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Уфа Краснодар

Исправиться за Грозный: «Краснодар» гостит у «Уфы». LIVE

Онлайн-трансляция матча 2-го тура РПЛ «Уфа» — «Краснодар»

«Уфа» на своем поле принимает «Краснодар» в матче 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). На старте нового сезона «быки» сенсационно уступили «Ахмату», поэтому теперь команде крайне важно набрать три очка. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
2-й тур  |   20 июля 14:00   |  1 тайм
Уфа
0:0
Краснодар
Стадион «Нефтяник», Уфа | Главный судья: Алексей Еськов (Москва, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Алексей Чернов
15 (з)   Александр Пуцко
55 (з)   Джемал Табидзе
5 (з)   Боян Йокич
33 (з)   Александр Сухов
74 (п)   Даниил Фомин
77 (п)   Азер Алиев
8 (п)   Кэтэлин Карп
10 (п)   Оливье Тилл
44 (н)   Сильвестр Игбун
99 (н)   Андрей Козлов
39 (в)   Матвей Сафонов
5 (з)   Урош 
6 (з)   Кристиан Рамирес
98 (з)   Сергей Петров
4 (з)   Александр Мартынович
77 (п)   Руслан Камболов
14 (п)   Кристофер Ольссон
52 (п)   Тонни де
21 (п)   Юнес Намли
10 (н)    Вандерсон
9 (н)    Ари
Запасной состав
16 (в)   Юрий Шафинский
34 (з)   Тургай Мохбалиев
3 (з)   Павел Аликин
7 (п)   Дмитрий Сысуев
9 (п)   Ондржей Ванек
13 (п)   Азамат Засеев
17 (н)   Николай Гиоргобиани
23 (н)   Данила Емельянов
11 (н)   Ловро Бизяк
57 (н)   Вячеслав Кротов
88 (в)   Андрей Синицын
1 (в)   Станислав Крицюк
3 (з)   Йон Гудни
47 (п)   Даниил Уткин
89 (п)   Дмитрий Стоцкий
17 (н)   Иван Игнатьев
33 (н)   Маркус Берг
19 (н)   Андрей Иван
93 (н)   Магомед-Шапи Сулейманов
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Трансляция
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'3
Пока спокойно стартовала наша игра. Толковых атак не проводили обе команды, а мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'1
Матч начался!
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Уфа» — «Краснодар» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура РПЛ: «Уфа» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.