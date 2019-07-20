На этой неделе «Спартак» купил у «Ростова» полузащитника Резиуана Мирзова, правда, играл тот в прошлом сезоне на правах аренды в тульском «Арсенале», а летом отказывался тренироваться в команде Карпина и хотел уйти в «Арсенал» на постоянной основе. В итоге «Спартак» купил его за 4 млн евро и серьезно на него рассчитывает. Но в будущем. Мирзова, в отличие от Гацкана, сегодня нет в заявке.