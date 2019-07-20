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Трансляция
С конца
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'55
«Армейцы» спокойно катают мяч без продвижения вперёд. Всё под контролем у подопечных Виктора Гончаренко.
'53
'51
Аюпов влетел в голеностоп Ахметову. Но всё в порядке, не понадобилась помощь медиков.
'50
Фернандес дошёл до лицевой и прострелил в штрафную, Чалов пробил в касание, но мяч от ноги Шахова ушёл на угловой.
'48
После перерыва картина игры не изменилась — «армейцы» продолжают комбинировать на чужой половине поля.
'46
Стартовал второй тайм!
'45+1
Перерыв! 2:1 в пользу ЦСКА после 45 минут. Первый тайм прошёл с территориальным преимуществом «армейцев», хозяевам удалось забить два красивых гола. Посмотрим, как пойдёт игра после перерыва.
'45
Одну минуту компенсировал арбитр к первому тайму.
'44
Чалов сложился и пробил головой после подача с фланга — мяч улетел на угловой.
'42
Быструю атаку организовали гости, Деспотович поторопился и забрался в офсайд.
'40
'38
'35
Контратакой ответили гости, Алвеш неточно пробил с дальней дистанции.
'34
Влашич на рывке вновь ушёл от Шахова, ворвался в штрафную, но упустил мяч за лицевую.
'32
Ещё момент у ЦСКА! Магнуссон с правого края вошёл в штрафную и пробил — мяч прошёл рядом со штангой!
'30
'29
Алвеш сыграл в отборе в центре поля и сделал длинный заброс вперёд, Васин не пустил Деспотовича к мячу.
'27
Всё в порядке с Дивеевым, вернулся защитник «армейцев» на поле. Продолжается игра.
'26
Алвеш не успел к мячу и заехал по ноге Дивееву. «Армеец» лежит на газоне — нужна помощь медиков.
'24
По владению мячом преимущество у ЦСКА — 62% на 38%.
'22
«Оренбург» не может пройти центр поля — многовато потерь в передачах у гостей.
'20
Обляков сместился на левый край и навесил во вратарскую — Терехов вынес мяч в сторону.
'18
Бистрович пальнул с дальней дистанции, Довбня сложился и намертво забрал мяч.
'16
«Армейцы» разыграли комбинацию перед штрафной, Влашич пробил из-за пределов штрафной и попал в соперника.
'14
И пока без моментов. Гости грамотно перекрывают все зоны и не оставляют свободного пространства.
'12
Дивеев сделал длинный заброс вперёд! Довбня выбежал из ворот и головой вынес мяч в сторону, опередив Чалова.
'10
Территория полностью за ЦСКА. Гости вынуждены всей командой отойти на свою половину поля.
'8
Сигурдссон прорвался по левому флангу, дошёл до лицевой и навесил, но партнёры не дотянулись до мяча.
'6
Фернандес подключился к атаке и прострелил в штрафную, с большим трудом гости вынесли мяч.
'5
Влашич разогнал атаку и сделал передачу в центр, Ахметов пробил с радиуса штрафной — Довбня уверенно забрал мяч!
'3
Москвичи забрали мяч и перевели игру на чужую половину поля.
'1
Матч начался! «Армейцы» разыграли мяч с центра поля.
'0
Перед началом встречи символический удар по мячу нанёс хоккеист Кирилл Капризов.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: ЦСКА — «Оренбург» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура РПЛ: ЦСКА — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.