Ивелин Попов
11 (п)   Алексей Ионов
14 (н)   Эльдор Шомуродов
98 (в)   Александр Максименко
6 (з)    Айртон
2 (з)   Самуэль Жиго
14 (з)   Георгий Джикия
38 (з)   Андрей Ещенко
7 (п)   Аяз Гулиев
10 (п)   Зелимхан Бакаев
11 (п)   Лукас Фернандо
47 (п)   Роман Зобнин
19 (н)   Эсекьель Понсе
12 (н)   Луис Адриано
Запасной состав
79 (в)   Daniil Frolkin
1 (в)   Егор Бабурин
5 (з)   Деннис Хаджикадунич
3 (з)   Мацей Вилюш
25 (з)   Арсений Логашов
26 (п)   Александр Саплинов
84 (п)   Александр Гацкан
23 (п)   Александр Зуев
15 (п)   Данил Глебов
47 (н)   Александр Долгов
9 (н)   Бьорн Сигурдарсон
32 (в)   Артём Ребров
29 (з)   Илья Кутепов
92 (з)   Николай Рассказов
54 (п)   Наиль Умяров
49 (п)   Джано Ананидзе
88 (п)   Александр Ташаев
37 (н)   Георгий Мелкадзе
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'16

Ещенко опять оказывают помощь врачи, а на поле все-таки выходит Николай Рассказов. Вроде как проблемы с голеностопом у Андрея.

'15

«Ростов» имеет преимущество на этом отрезке матча и очень прилично давит, в основном задействуя левый фланг. Норманн и Шомуродов вывели Байрамяна на угол вратарской. На нем висел Гулиев, но полузащитник «Ростова» все равно ударил — заблокировал защитник.

'13

«Ростов» претендует на пенальти! Заброс за спину защитникам на подключившегося и классно принявшего мяч Норманна. Тот падает в борьбе корпусами с Ещенко и вскидывает руки, но Кирилл Левников, посмотрев внимательно на участников эпизода, не указал на точку. А VAR в этом матче нет.

'12

Та-ак. Теперь на газон упал Фернандо. Непонятно, что случилось. Рассказов продолжает разминаться, но Ещенко вроде бы готов продолжить игру. А бразильцу досталось по голени от Ионова.

'10

Момент! И тут же первый голевой момент «Спартака»! Бакаев был с мячом справа, за него по флангу забежал пока закрывающий правую бровку Зобнин, но Зелимхан отдал не ему, а вырезал «шведой» в штрафную, где выбежавший из-за спин защитников Понсе с лета попытался переправить мяч с острого угла в дальний угол — не получилось.

'9

Будет замена у «Спартака». Готовится Николай Рассказов к выходу на поле. А «Ростов» тоже высоко прессингует. Поменялась игра стремительно.

'8

А теперь Ещенко сидит на одном колене. Держится под коленкой защитник, и ему оказывают помощь врачи «Спартака».

'7

Момент! Потерял Понсе мяч в центре поля, и тут же последовал мяч на ход Шомуродову, который втащил его в штрафную и сделал пас направо, набегавшему впереди защитника Ионову. Алексей пытался ударить в подкате и внес бы мяч в ворота, если бы не «зажевал» мяч.

'6

Попытались вскрыть ростовскую оборону красно-белые пасом из глубины на Понсе. Там был офсайд, но без свистка, потому что аргентинец все равно не успел. В ответной атаке была подача в штрафную «Спартака», но без удара.

'5

«Ростов» не провел еще ни одной атаки. Потому что гости все время очень высоко и пока вполне слаженно прессингуют. Чтобы не терять на своей половине, ростовчане просто бьют вперед на защитников красно-белых.

'4

Норманн, кстати, вернулся на поле. Все в порядке.

'3

«Спартак» очень активно и, надо сказать, удачно прессингует на чужой половине поля. Правда, в итоге у Фернандо жестко, но чисто отобрали мяч в подкате, а затем спартаковцы сорвали контратаку, срубив Ионова. Правда, Зобнин выбил мяч, но через ногу, поэтому фол.

'2

«Ростов» выиграл у «Спартака» оба матча в прошлом сезоне, обе команды начали сезон с побед. Темп хорош с первых минут — будет очень интересно.

'1

Сразу же первая неприятность у «Ростова». В борьбе за мяч на левом фланге Норманн получил травму голеностопа. Там даже фола не было, причем, если бы был, то со стороны норвежца. И защитник «Ростова» неудачно ногу поставил, сейчас ему за бровкой оказывают помощь.

'1

Поееееехали! Матч начался.

21:30

Сегодняшний матч обслуживает бригада Кирилла Левникова. Интересно, что практически все эксперты считают «Ростов» фаворитом. Интересно, как все получится в итоге? Сейчас начнем узнавать.

21:25

На этой неделе «Спартак» купил у «Ростова» полузащитника Резиуана Мирзова, правда, играл тот в прошлом сезоне на правах аренды в тульском «Арсенале», а летом отказывался тренироваться в команде Карпина и хотел уйти в «Арсенал» на постоянной основе. В итоге «Спартак» купил его за 4 млн евро и серьезно на него рассчитывает. Но в будущем. Мирзова, в отличие от Гацкана, сегодня нет в заявке.

21:20

Сегодня «Ростов» прощается со своим многолетним капитаном, 35-летним полузащитником Александром Гацканом, который, видимо, продолжит карьеру в амбициозно собирающем всех плохо лежащих ветеранов РПЛ «Сочи». Программка к матчу выглядит вот так.

21:15

А теперь стартовый состав «Спартака», выставленный Олегом Кононовым:

Максименко — Ещенко, Жиго, Джикия, Айртон — Фернандо, Зобнин, Гулиев — З.Бакаев, Понсе, Луис Адриано.

21:10

Стартовые составы команд уже известны. Вот кого выставил с первых минут главный тренер «Ростова»:

Песьяков — Козлов, Сигурдссон, Чистяков, Чернов, Норманн — Байрамян, Еременко, Попов — Ионов, Шомуродов.

21:05

Поединок начнется в 21.30 по московскому времени.

21:00

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Ростов» на своем поле принимает столичный «Спартак» в матче 2-го тура РПЛ. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.