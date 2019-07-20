Крылья Советов

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Трансляция
С конца
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'45
Перерыв! 2:1 в пользу «Арсенала» после 45 минут.
'43
'42
Тудорие с правого края дошёл до лицевой и прострелил во вратарскую, Анюков в последний момент помешал пробить Лесовому.
'40
Чаушич здорово сыграл в отборе и сделал длинную передачу по левому флангу, Лесовой на дриблинге не сумел пройти Анюкова.
'38
Чаушич подключился к атаке, пробил с дальней дистанции и заработал угловой. Рыжиков уверенно справился с подачей Горбатенко.
'37
Ткачёв сделал заброс на правый край, Тудорие принял мяч на грудь и пробил с острого угла — мимо!
'35
Момент! Горбатенко с углового навесил на 11-метровую отметку, Альварес пробил слёта, но мяч ушёл выше цели.
'33
Лесовой рванул в свободную зону и пробил из угла штрафной! Мяч прилетел в руки Рыжикову.
'31
Кангва на фланге накрутил Дмитрия Комбарова и прострелил во вратарскую, мяч после рикошета отскочил к Рыжикову.
'29
Антон мощно приложился со штрафного — мяч улетел намного выше створа.
'28
Соболев прорвался по центру и заработал на себе штрафной в 30 метрах от ворот.
'26
«Арсенал» не сбавляет обороты — туляки продолжают перекатывать мяч на чужой половине поля. Пока что совсем ничего не получается у Самары.
'24
'22
'21
Ответ «Крыльев»! Зиньковский на фланге накрутил двух соперников и навесил в штрафную, Кабутов пробил в касание, но мяч улетел в сторону.
'19
По владению мячом преимущество у «Арсенала» — 61% на 39%.
'18
Горбатенко с углового навесил во вратарскую, Тудорие оторвался от опекуна и пробил головой в дальний угол — промах!
'16
Кангва на скорости рванул по правому флангу и прострелили в центр — Бурлак перехватил мяч.
'14
Самарцы впервые за долгое время перешли в позиционную атаку, но ничего опасного создать не удалось.
'12
Ткачёв мощно приложился со штрафного, но попал в стенку. А Горбатенко после подбора послал мяч на трибуну.
'11
Бурлак в подкате сбил Ткачёва. Штрафной, до ворот метров 27.
'10
Ткачёв прорвался по центру и из-за пределов штрафной пробил в нижний угол — Рыжиков уверенно забрал мяч.
'8
Кангва сместился на правый край и прострелил в штрафную, Тудорие не успел к мячу.
'6
Активное начало встречи от «Арсенала» — гости много времени проводят на чужой половине поля.
'4
Ткачёв неожиданно решился на удар метров с 30! Мяч прошёл рядом со штангой, но Рыжиков всё контролировал.
'2
Гости провели атаку по центру, Кангва из-за пределов штрафной пробил под перекладину — Рыжиков на месте.
'1
Матч начался! Туляки разыграли мяч с центра поля.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Крылья Советов» — «Арсенал» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура РПЛ: «Крылья Советов» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.