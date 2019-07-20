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Крылья Советов Арсенал

Разминка перед Европой: «Крылья» гонятся за «Арсеналом». LIVE

Онлайн матча 2-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Арсенал»

«Крылья Советов» на своем поле принимают тульский «Арсенал» в матче 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
2-й тур  |   20 июля 16:30   |  перерыв
Крылья Советов
1:2
Арсенал
Стадион «Самара Арена», Самара | Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия)
Соболев 43'
Ткачёв 22'
Кангва 24'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Сергей Рыжиков
22 (з)   Александр Анюков
50 (з)   Максим Карпов
90 (з)   Тарас Бурлак
23 (з)   Дмитрий Комбаров
28 (п)   Паул Антон
14 (п)   Раду Гынсарь
20 (п)   Срджан Мияйлович
77 (п)   Дмитрий Кабутов
17 (п)   Антон Зиньковский
7 (н)   Александр Соболев 43'
36 (в)   Михаил Левашов
9 (з)   Кирилл Комбаров
8 (з)   Гиа Григалава
6 (з)   Максим Беляев
21 (з)   Виктор Альварес
20 (п)   Горан Чаушич
23 (п)   Игорь Горбатенко
11 (п)   Сергей Ткачёв 22'
22 (п)   Даниил Лесовой
30 (н)   Александру Тудорие
10 (н)   Эванс Кангва 24'
Запасной состав
81 (в)   Богдан Овсянников
33 (в)   Евгений Конюхов
44 (з)   Никита Чичерин
2 (з)   Владимир Полуяхтов
15 (з)   Георгий Зотов
40 (п)   Артём Тимофеев
10 (п)   Антон Терехов
52 (п)   Данила Смирнов
69 (н)   Егор Голенков
99 (н)   Максим Канунников
9 (н)   Деян Радоньич
50 (в)   Егор Шамов
1 (в)   Артур Нигматуллин
13 (з)   Максим Володько
71 (з)   Александр Денисов
26 (з)   Бакари Коне
5 (з)   Александр Довбня
14 (з)   Анри Хагуш
70 (п)   Георги Костадинов
28 (п)   Владислав Пантелеев
29 (н)   Ламек Банда
48 (н)   Евгений Луценко
17 (н)   Гурам Аджоев
Самоечитаемое
Трансляция
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'45
Перерыв! 2:1 в пользу «Арсенала» после 45 минут.
'43
ГОЛ! Красота! Самарцы сыграли в отборе, тут же прошёл перевод на правый фланг. Кабутов вырезал подачу в штрафную, а Соболев сложился и нанёс удар в падении через себя!
'42
Тудорие с правого края дошёл до лицевой и прострелил во вратарскую, Анюков в последний момент помешал пробить Лесовому.
'40
Чаушич здорово сыграл в отборе и сделал длинную передачу по левому флангу, Лесовой на дриблинге не сумел пройти Анюкова.
'38
Чаушич подключился к атаке, пробил с дальней дистанции и заработал угловой. Рыжиков уверенно справился с подачей Горбатенко.
'37
Ткачёв сделал заброс на правый край, Тудорие принял мяч на грудь и пробил с острого угла — мимо!
'35
Момент! Горбатенко с углового навесил на 11-метровую отметку, Альварес пробил слёта, но мяч ушёл выше цели.
'33
Лесовой рванул в свободную зону и пробил из угла штрафной! Мяч прилетел в руки Рыжикову.
'31
Кангва на фланге накрутил Дмитрия Комбарова и прострелил во вратарскую, мяч после рикошета отскочил к Рыжикову.
'29
Антон мощно приложился со штрафного — мяч улетел намного выше створа.
'28
Соболев прорвался по центру и заработал на себе штрафной в 30 метрах от ворот.
'26
«Арсенал» не сбавляет обороты — туляки продолжают перекатывать мяч на чужой половине поля. Пока что совсем ничего не получается у Самары.
'24
ГОЛ! Ткачёв с правого края ворвался в штрафную и сделал перевод на дальнюю штангу, Кангва подработал мяч и переправил его мимо Рыжикова!
'22
ГОЛ! Быстрая атака прошла у гостей, Кирилл Комбаров с правого края дошёл до лицевой и прострелил в центр штрафной, а Ткачёв в касание вогнал мяч в сетку!
'21
Ответ «Крыльев»! Зиньковский на фланге накрутил двух соперников и навесил в штрафную, Кабутов пробил в касание, но мяч улетел в сторону.
'19
По владению мячом преимущество у «Арсенала» — 61% на 39%.
'18
Горбатенко с углового навесил во вратарскую, Тудорие оторвался от опекуна и пробил головой в дальний угол — промах!
'16
Кангва на скорости рванул по правому флангу и прострелили в центр — Бурлак перехватил мяч.
'14
Самарцы впервые за долгое время перешли в позиционную атаку, но ничего опасного создать не удалось.
'12
Ткачёв мощно приложился со штрафного, но попал в стенку. А Горбатенко после подбора послал мяч на трибуну.
'11
Бурлак в подкате сбил Ткачёва. Штрафной, до ворот метров 27.
'10
Ткачёв прорвался по центру и из-за пределов штрафной пробил в нижний угол — Рыжиков уверенно забрал мяч.
'8
Кангва сместился на правый край и прострелил в штрафную, Тудорие не успел к мячу.
'6
Активное начало встречи от «Арсенала» — гости много времени проводят на чужой половине поля.
'4
Ткачёв неожиданно решился на удар метров с 30! Мяч прошёл рядом со штангой, но Рыжиков всё контролировал.
'2
Гости провели атаку по центру, Кангва из-за пределов штрафной пробил под перекладину — Рыжиков на месте.
'1
Матч начался! Туляки разыграли мяч с центра поля.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Крылья Советов» — «Арсенал» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура РПЛ: «Крылья Советов» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.