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ЦСКА Оренбург

Исправиться за Самару: ЦСКА обыгрывает «Оренбург». LIVE

Онлайн-трансляция матча 2-го тура РПЛ ЦСКА — «Оренбург»

Московский ЦСКА во 2-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) принимает «Оренбург». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
2-й тур  |   20 июля 19:00   |  2 тайм
ЦСКА
2:1
Оренбург
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва | Главный судья: Евгений Турбин (Москва, Россия)
Влашич 30'
Сигурдссон 38'
Маляров 40'
Шахов 53'
Подробная статистика матча
Основные составы
35 (в)   Игорь Акинфеев
2 (з)   Марио Фернандес
5 (з)   Виктор Васин
78 (з)   Игорь Дивеев
23 (з)   Хёрдур Магнуссон
7 (п)   Ильзат Ахметов
25 (п)   Кристиян Бистрович
98 (п)   Иван Обляков
8 (п)   Никола Влашич 30'
17 (п)   Арнор Сигурдссон 38'
9 (н)   Фёдор Чалов
56 (в)   Александр Довбня
31 (з)   Виталий Шахов 53'
3 (з)   Михаил Сиваков
66 (з)   Савелий Козлов
13 (з)   Сергей Терехов
12 (з)   Андрей Малых
77 (п)   Никита Маляров 40'
10 (п)   Рикарду Алвеш
8 (п)   Даниэль Мишкич
5 (н)   Тимур Аюпов
9 (н)   Джордже Деспотович
Запасной состав
1 (в)   Илья Помазун
22 (в)   Георгий Кырнац
31 (з)   Звонимир Шарлия
3 (з)   Никита Чернов
14 (з)   Кирилл Набабкин
29 (п)   Яка Бийол
71 (п)   Наяир Тикнизян
20 (п)   Константин Кучаев
15 (п)   Дмитрий Ефремов
87 (п)   Константин Марадишвили
18 (н)   Лассана Н'Диайе
19 (н)   Такума Нисимура
1 (в)   Александр Руденко
29 (п)   Вадим Афонин
57 (п)   Евгений Болотов
32 (п)   Артём Кулишев
76 (п)   Давид Бидловский
20 (н)   Джоэль Фамейе
11 (н)   Андреа Чуканов
Удары
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По воротам:
В створ:
Владение мячом
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Удары
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По воротам:
В створ:
Владение мячом
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  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Самоечитаемое
Трансляция
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'55
«Армейцы» спокойно катают мяч без продвижения вперёд. Всё под контролем у подопечных Виктора Гончаренко.
'53
Влашич технично ушёл от двух соперников, а затем Шахов ударил сзади по ногам хорвата. Жёлтая карточка.
'51
Аюпов влетел в голеностоп Ахметову. Но всё в порядке, не понадобилась помощь медиков.
'50
Фернандес дошёл до лицевой и прострелил в штрафную, Чалов пробил в касание, но мяч от ноги Шахова ушёл на угловой.
'48
После перерыва картина игры не изменилась — «армейцы» продолжают комбинировать на чужой половине поля.
'46
Стартовал второй тайм!
'45+1
Перерыв! 2:1 в пользу ЦСКА после 45 минут. Первый тайм прошёл с территориальным преимуществом «армейцев», хозяевам удалось забить два красивых гола. Посмотрим, как пойдёт игра после перерыва.
'45
Одну минуту компенсировал арбитр к первому тайму.
'44
Чалов сложился и пробил головой после подача с фланга — мяч улетел на угловой.
'42
Быструю атаку организовали гости, Деспотович поторопился и забрался в офсайд.
'40
ГОЛ! Козлов навесил с углового, мяч заметался по штрафной «армейцев», Маляров оказался первым на отскоке и с нескольких метров поразил дальний угол!
'38
ГОЛ! Красиво разыграли «армейцы»! Влашич пропустил мяч на Чалова, тот аккуратно забросил в штрафную, а Сигурдссон в касание пробил по летящему мячу! Довбня не успел среагировать.
'35
Контратакой ответили гости, Алвеш неточно пробил с дальней дистанции.
'34
Влашич на рывке вновь ушёл от Шахова, ворвался в штрафную, но упустил мяч за лицевую.
'32
Ещё момент у ЦСКА! Магнуссон с правого края вошёл в штрафную и пробил — мяч прошёл рядом со штангой!
'30
ГОЛ! Ахметов сделал передачу на Влашича, хорват красиво обыграл Шахова, дошёл до штрафной и пальнул в дальний угол — мяч влетел в сетку!
'29
Алвеш сыграл в отборе в центре поля и сделал длинный заброс вперёд, Васин не пустил Деспотовича к мячу.
'27
Всё в порядке с Дивеевым, вернулся защитник «армейцев» на поле. Продолжается игра.
'26
Алвеш не успел к мячу и заехал по ноге Дивееву. «Армеец» лежит на газоне — нужна помощь медиков.
'24
По владению мячом преимущество у ЦСКА — 62% на 38%.
'22
«Оренбург» не может пройти центр поля — многовато потерь в передачах у гостей.
'20
Обляков сместился на левый край и навесил во вратарскую — Терехов вынес мяч в сторону.
'18
Бистрович пальнул с дальней дистанции, Довбня сложился и намертво забрал мяч.
'16
«Армейцы» разыграли комбинацию перед штрафной, Влашич пробил из-за пределов штрафной и попал в соперника.
'14
И пока без моментов. Гости грамотно перекрывают все зоны и не оставляют свободного пространства.
'12
Дивеев сделал длинный заброс вперёд! Довбня выбежал из ворот и головой вынес мяч в сторону, опередив Чалова.
'10
Территория полностью за ЦСКА. Гости вынуждены всей командой отойти на свою половину поля.
'8
Сигурдссон прорвался по левому флангу, дошёл до лицевой и навесил, но партнёры не дотянулись до мяча.
'6
Фернандес подключился к атаке и прострелил в штрафную, с большим трудом гости вынесли мяч.
'5
Влашич разогнал атаку и сделал передачу в центр, Ахметов пробил с радиуса штрафной — Довбня уверенно забрал мяч!
'3
Москвичи забрали мяч и перевели игру на чужую половину поля.
'1
Матч начался! «Армейцы» разыграли мяч с центра поля.
'0
Перед началом встречи символический удар по мячу нанёс хоккеист Кирилл Капризов.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: ЦСКА — «Оренбург» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура РПЛ: ЦСКА — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.