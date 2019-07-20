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Трансляция
С конца
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'3
Пока спокойно стартовала наша игра. Толковых атак не проводили обе команды, а мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'1
Матч начался!
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Уфа» — «Краснодар» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура РПЛ: «Уфа» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.