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Будет замена у «Спартака». Готовится Николай Рассказов к выходу на поле. А «Ростов» тоже высоко прессингует. Поменялась игра стремительно.
Попытались вскрыть ростовскую оборону красно-белые пасом из глубины на Понсе. Там был офсайд, но без свистка, потому что аргентинец все равно не успел. В ответной атаке была подача в штрафную «Спартака», но без удара.
«Ростов» не провел еще ни одной атаки. Потому что гости все время очень высоко и пока вполне слаженно прессингуют. Чтобы не терять на своей половине, ростовчане просто бьют вперед на защитников красно-белых.
Норманн, кстати, вернулся на поле. Все в порядке.
«Спартак» очень активно и, надо сказать, удачно прессингует на чужой половине поля. Правда, в итоге у Фернандо жестко, но чисто отобрали мяч в подкате, а затем спартаковцы сорвали контратаку, срубив Ионова. Правда, Зобнин выбил мяч, но через ногу, поэтому фол.
«Ростов» выиграл у «Спартака» оба матча в прошлом сезоне, обе команды начали сезон с побед. Темп хорош с первых минут — будет очень интересно.
Сегодняшний матч обслуживает бригада Кирилла Левникова. Интересно, что практически все эксперты считают «Ростов» фаворитом. Интересно, как все получится в итоге? Сейчас начнем узнавать.
На этой неделе «Спартак» купил у «Ростова» полузащитника Резиуана Мирзова, правда, играл тот в прошлом сезоне на правах аренды в тульском «Арсенале», а летом отказывался тренироваться в команде Карпина и хотел уйти в «Арсенал» на постоянной основе. В итоге «Спартак» купил его за 4 млн евро и серьезно на него рассчитывает. Но в будущем. Мирзова, в отличие от Гацкана, сегодня нет в заявке.
Сегодня «Ростов» прощается со своим многолетним капитаном, 35-летним полузащитником Александром Гацканом, который, видимо, продолжит карьеру в амбициозно собирающем всех плохо лежащих ветеранов РПЛ «Сочи». Программка к матчу выглядит вот так.
А теперь стартовый состав «Спартака», выставленный Олегом Кононовым:
Максименко — Ещенко, Жиго, Джикия, Айртон — Фернандо, Зобнин, Гулиев — З.Бакаев, Понсе, Луис Адриано.
Стартовые составы команд уже известны. Вот кого выставил с первых минут главный тренер «Ростова»:
Песьяков — Козлов, Сигурдссон, Чистяков, Чернов, Норманн — Байрамян, Еременко, Попов — Ионов, Шомуродов.
Поединок начнется в 21.30 по московскому времени.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Ростов» на своем поле принимает столичный «Спартак» в матче 2-го тура РПЛ. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.